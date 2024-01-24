Штраф для «Црвены Звезды», сроки восстановления Николы Милутинова. Итоги дня в Евролиге

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Стало известно, сколько пропустит Никола Милутинов из-за курьёзной травмы

Никола Милутинов Фото: euroleaguebasketball.net

Сербский центровой Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», пропустит не меньше месяца из-за травмы, полученной в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом» (80:85), сообщает Basket News.

По информации источника, диагностика выявила у Милутинова сильное растяжение связок голеностопа. Его восстановление займёт не меньше месяца.

Напомним, Милутинов получил травму курьёзным образом, столкнувшись с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе армейцев он выиграл Единую лигу ВТБ.

Самым результативным игроком нынешнего сезона Евролиги стал бывший баскетболист ЦСКА

Майк Джеймс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», является самым результативным игроком этого сезона Евролиги.

По итогам 22 туров регулярного чемпионата Евролиги на счету американского разыгрывающего 425 очков. Джеймс принял участие во всех 22 матчах, в каждом из них появлялся на площадке в стартовой пятёрке. Второе место в списке самых результативных игроков занимает защитник «Басконии» Маркус Ховард с 421 очком.

Топ-5 самых результативных игроков нынешнего сезона Евролиги:

1. Майк Джеймс («Монако») — 425 очков.

2. Маркус Ховард («Баскония») — 421 очко.

3. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — 395 очков.

4. Кинан Эванс («Жальгирис») — 363 очка.

5. Марко Белинелли («Виртус Болонья») — 324 очка.

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за поведение болельщиков на матче с «Басконией»

«Црвена Звезда» Фото: euroleaguebasketball.net

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оштрафован за поведение болельщиков во время домашнего матча с «Басконией» (90:91) в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» была оштрафована на € 5 тысяч за неоднократное выбрасывание болельщиками посторонних предметов на игровую площадку во время домашней игры с «Басконией» в соответствии со статьёй 29.2 Дисциплинарного кодекса Баскетбольной Евролиги», — сообщает пресс-служба Евролиги.

В нынешнем сезоне Евролиги белградский клуб одержал девять побед и потерпел 13 поражений по итогам 22 туров, располагаясь на 12-м месте в турнирной таблице. Первым идёт мадридский «Реал», в активе которого 19 побед в 22 матчах.

Форвард «Баварии» Лучич — о «Партизане»: рад, что игроки больше не уезжают из-за денег

Владимир Лучич Фото: euroleaguebasketball.net

Сербский лёгкий форвард мюнхенской «Баварии» Владимир Лучич высказался об изменениях в белградском «Партизане».

«Нынешний «Партизан» уже совсем не тот, каким был, когда я покидал клуб. Я рад, что игроки наконец-то могут играть в Белграде и получать большие деньги. Я рад, что им больше не приходится уезжать в другие европейские чемпионаты в поисках более финансово выгодного контракта», — приводит слова Лучича Mozzart Sport.

Владимир Лучич выступал в составе белградского «Партизана» в период с 2008 по 2013 годы и затем перебрался в чемпионат Испании, став игроком «Валенсии». С 2016 года Лучич представляет цвета мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие лишь в пяти матчах Евролиги, пропустив начало сезона из-за травмы.