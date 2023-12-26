«Оклахома-Сити» и «Миннесота» — битва молодых поколений. Игровой день в НБА! LIVE

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В среду, 27 декабря, будет сыграно в общей сложности девять матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная — в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 27 декабря 2023, среда. 03:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2