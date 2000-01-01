Дончич устроил сюрприз персоналу «Маверикс». Видео
Лука Дончич — настоящий Дед Мороз. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» подарил всем игрокам и сотрудникам клуба электробайки от «Мерседеса». Таких сюрпризов явно никто не ожидал!
Дончич подарил всем игрокам и сотрудникам «Далласа» электробайки. Видео
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