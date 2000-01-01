Перед матчем НБА Лука Дончич поспорил с партнёрами по команде. Тема спора — сможет ли словенец попасть с центра площадки спиной к кольцу. Лука без проблем справился с задачей, а его одноклубники были вынуждены принять упор лёжа.
Упал — и отжался! Лука Дончич сыграл на спор с партнёрами по команде. Забавное видео
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