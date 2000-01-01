Мартюк вошёл в элитный клуб в Единой лиге ВТБ
Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в матче с «Зенитом» набрал 32 очка (93:72). Он стал вторым российским игроком в истории Единой лиги ВТБ, набравшим 30+ очков за матч.
7-е место — Иван Стребков
В декабре 2020 года защитник «Нижнего Новгорода» набрал 31 очко в матче с «Калевом» (95:85).
6-е место — Антон Астапкович
В сентябре 2020 года форвард «Нижнего Новгорода» набрал 34 очка в матче с «Химками» (96:85).
5-е место — Артём Яковенко
В феврале 2012 года центровой «Нижнего Новгорода» набрал 30 очков в игре с «Крыльями Советов» (81:73).
4-е место — Егор Вяльцев
В феврале 2016 года атакующий защитник «Химок» набрал 40 очков в игре с «Астаной» (128:87).
3-е место — Антон Понкрашов
За свою карьеру в Единой лиге ВТБ Понкрашов дважды набирал 30+ очков. Это случилось в 2014 году в матче с «Красным Октябрём» (83:78) и в 2016 году в игре с «Калевом» (89:84 ОТ).
2-е место — Сергей Карасёв
В Единой лиге ВТБ форвард, выступающий за «Зенит», четырежды набирал 30+ очков.
1-е место — Алексей Швед
За свою карьеру в Единой лиге ВТБ 24 (!) раза набирал больше 30 очков за матч.
Мартюк стал восьмым россиянином, набравшим 30+ очков за матч в ЕЛ ВТБ. Кто ещё в списке?
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