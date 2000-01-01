Кто из звёзд пришёл на матч НБА в Париже?
В Париже прошёл матч «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс» (111:102). На игру пришли настоящие звёзды спорта и шоу-бизнеса. Кто был на этом матче?
Роналдо
Дэвид Бекхэм
Тони Паркер
Килиан и Этан Мбаппе
Марко Асенсио
Норди Мукиэле
Джанлуиджи Доннарумма
Лия Уильямсон
Марко Верратти
Фаррелл Уильямс
Роналдо, Мбаппе и Бекхэм. Кто из звёзд пришёл на матч НБА в Париже?
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