Мартюк стал восьмым россиянином, набравшим 30+ очков за матч в ЕЛ ВТБ. Кто ещё в списке?

3-е место — Антон Понкрашов

За свою карьеру в Единой лиге ВТБ Понкрашов дважды набирал 30+ очков. Это случилось в 2014 году в матче с «Красным Октябрём» (83:78) и в 2016 году в игре с «Калевом» (89:84 ОТ).