Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, 27 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матчей «Индиана», «Нью-Орлеан», «Миннесота», «Оклахома», «Клипперс»

«Оклахома-Сити» и «Миннесота» — битва молодых поколений. Игровой день в НБА! LIVE
Артемий Берстенев
Игровой день в НБА! LIVE
Комментарии
Энтони Эдвардс сыграет против Шея Гилджес-Александера.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

В среду, 27 декабря, будет сыграно в общей сложности девять матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная — в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

Итоги прошлого дня:
Лука Дончич разукрасил рождественский день в НБА! Он набрал 50 очков и отпраздновал юбилей
Лука Дончич разукрасил рождественский день в НБА! Он набрал 50 очков и отпраздновал юбилей
Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев

👀 Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» может заинтересоваться услугами защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android