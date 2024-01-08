Пятёрка самых дорогих франшиз в НБА. Считаем миллиарды!

За последние 20 лет средняя стоимость спортивных франшиз возросла многократно. Касается это не только НБА и прочих американских лиг, но и европейского футбола. Если ещё в 2000-х самые престижные франшизы можно было купить за несколько сотен миллионов, то сейчас речь идёт только о миллиардах. Таким образом, покупка спортивного клуба становится великолепной инвестицией на будущее, несмотря на расходы, связанные с содержанием подобного «развлечения».

В НБА активно обсуждается идея расширения до 32 команд, комиссионер Адам Сильвер не раз говорил, что в ближайшем будущем это, скорее всего, произойдёт. Ещё несколько лет назад считалось, что начальная цена, которую должен будет выплатить покупатель, чтобы приобрести новую франшизу НБА, составляла около $ 2,5 млрд. Сейчас же аналитики считают, что эта цена выросла до $ 4-5 млрд.

Этот процесс не остановить, стоимости франшиз растут как на дрожжах. Сейчас команды НБА стоят в среднем $ 3,85 млрд, этот показатель вырос аж на 35% по сравнению с прошлым годом и на 75% относительно 2019 года. Такой скачок связан с двумя крупными транзакциями, произошедшими за последние 12 месяцев. Во-первых, покупка «Финикс Санз» Мэтью Ишбией за $ 4 млрд, а, во-вторых, покупка 25% акций «Милуоки Бакс» за $ 3,2 млрд семьёй Хаслам.

Джимми Хаслам Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Откуда вообще берутся доходы у команды? По данным прошлого сезона, распределение было следующим.

Медиаправа — 50,47%

Деньги с билетов (обычные места) — 16,53%

Деньги с билетов (премиум-места) — 12,1%

Спонсоры (формы игроков и реклама на арене) — 9,1%

Другое — 11,81%

Деньги с медиаправ распределяются между 30 командами поровну, таким образом, такая система более выгодна для менее богатых клубов. Новый договор вступит в силу с 2025 года и станет причиной нового скачка стоимости франшиз. Скорее всего, через несколько лет мы увидим цифры, превышающие $ 10 млрд. А как дело обстоит сейчас? Какие команды оцениваются на рынке больше всего? Давайте разберём.

Первое место. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 7,7 млрд

Стефен Карри Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Прибавка к стоимости за год — 10%

Годовой доход — $ 79 млн

Владельцы: Джо Лейкоб и Питер Губер

«Уорриорз» занимают первое место в этом списке уже второй сезон подряд. Нынешние владельцы приобрели команду в 2010 году за $ 450 млн. Финансовой стороне команды способствуют успехи на паркете. «Голден Стэйт» за последние 10 лет стал одной из главных династий в истории НБА, а лидер команды Стефен Карри — один из самых популярных баскетболистов в мире. Нельзя и забывать про переезд команды в Сан-Франциско из Окленда, что способствовало расширению фанатской базы. Агломерация мегаполиса насчитывает порядка 8 млн человек.

Второе место. «Нью-Йорк Никс» — $ 7,7 млрд

Джейлен Брансон Фото: Elsa/Getty Images

Прибавка к стоимости за год — 8%

Годовой доход — $ 169 млн

Владельцы: организация MADISON SQUARE GARDEN SPORTS

«Никс» добились заключения рекордной спонсорской сделки для НБА стоимостью в $ 30 млн, что способствует увеличению доходов. Исторически эта команда является одной из самых популярных в стране, что неудивительно, учитывая фактор Нью-Йорка. Несмотря на наличие конкурента в Бруклине, «Никс» с запасом являются самой любимой командой обитателей Манхэттена и прочих районов мегаполиса.

Третье место. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 6,4 млрд

Леброн Джеймс Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Прибавка к стоимости за год — 8%

Годовой доход — $ 159 млн

Владельцы: траст семьи Джерри Басса, Марк Уолтер, Тодд Боули

Ситуация «Лейкерс» в финансовом плане схожа с «Никс». Огромный город, большое количество фанатов и выгодная спонсорская сделка ($ 100 млн на пять лет). Несмотря на большое количество команд в городе, «Лейкерс» — самая популярная франшиза Лос-Анджелеса, опережающая конкурентов из МЛБ и НФЛ.

Четвёртое место. «Бостон Селтикс» — $ 4,7 млрд

Джейсон Тейтум Фото: Dylan Buell/Getty Images

Прибавка к стоимости за год — 18%

Годовой доход — $ 88 млн

Владельцы: Уиклифф и Ирвинг Гроузбеки, Стивен Пальюка и Роберт Эпштейн

Одна из двух исторически величайших франшиз НБА всегда являлась одной из богатейших команд лиги. Агломерация Бостона по разным расчётам составляет от 4,5 до 8 млн человек. Тем не менее «Селтикс» приходится сражаться за болельщиков с ещё более популярными командами из других лиг — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Бостон Ред Сокс».

Пятое место. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 4,65 млрд

Кавай Леонард Фото: Tim Heitman/Getty Images

Прибавка к стоимости за год — 19%

Годовой убыток — 12 млн

Владельцы: Стив Баллмер

Несмотря на бешеную конкуренцию в Лос-Анджелесе, Баллмеру удаётся успешно делать бизнес с франшизой, которую он купил в 2013 году за $ 2 млрд. Со следующего сезона «Клипперс» будут выступать на собственном стадионе, а не делить «Крипто.ком» арену с «Лос-Анджелес Лейкерс».