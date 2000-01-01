Роналдо, Мбаппе и Бекхэм. Кто из звёзд пришёл на матч НБА в Париже?

Кто из звёзд пришёл на матч НБА в Париже?

В Париже прошёл матч «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс» (111:102). На игру пришли настоящие звёзды спорта и шоу-бизнеса. Кто был на этом матче?