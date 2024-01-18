В пробе Курбанова из ЦСКА был обнаружен кокаин. Баскетболист отсутствовал 3 месяца — LIVE

Как ранее сообщили в «РИА Новости», пока что бывший капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. Курбанов, в свою очередь, 27 октября минувшего года прекратил баскетбольную деятельность из-за приостановления профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать баскетболиста на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.
В теории Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через три дня. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча, в котором, как ожидается, состоится возвращение 11-кратного чемпиона России и MVP Единой лиги ВТБ 2019 года.
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🗣 Мнение Сергея Елевича
Прославленный тренер России Сергей Елевич уже прокомментировал ситуацию с Никитой Курбановым.
«Вы меня убили этой новостью! Не ожидал таких новостей от Никиты, мне очень жаль, что это произошло. Я очень давно знаю Никиту, к нему не было вопросов с точки зрения профессионализма, отношения к делу.
Очень положительно и с глубочайшим уважением отношусь к Курбанову. Но видите, как жизнь может повернуться. Дай бог, чтобы в скором времени он возобновил карьеру, а этот случай был просто ошибкой для него. Желаю успехов Никите! Он ещё не исчерпал себя и способен помочь ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».
Если вы пропустили конкретику, на всякий случай прикладываем основную информацию по ситуации с нашим баскетболистом.