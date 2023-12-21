Конец карьеры или новая роль? Рассказываем, как дела у Кембы Уокера в «Монако»

Для тех, кто упустил, — Кемба Уокер ещё летом подписал контракт с «Монако», так и не дождавшись ещё одного шанса в НБА. Проблемы игрока начались ещё с 2019 года, когда Майкл Джордан отказался выдавать Кембе супермаксимальный контракт, из-за чего разыгрывающий перешёл в «Бостон Селтикс». «Шарлотт» ни разу в своей истории не приближался к статусу претендента на титул, таким образом Уокер получил шанс проявить себя в куда более качественном коллективе с самыми высокими амбициями.

В первом сезоне за «кельтов» у Уокера всё получалось хорошо. Из-за слишком юного возраста Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, Кемба временно взял на себя лидерскую роль и продолжил играть на звёздном уровне. Затем случилась пандемия, в «пузыре» «Бостон» дошёл до финала конференции, где сенсационно уступил «Майами Хит».

Будущее для Кембы вырисовывалось довольно хорошим, но затем наступил следующий сезон. Оглядываясь назад, тот период можно назвать переломным во всей карьере игрока. По цифрам — всё в порядке, он также продолжал набирать около 20 очков за игру, но у него начали появляться систематические проблемы с коленями. У Уокера бывали затруднения со здоровьем в начале карьеры, но на пике игрок отличался стабильностью и желанием играть в каждом матче. С 2015 по 2019 год он играл, как минимум, в 79 из 82 игр регулярного сезона, а в сезоне-2020/2021 он сумел выступить лишь в 43 встречах.

Уокер также пропустил важнейшие игры того плей-офф, где «Селтикс» уступили «Бруклину» в первом раунде. Именно Кемба и стал козлом отпущения, из-за чего летом 2021 года его обменяли в «Оклахому-Сити Тандер», после чего он был отчислен. Игрок, который ещё год назад выступал на Матче всех звёзд, теперь оказался в совершенно другом статусе.

Джейсон Тейтум и Кемба Уокер Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

После отчисления он подписал контракт с «Нью-Йорк Никс», вернувшись в родной город. Игрок, который только что получал более $ 30 млн в год, стал зарабатывать менее $ 10 млн. Но главной проблемой оказались даже не деньги, а то, что уже в ноябре Том Тибодо решил переместить Уокера в глубокий запас, так как тот не подходил под его тренерский стиль. Кемба потом получал свои шансы, но выступал крайне неэффективно и выглядел совершенно другим игроком по сравнению даже с тем, что было сезоном ранее.

Летом произошёл очередной обмен, затем очередной выкуп контракта и продолжающиеся проблемы со здоровьем. Никто не захотел подписывать его перед стартом сезона, только лишь «Даллас», впоследствии, дал шанс игроку. Эксперимент продлился чуть больше месяца и уже в январе Уокер снова был отчислен.

Таким образом, буквально за пару лет звезда баскетбола превратилась в того, кто никому не нужен в лиге, хотя по меркам НБА Кембу даже сейчас не назовёшь «старым». В мае нынешнего года ему исполнилось 33 года. Причиной сей катастрофы стали бесчисленные травмы и повреждения. Уокер — довольно миниатюрный игрок (184 см и 84 кг), которому понадобилось несколько лет адаптировать свою игру под НБА. В итоге ему удалось стать классным игроком, но его тело не смогло долго выдерживать подобные нагрузки.

Кемба Уокер Фото: LightRocket via Getty Images

Многие, пройдя через подобное, уже бы сдались и завершили карьеру. Уокер успел заработать около $ 200 млн за свою карьеру и совершенно точно не нуждался в деньгах. Но его любовь к баскетболу неоспорима. Поэтому летом он решил попробовать себя в Европе, а именно в «Монако». Переезд в Старый свет — нетипичное решение для бывших американских звёзд НБА, обычно атлеты, если и решают продолжать играть, то там, где платят больше денег и, где уровень конкуренции гораздо ниже.

Помимо того, что европейский баскетбол сам по себе довольно интенсивный и непростой, Уокер оказался в «Монако», одном из лучших клубов Европы с отличным составом и большой глубиной на задней линии. Все играющие «гарды» монегасков имеют опыт в НБА — Майк Джеймс, Эли Окобо и Джордан Лойд. Непосредственным конкурентом 33-летнего разыгрывающего является именно Майк, являющийся одним из лучших баскетболистов всей Евролиги.

Осложняло ситуацию ещё то, что Кемба не успел восстановиться к началу сезона и смог дебютировать лишь в середине октября. Уокера решили не регистрировать в заявку национального чемпионата Франции из-за внутренних ограничений, так что герой нашей статьи имеет возможность демонстрировать себя только в Евролиге.

И как же у него обстоят дела в главном европейском турнире? Не очень. За 11 игр Кемба в среднем набирает 3,5 очка, выступая на площадке порядка 10 минут. Свою лучшую игру Уокер провёл в недавнем матче с «Панатинаикосом», набрав 13 очков.

На первый взгляд кажется, что Кемба проваливается и уже не тянет уровень даже европейского баскетбола. Тем не менее Уокеру удаётся позитивно влиять на коллектив другими путями, из-за чего и тренер, и партнёры игрока довольны его присутствием.

Кемба всегда отличался тем, что не являлся эгоистом. Он не агрессивен, он альтруистичен и всегда делает всё на пользу команды. Несмотря на неудачный старт и малое количество предоставляемого игрового времени, Уокер не жалуется и продолжает усердно работать, подавая пример всем остальным баскетболистам, особенно молодёжи. Эффект присутствия опытного разыгрывающего в раздевалке крайне позитивен. Как могут другие игроки жаловаться на что-то, если рядом с ними бывшая звезда НБА, которая никоим образом не выражает своё недовольство, хотя выступает лишь раз в неделю по 10 минут?

Уокер — крайне позитивный парень и заряжает своим настроением всех остальных. Во время игр он ярче всех радуется за успехи партнёров, сидя на скамейке, переживает за командный успех и хвалит своих одноклубников за удачные действия. Кемба скромен и трудоспособен. Как сообщают его одноклубники, он всегда приходит раньше всех на тренировки, а затем призывает молодёжь остаться подольше в зале, чтобы побольше попрактиковаться в бросках. Подобное поведение мотивирует всех вокруг трудиться ещё упорнее. Именно из-за этих свойств героя нашей статьи, «Монако» даже не думает расставаться с игроком.

Кемба Уокер вместе с партнёрами по «Монако» Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Руководство и тренерский штаб монегасков позитивно настроены на будущее Кембы в клубе. Несмотря на высокую зарплату для игрока скамейки (более € 1 млн в год), все понимают, что Уокеру нужно время на адаптацию в игровом плане, учитывая сколько времени он пропустил из-за проблем со здоровьем. «Монако» и так без труда напрямую выйдет в плей-офф Евролиги, торопиться некуда. У 33-летнего «пойнт-гарда» есть время, чтобы привести себя в форму к весне, чтобы помочь своим партнёрам в решающих матчах не только в ментальном, но и игровом плане. И мы за этим, конечно же, будем следить.

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