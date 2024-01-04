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НБА, 5 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матчей «Сан-Антонио» — «Милуоки» и «Голден Стэйт» — «Денвер»

Вембаньяма сыграет с «Милуоки», а «Голден Стэйт» примет «Денвер». Игровой день НБА — LIVE
Артемий Берстенев
Игровой день НБА — LIVE
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Да-да — всего лишь два матча!

В пятницу, 5 января, будет сыграно в общей сложности два матча. Первая игра начнётся в 3:30 мск, заключительная – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

Как прошёл минувший день:
«Юта» и «Детройт» на последних секундах устроили просто шикарную перестрелку! Кто ожидал?
Видео
«Юта» и «Детройт» на последних секундах устроили просто шикарную перестрелку! Кто ожидал?
Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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