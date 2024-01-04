Да-да — всего лишь два матча!

Вембаньяма сыграет с «Милуоки», а «Голден Стэйт» примет «Денвер». Игровой день НБА — LIVE

В пятницу, 5 января, будет сыграно в общей сложности два матча. Первая игра начнётся в 3:30 мск, заключительная – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 января 2024, пятница. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

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