Вембаньяма поздравил юного фаната. Милое видео
Виктор Вембаньяма обрадовал маленького фаната. В честь дня рождения мальчика баскетболист оставил ему автограф. Ребёнок был в восторге от такого подарка!
Вембаньяма поздравил юного фаната с днём рождения. Милое видео
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