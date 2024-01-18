В пробе Курбанова из ЦСКА был обнаружен кокаин. Баскетболист отсутствовал 3 месяца — LIVE

Как ранее сообщили в «РИА Новости», пока что бывший капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. Курбанов, в свою очередь, 27 октября минувшего года прекратил баскетбольную деятельность из-за приостановления профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать баскетболиста на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

В теории Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через три дня. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча, в котором, как ожидается, состоится возвращение 11-кратного чемпиона России и MVP Единой лиги ВТБ 2019 года.

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