«Скажи всем, что я вернулся». Морант наигрался с пистолетами и сделает «Мемфис» топом

Один из главных ньюсмейкеров прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации Джа Морант наконец-то вернулся на паркет. Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» отбывал дисквалификацию в связи с тем, что во второй раз был замечен с пистолетом в руках в социальных сетях. Лига отстранила Моранта на 25 матчей. Теперь же Джа официально дебютировал в сезоне-2023/2024 — что же произошло в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»?

24-летний Морант, который, к слову, является лидером «Мемфиса» с первых минут встречи с «пеликанами», взвалил на себя ответственность за розыгрыш и набор очков команды. И не подвёл! Даже несмотря на 25-матчевую дисквалификацию и восьмимесячное отсутствие в целом, Джа выглядел очень органично и выделялся прежде всего за счёт своего желания.

Всего Морант провёл на площадке 35 игровых минут. При этом разыгрывающий отметился 34 набранными очками, записал на свой счёт восемь результативных передач и шесть подборов. Но в первую очередь Морант выделился ключевым попаданием под сирену, благодаря которому «Мемфис» одержал первую победу после пяти проигранных матчей кряду. Отметим, что Джа весь матч смотрелся очень ярко, это заметно и по общему показателю бросков (12 из 24 с игры), и по количеству совершённых штрафных (10 из 12). Остался лучшим в команде он и по показателю «плюс-минус» — «+12».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После настолько впечатляющей игры, которой предшествовала длительная дисквалификация, СМИ не могли оставить Моранта без комментария. Разыгрывающий «Мемфиса» сказал очень правильные слова по поводу своего возвращения на паркет.

«Я вкалывал, чувак. Я не провёл ни одной игры за восемь месяцев… Баскетбол — это моя жизнь, то, что я люблю, это как лекарство для меня, и я очень взволнован своим возвращением», — сказал Морант на пресс-конференции.

Также после матча Морант в своих социальных сетях опубликовал разговор со своей мамой, который произошёл до начала встречи с «Нью-Орлеаном».

Переписка Джа Моранта с мамой Фото: Из личного архива Джа Моранта

Мама: Это твоё возвращение. Не форсируй события! У тебя всё получился, и забери эту победу. Люблю тебя!

Джа: Я тоже люблю тебя.

Мама: Ты готов?

Джа: Я твой сын. Ты знаешь ответ.

А вот такой разговор состоялся после:

Мама: Да!!! Никогда не сомневалась в тебе.

Джа: Скажи всем, что я вернулся, люблю тебя.

Даже несмотря на то что «Мемфис» переживает не лучшие времена в связи с травмами ключевых игроков и попросту ужасными результатами, Морант вернулся и доказал, что является лицом «Гриззлиз» здесь и сейчас. И не собирается останавливаться на достигнутом. Но сумел ли Джа сделать правильные выводы из своих ошибок, допущенных ранее? Надеемся, что да. Так как одно из главных молодых дарований НБА точно должно продолжать радовать зрителей своей искромётной игрой с россыпью всевозможных данков и невероятных проходов под кольцо.