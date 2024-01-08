«Жёсткая конкуренция». Легионеры в восторге от уровня ЕЛ ВТБ — лукавят или всё так хорошо?

После февраля 2022 года из Единой лиги ВТБ начался стремительный отток легионеров. Больше всего пострадали лидеры турнира, ЦСКА, УНИКС и «Зенит», где играло подавляющее число мастеровитых иностранцев. Казалось, положение дел стремительно ухудшалось. Вместе с легионерами лигу покинули и некоторые команды — эстонский «Калев» и «Зелёна-Гура» из Польши. Стали появляться сообщения, что вот-вот уедут и опытные иностранные тренеры.

Но мало-помалу ситуация нормализовалась. Тренеры главных претендентов на титул в чемпионате остались (ушёл лишь Димитрис Итудис, но уже по окончании сезона). Покинувшие команды заменили другие: в сезоне-2022/2023 в ЕЛ ВТБ были приняты МБА и «Самара», затем состав участников пополнился «Уралмашем» и «Руной».

А вместо уехавших легионеров стали приезжать новые. Часто очень даже классные. Показателен пример с французским разыгрывающим Томасом Эртелем. Игрок плевать хотел на невероятное давление, с которым столкнулся на родине, и отстоял своё решение выступать в России. Более того, потихоньку сами французы, не позвавшие Эртеля в сборную на чемпионат мира — 2023, начали заявлять, что допустили ошибку и перегнули палку.

Один из лидеров французской команды Венсан Пуарье только подзадорил фанатов, заявив, что «наказали не баскетболиста, а всю сборную». Чтобы как-то успокоить общественное мнение, отдуваться пришлось даже на уровне официальных министерств.

Ситуация с легионерами в ЕЛ ВТБ: Министр спорта Франции ответила на критику бана игроков, выступающих в России

В период с 2022 по 2023 год в Единой лиге случилось вообще много всего, но самое главное — интерес к чемпионату не упал. Многие эксперты, как и сами игроки, то и дело отмечали серьёзный уровень борьбы. Не изменилась ситуация и сейчас. Не так давно американский центровой «Зенита» Винс Хантер обратил внимание на жёсткую конкуренцию в первенстве:

«Почему решил перебраться в Единую лигу ВТБ? При выборе лиги для меня прежде всего важен уровень выступающих в ней команд. Могу сказать, что уровень Единой лиги значительно вырос, как и уровень соперничества. Мне нравится жёсткая конкуренция, нравится побеждать в борьбе. Как я уже говорил, «Зенит» — это команда мечты, за которую я счастлив играть».

Комплиментарно о лиге высказался и другой американец — Октавиус Эллис из «Уралмаша»: «Не стоит думать, что игра в Единой лиге ВТБ сегодня — лёгкая прогулка. Это не так. Уровень конкуренции здесь по-прежнему очень высок, команды играют в хороший, качественный баскетбол!»

Октавиус Эллис Фото: Илья Хамов, БК «Уралмаш»

Конечно, спортсмены могут несколько преувеличивать, высказываясь о чемпионате, в котором выступают. Но цифры, как известно, не обманешь. Нет смысла рассматривать большое количество примеров. Показательными будут ситуации со звёздными баскетболистами. Так, защитник Дмитрий Кулагин в сезоне-2021/2022 (тогда выступал за «Зенит») в 21 матче в среднем за игру набирал 7,2 очка (и это при том, что в тот момент в лиге были многие из впоследствии уехавших звёзд).

В нынешнем сезоне на счету Дмитрия (уже игрока УНИКСа) 8,5 очка в 17 встречах. Разница в 1,6 очка фактически незаметна, особенно если учесть, что в этом сезоне Кулагин проводит на площадке в среднем на четыре минуты больше, чем двумя сезонами ранее. Заслуживает внимания и пример с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром. Американец сейчас в среднем набирает за армейцев примерно столько, сколько в сезоне-2021/2022 (12,8 очка сейчас против в 12,2 очка тогда).

Или вот Исмаэль Бако: в прошлом сезоне Евролиги в среднем на свой счёт он записывал 6,1 очка, а в этом в Единой лиге — 7,3. Какого-то взрывного роста результативности не произошло, как если бы уровень турнира вдруг резко упал.

Кто-то может сказать об изоляции, но едва ли такие слова будут справедливыми — участвовать в Суперкубке Единой лиги ВТБ приезжают топовые клубы из Сербии и Турции. За турниром постоянно следят скауты зарубежных команд. Стремление получить сильных игроков от северного соседа у них никуда не делось. Совсем недавно греческий АЕК переманил у «Локомотива-Кубань» Джордана Моргана. Продолжаются сильные трансферы и на вход. Помимо Эртеля, можно вспомнить возвращение в «Зенит» Кайла Курича или переход из «Эфеса» в ЦСКА Амата М'Бая.

Но самое главное, что случилось с лигой, это выравнивание уровня её участников. Всё-таки не отметить, что ЦСКА сейчас это не ЦСКА времён Итудиса (с Николой Милутиновым и Уиллом Клайберном в составе), нельзя. Но и не отметить, что команды, которых по традиции считали аутсайдерами или середняками, подтянулись к лидерам, тоже не получится. В результате сложившейся ситуации повысились конкуренция, непредсказуемость и в итоге зрелищность. А это и есть именно то, за что баскетбол так любят во всём мире.