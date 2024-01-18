Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Возвращение Никиты Курбанова после дисквалификации за кокаин: онлайн-трансляция матча ЦСКА

В пробе Курбанова из ЦСКА был обнаружен кокаин. Баскетболист отсутствовал 3 месяца — LIVE
Артемий Берстенев
Никита Курбанов отсутствовал 3 месяца
Комментарии
Но, возможно, скоро мы увидим на площадке трёхкратного чемпиона Евролиги.

Как ранее сообщили в «РИА Новости», пока что бывший капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. Курбанов, в свою очередь, 27 октября минувшего года прекратил баскетбольную деятельность из-за приостановления профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать баскетболиста на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

В теории Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через три дня. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча, в котором, как ожидается, состоится возвращение 11-кратного чемпиона России и MVP Единой лиги ВТБ 2019 года.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

🗣 Мнение Сергея Елевича
Live Артемий Берстенев

🗣 Мнение Сергея Елевича

Прославленный тренер России Сергей Елевич уже прокомментировал ситуацию с Никитой Курбановым.

«Вы меня убили этой новостью! Не ожидал таких новостей от Никиты, мне очень жаль, что это произошло. Я очень давно знаю Никиту, к нему не было вопросов с точки зрения профессионализма, отношения к делу.

Очень положительно и с глубочайшим уважением отношусь к Курбанову. Но видите, как жизнь может повернуться. Дай бог, чтобы в скором времени он возобновил карьеру, а этот случай был просто ошибкой для него. Желаю успехов Никите! Он ещё не исчерпал себя и способен помочь ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

12:21 Артемий Берстенев

Если вы пропустили конкретику, на всякий случай прикладываем основную информацию по ситуации с нашим баскетболистом.

Что случилось?
Приостановивший карьеру в ЦСКА Курбанов дисквалифицирован за кокаин
Дисквалифицированный на 3 месяца за кокаин Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через 3 дня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android