«Партизан» подставили свои же фанаты. У сербов очень большие проблемы в Евролиге

Буквально вчера прошёл матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Валенсией» и сербским «Партизаном», а уже сегодня появились интересные новости с места событий. Болельщики белградского клуба решили сесть на места, которые им не принадлежат, с целью быть поближе ко всем фанатам «Партизана». Это вызвало негодование со стороны болельщиков «Валенсии», но чем в итоге закончилась ситуация? Давайте разбираться, что же произошло.

После многочисленных жалоб со стороны болельщиков принимающей стороны в дело пришлось вмешаться сотрудникам охраны арены. Полицейские пытались мирно урегулировать конфликт с «Гробари» (фанатская группировка, что в переводе означает «могильщики»), но в итоге пришлось применить силу, и в ход пустились даже дубинки. Спустя несколько минут конфликт был урегулирован, но сотрудники охраны остались на трибуне до окончания матча, продолжая наблюдать за действиями гостей из Сербии.

Полиция пытается усмирить фанатов «Партизана»:

Руководство «Валенсии» сразу же после матча извинилось перед всеми людьми, которые лицезрели такую ситуацию на матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Валенсия» извиняется перед своими болельщиками, особенно перед теми, чьё расположение было близко к сектору 218, за мероприятия, в которых были замешаны фанаты «Партизана», занявшие чужие места и проявившие нецивилизованное поведение, что вынудило силы безопасности принять решение о переселении болельщиков «Партизана» на свои места. Клуб будет работать над тем, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась», — говорится в заявлении испанского клуба.

Это уже не первый случай в сезоне, когда фанаты «Партизана» оказывались на слуху. Ранее болельщик «Партизана» во время матча Евролиги с «Басконией» дважды поцеловал сотрудницу службы безопасности. Его признали виновным в сексуальном насилии, оштрафовали, отобрали паспорт и депортировали в Сербию.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Все любители европейского баскетбола знают, насколько болельщики из Сербии поддерживают свои клубы. «Партизан» — один из главных примеров не только в сербском спорте, но и в мировом. Фанаты команды являются одними из самых страстных и яростных в плане поддержки коллектива. Поэтому иногда ситуации с болельщиками выходят из-под контроля.

«Партизан» никогда не отвернётся от своих фанатов, но, скорее всего, как-то будет наказан Евролигой. Вероятно, несколько ближайших матчей клубу предстоит провести без болельщиков, или руководство лиги решится на какой-то отчаянный шаг для того, чтобы охладить пыл сербов. В любом случае любая эмоция лучше, чем её полнейшее отсутствие даже с учётом рисков.