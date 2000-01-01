Лука Дончич и Тибо Куртуа пересеклись на матче НБА. Видео

Дончич и Куртуа пересеклись на матче НБА. Видео

Две звезды «Реала» встретились на матче НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс» (112:96). Лука Дончич и Тибо Куртуа мило пообщались и обменялись формой!