Кармело требует у «Денвера» вывести свой номер. Разбираемся, прав ли игрок

Леброн называл его одним из величайших баскетболистов в истории; Трей Янг признавался, что прослезился, когда тот завершил карьеру; Пол Пирс с уверенностью утверждал, что защищаться против него было сложнее, чем против Коби Брайанта и Джеймса. Речь о Кармело Энтони — выдающемся игроке, достижения которого трудно переоценить.

Путь в профессиональном баскетболе Мело начал в «Денвер Наггетс», который выбрал его на драфте НБА 2003 года под общим третьим номером. Команда переживала непростые времена, и появление Энтони стало для неё сродни глотку свежего воздуха. Известный специалист Джордж Карл, тренировавший «Наггетс» с 2005 по 2013 год, говорил, что Кармело спас профессиональный баскетбол в Денвере. И это не пустые слова. До драфта-2003 «самородки» восемь лет подряд не пробивались в плей-офф и ни разу не выигрывали больше 40 матчей за сезон. И лишь 19-летний новичок смог переломить ситуацию. Впоследствии Энтони не только стабильно помогал «Денверу» проходить в стадию матчей на вылет, но и методично вписывал своё имя в историю франшизы.

Команда и вправду многому обязана своей бывшей звезде. Это понимают болельщики, руководство клуба и, конечно, сам Мело. Так что же в придачу к щедрым окладам могут сделать клубы, чтобы отдать должное своим бывшим игрокам, прославлявшим их? Например, закрепить навсегда их номер. Так делается не только в баскетболе, но и во многих других игровых видах спорта. Как раз эта же мысль посетила и Энтони, который недавно возмутился решению франшизы отдать его номер нынешней её звезде Николе Йокичу.

«Наггетс» повели себя мелочно, решив предоставить Йокичу 15-й номер. Они просто сказали: «Вот, есть 15-й номер, возьми его». Я считаю, что ему дали этот номер, чтобы попытаться стереть то, что сделал я. По-хорошему было бы правильно, если бы они это сделали [вывели его номер из обращения]. Ведь у нас кое-что получилось», — негодовал недавно Мело.

Мнение Шарпа: Эксперт вступился за Николу Йокича в конфликтной истории с Кармело Энтони

Прав ли игрок? Попытаемся разобраться, но в любом случае каждый наверняка останется при своём. Нельзя не признать, что, помимо преображения игры, «Денвер» с приходом Кармело наконец начал играть в плей-офф. Да, успех был не так велик, как могли рассчитывать болельщики. В первые пять сезонов с Энтони в составе «Наггетс» хоть и преодолевали стадию регулярного чемпионата, но оступались на первом же шаге.

В сезоне-2003/2004 обидчиком «самородков» была «Миннесота Тимбервулвз» (1-4 в серии). В следующем розыгрыше команда споткнулась на «Сан-Антонио Спёрс» (1-4). Потом — на «Лос-Анджелес Клипперс» (1-4). В сезоне-2006/2007 «Наггетс» опять играли с «Сан-Антонио» и опять проиграли серию с тем же счётом. В следующем сезоне «Денвер» всухую уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-4). Долгожданным прорывом стал сезон-2008/2009, где Мело с компанией сперва победили «Нью-Орлеан Хорнетс» (4-1), потом расправились с «Даллас Маверикс» (4-1) и наконец пробились в финал Западной конференции. Но в финал НБА выйти не удалось — в напряжённой борьбе команда уступила «Лейкерс» (2-4).

Йокич подписал джерси «Денвера» с 15-м номером Кармело Энтони:

Нельзя оставить без внимания и личную статистику Кармело в «Денвере». В среднем за матч в «Наггетс» у него было 24,8 очка — больше, чем за выступление в любом другом клубе в ходе долгой карьеры в НБА (в «Нью-Йорк Никс» было 24,7, в «Оклахома-Сити Тандер» — 16,2, в «Хьюстон Рокетс» — 13,4, в «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — 14,3 и 13,3 соответственно).

Помимо сухих цифр, Кармело Энтони — это броски на победу в важнейших матчах, любовь болельщиков, харизма и лидерские качества. Всего этого не отнять. Но пресловутый фактор чемпионства, а точнее, его отсутствия, словно дамоклов меч будет висеть над клубным наследием великого баскетболиста. Ведь не раз в НБА бывало такое, что многие эксперты, делая выбор между двумя достойными игроками, останавливались на том, чей палец украшает чемпионский перстень. Мело за время пребывания в «Денвере» титул ему так и не принёс. А приехавший из маленькой Сербии парнишка помог клубу добиться первого чемпионства в истории. В решающем пятом матче с «Майами Хит» Никола Йокич в полной мере проявил свои лидерские качества, оформив дабл-дабл и став самым результативным игроком встречи (28 очков).

Никола Йокич после финальной серии Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Учитывая всё это, кажется, что слова экс-игрока «Денвера» Джеффа Грина, которые он произнёс ещё в прошлом году, на данный момент более чем актуальны: «Надеюсь, «Наггетс» увековечат обе майки — и Николы Йокича, и Кармело Энтони. Я знаю, что это возможно. Мело заслуживает этого за то, что он сделал для клуба. Очень надеюсь, что так всё и будет».

Да ведь и сам Энтони после своих слов, наделавших немало шума, решил прояснить позицию, дав понять, что к Йокичу у него никаких претензий нет: «Дело не в Йокиче. Я просто заметил, что у них была возможность сказать: «Давайте подождём. Ведь Кармело может вернуться». Кто знает, что будет в будущем?»

Но было бы нелишним для Кармело вспомнить и ещё кое о чём — о своих же словах, сказанных после завершения карьеры. Хочется надеяться, что они окажутся пророческими: «Когда люди спрашивают, что я считаю своим наследием, на ум приходят не мои подвиги на площадке, не награды и похвалы. Моя история всегда была больше, чем баскетбол. Мой сын… Я всегда буду продолжать нести своё наследие через тебя. Пришло время тебе нести этот факел».

Сын Кармело Энтони Киян проводит индивидуальную тренировку: