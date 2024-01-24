«Миннесоту» ждут перемены. Большие или нет — будет зависеть от выступления в плей-офф НБА

На протяжении последних девяти недель «Миннесота» удерживала первое место в таблице Западной конференции, и это ни для кого не сюрприз. Ведь Энтони Эдвардс проводит лучший сезон в карьере, Карл-Энтони Таунс ставит рекорды франшизы, а Руди Гобер остаётся главным претендентом на награду лучшему защищающемуся игроку. Однако до решающей стадии сезона остаётся меньше двух месяцев, и именно от исхода плей-офф будет зависеть будущее этого состава «Тимбервулвз».

Ведь несмотря на успешное выступление, в команде всё же существуют несколько проблем. Самая очевидная из них — это состояние платёжной ведомости. В следующем сезоне франшизе придётся пожертвовать аж $ 170 млн всего на шестерых игроков заявки: Таунса ($ 49,7 млн), Гобера ($ 43,8 млн), Эдвардса ($ 35,5 млн), Джейдена Макдэниелса ($ 22,5 млн), Наза Рида ($ 13,9 млн) и Никила Александер-Уокера ($ 4,3 млн). При этом полог налога на роскошь составит приблизительно $ 172 млн, и это ставит «Тимбервулвз» в затруднительное положение.

Предполагается, что зарплаты в сезоне-2024/2025 обойдутся команде в $ 185,4 млн — на $ 13,6 млн больше вышеупомянутой суммы. Это означает, что «Миннесоте» по окончании чемпионата придётся выплатить дополнительные $ 24,5 млн в виде налога на роскошь.

Тут самым простым решением было бы сбросить один из больших контрактов. Однако ждать больших перестановок в предстоящий дедлайн всё-таки не стоит: пока «Миннесота» идёт первой на Западе, и даже обидные поражения вроде того, что мы видели в матче с «Хорнетс», не вызывают у руководства серьёзных опасений. Поэтому, как уже было упомянуто, определяющим фактором станет именно результат команды в постсезоне. И если в регулярке целью «Тимбервулвз» являются 60 выигранных матчей и победа в конференции, то в плей-офф они наверняка будут ориентироваться на финал.

Энтони Эдвардс (слева) и Кайл Андерсон (справа), сезон-2023/2024 Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но представим, что «Миннесота» в третий раз подряд вылетела в первом раунде. Первым, кто отправится на выход в этой ситуации, будет Карл-Энтони Таунс. Такое понимание существует на данный момент среди других руководителей в НБА, за закрытыми дверями. Но почему именно он?

Во фронт-офисе видят Энтони Эдвардса лицом франшизы в будущем, что довольно справедливо, так как он обладает большим потенциалом и подходящим для этого характером. Руди Гобер достойно справляется на позиции центрового, но, что не менее важно — «Миннесота» никогда бы не получила за него компенсации вроде той, что изначально отдала в сделке с «Ютой». Джейден Макдэниелс должен вырасти в первоклассного двустороннего винга, Майк Конли доигрывает последний год по контракту… Вот и получается, что из всей стартовой пятёрки Таунс остаётся главным — если не единственным — активом «Тимбервулвз» на рынке обменов в межсезонье.

Его контракт, рассчитанный на $ 222 млн, будет действителен до лета 2028 года. Но судьба «большого» во многом зависит от того, каким окажется подход нового руководства франшизы. Уже в самое ближайшее время заключительные 40% акций перейдут от Глена Тэйлора к миноритарным владельцам «Миннесоты», Марку Лору и Алексу Родригезу. В прошлом году мы видели, какие серьёзные перемены произошли в «Финиксе» с приходом Мэтта Ишбии. Будет ли политика новоявленных собственников «Тимбервулвз» столь же агрессивной? Возможно. Но только не в случае, если команда всё-таки доберётся до финала.

«Миннесота Тимбервулвз», сезон-2023/2024 Фото: David Berding/Getty Images

Успешное выступление в плей-офф должно означать второй шанс для существующего ядра. Налог на роскошь нужно будет выплатить только по окончании сезона-2024/2025, да и рискнуть парой десятков миллионов ради потенциальной победы всё же можно. А если серьёзные кадровые корректировки будут прямо-таки необходимы, провести их получится в дедлайн—2025.

Однако всё вышесказанное ещё не означает, что состав «Тимбервулвз» окончательно укомплектован и готов хоть завтра провести серию за трофей (и победить в ней 4-0). Команда испытывает некоторые сложности в игровом плане, из которых отдельно хочется выделить две. Во-первых, это количество потерь, по которому «Миннесота» занимает только 28-е место в лиге (15,3 в среднем). Во-вторых, это потребность в эффективном движении мяча. Следующая статистическая выборка может показаться довольно специфичной, но она всё же указывает на существующую тенденцию: в матчах, где Эдвардс и компания делают 27 и более результативных пасов, они идут 18-1. А вот в матчах с менее чем 27 передачами они идут 11-12.

Ответственным за плеймейкинг в «Тимбервулвз» по большей части является опытный Майк Конли. Он хорошо справляется со своей ролью, поэтому разговоров о его возможном обмене не идёт и не будет идти. Ведь, учитывая возраст (36 лет) и истекающий контракт разыгрывающего, провести выгодную сделку с его участием было бы довольно непросто. Тем не менее, во второй половине регулярного сезона «Миннесоту» ждёт внушительное количество бэк-ту-бэков, а это означает, что Конли нужна подстраховка — и желательно не в лице Никила Александр-Уокера. А кроме Шейка Милтона и Джордана Маклафлина рассчитывать тут больше не на кого.

Карл-Энтони Таунс (слева), Энтони Эдвардс (центр) и Руди Гобер (справа), сезон-2023/2024 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Поэтому в грядущий дедлайн команда настроена побороться за запасного первого номера, а также скорера, способного набирать очки со скамейки. То есть, все старания будут направлены на усиление второго звена. В списке претендентов уже числятся Малкольм Брогдон из «Портленда», за которого «Миннесота» могла бы отдать пик первого раунда на предстоящем драфте, а также Тайс Джонс из «Вашингтона», который провёл первые четыре года своей карьеры в «Тимбервулвз».

Оба этих игрока являются надёжным вариантом, однако для обмена также могут быть доступны Ройс О’Нил из «Бруклина» и Богдан Богданович из «Атланты». Так что в «Миннесоте» изучают все возможные пути развития событий и готовы провести сделку в случае, если найдут подходящего кандидата.

С приобретением одного-двух необходимых игроков «Тимбервулвз» только повысят собственные шансы в плей-офф, ведь глубина состава и наличие устойчивой ротации особенно важны на этой стадии. Конечно, это не будет стопроцентной гарантией на победу на Западе, где есть действующие чемпионы из «Денвера», «Клипперс», «Финикс» и другие сильные команды. Но у «Миннесоты» есть ещё полсезона на то, чтобы отполировать игру и завладеть преимуществом домашней площадки.

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