«Оклахома-Сити» и «Миннесота» — битва молодых поколений. Игровой день в НБА! LIVE
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Энтони Эдвардс сыграет против Шея Гилджес-Александера.
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В среду, 27 декабря, будет сыграно в общей сложности девять матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная — в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.
Итоги прошлого дня:
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев
👀 Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» может заинтересоваться услугами защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея.
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