На эту и на ту. Топ-5 самых татуированных баскетболистов Единой лиги ВТБ

В баскетболе много игроков, которые выделяются не только яркой игрой, но и такой же внешностью. Татуировки стали современным атрибутом очень многих людей, в том числе и спортсменов.

«Чемпионат» подготовил материал, в котором собрал топ-5 самых татуированных игроков Единой лиги ВТБ.

1. Девон Акун-Пëрселл («Локомотив-Кубань»)

Девон Акун-Пëрселл Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Баскетболист с Тринидада и Тобаго выступает за краснодарскую команду с 2022 года. За этот период он вышел с ней в финал Единой лиги ВТБ, а в сезоне-2023/2024 был признан лучшим игроком лиги в ноябре.

У Девона огромное количество татуировок, в том числе с тематикой казино. В частности, на левой руке у него нанесены карты и рулетка. Однако выше идёт, скорее всего, религиозная подача. На правой руке у него набиты песочные часы, а чуть выше — огромный циферблат. Также есть изображение и на груди, но под майкой его практически не видно.

2. Джеремайя Хилл («Руна»)

Джеремайя Хилл Фото: ПБК «Руна»

Забавно, но ещё три года назад, когда американец выступал за «Астану», его тело было практически чистым. Однако сейчас у него очень много изображений.

Видимо, защитник очень любит античную тематику. Обе его руки забиты в основном в этом стиле. На левой руке можно насчитать как минимум четыре скульптуры, а также большой глаз. На правой красуются две скульптуры. При этом практически все они сделаны на фоне красивых и древних залов.

3. Эрик Грин (УНИКС)

Эрик Грин Фото: БК «Уникс»

Бывший игрок НБА присоединился к казанскому УНИКСу летом 2022 года. Безусловно, он стал самым «забитым» игроком команды.

В отличие от Хилла из «Руны», Грин очень любит письменность. В совокупности на нём можно заметить сразу девять различных надписей. Также присутствует много религиозной тематики, но есть место и баскетболу — на его левой руке набито баскетбольное кольцо. На внешней части левой кисти нанесён тонкий крест, на правой — фраза Believe («Верь». — англ.).

Также есть звëзды, ангелы, голуби. Всё это на однотонном фоне. Не обошли татуировки стороной и пальцы игрока.

4. Мело Тримбл (ЦСКА)

Мело Тримбл Фото: ПБК ЦСКА

Защитник армейцев, как и его соотечественник Джеремайя Хилл, «закатал рукава» практически в одночасье. Ещё в 2022 году у него было не так много татуировок, однако сейчас на руках нет свободного места.

Тримбл, в свою очередь, пошёл по персоналиям. На правой руке у него легендарный актёр Марлон Брандо в образе «Крёстного отца». Чуть ниже Идрис Демсон в образе своего персонажа Франклина Сейнта из сериала «Снегопад». На правой ноге у Мело можно разглядеть как минимум два портрета, очевидно, что это кто-то из семьи. В той же области есть и тот самый Джокер, которого сыграл Хит Леджер.

На левой ноге имеется Таз — Тасманский дьявол из мультика, который имеет способность, вращаясь, превращаться в миниатюрное торнадо, разрушающее всё на своём пути.

На кисти левой руки есть татуировка, похожая на масонскую пирамиду со всевидящим оком. Чуть выше — египетский образ. На плече красуется лев с короной. Также у Тримбла имеются татуировки на груди и спине.

5. Джош Перкинс («Уралмаш»)

Джош Перкинс Фото: Единая лига ВТБ

Однако звание самого татуированного баскетболиста Единой лиги ВТБ отходит уже бывшему защитнику уральцев, который неожиданно покинул команду буквально на днях.

Наверное, у американца самое большое разнообразие татуировок на теле. Здесь есть и цифры, и слова. Также имеются ангел в облаках и лестница в некие врата.

Однако отдельного внимания достоин торс баскетболиста. На нём присутствует подобие природы с деревьями. Чуть выше надпись, а за ней — городской квартал. Также есть несколько фраз, а вокруг шеи нанесён крест. Не обошлось и без иероглифов.