Леброн заменил сам себя во время матча? Была даже версия, что он бойкотирует тренера

Сегодня, 24 января, «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл очередной матч в рамках регулярного сезона НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором, как ожидаемо, проиграл без участия звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. 39-летний Джеймс, как сообщалось ранее Эдрианом Войнаровски, пропустил встречу из-за повреждения голеностопного сустава. Вместо Леброна сегодня в составе «Лейкерс» блистали Энтони Дэвис, набравший 26 очков и 12 подборов, и Д'Анджело Расселл с 27 очками и 10 результативными передачами в протоколе.

Однако вернёмся к матчу, который был сыгран утром 22 января, между «озёрниками» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Лос-Анджелесе. Игра, в которой непосредственно Леброн Джеймс оформил солидные 28+5+5. Интересный момент произошёл, когда до конца основного времени оставалось шесть минут, а счёт был в пользу «Лос-Анджелеса» — 120:97. Может показаться, что Джеймс берёт тайм-аут вместо Дарвина Хэма после того как нарушил правила, и удаляется спокойно к скамейке запасных отдыхать до конца матча.

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Естественно, первое, что может прийти в голову — это вопрос что-то вроде: «А Дарвин Хэм точно главный тренер в команде, учитывая, что вместо него тайм-ауты берёт сам Леброн?» Да, в социальных сетях на это обратили внимание. Вопрос вполне оправданный, если вспомнить, как весной прошлого года Леброн самостоятельно рисовал на планшете будущий розыгрыш пурпурно-золотых. Это не первый случай в карьере Короля, когда он проявляет так называемую тренерскую инициативу. Да и младшему сыну Брайсу тоже достаётся в хорошем смысле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В действиях Леброна нет ничего непривычного — он дирижёр, который, сам того не понимая, может забыть о существовании главного тренера. Например, так было и с Дэвидом Блаттом в «Кливленде» (возможно, там это были намеренные действия). Единственное, что может смутить, так это то, что Джеймс взял тайм-аут во время паузы, когда, согласно правилам, игрок в праве запросить тайм-аут в случае владения командой мячом. Но случай в игре с «Портлендом» явно не подходит под этот критерий — запрос должен исходить от наставника.

«Я не заменял себя и не брал тайм-аут. Дарвин Хэм попросил меня нарушить правила, чтобы взять тайм-аут. Он производил мою замену. Прекращайте нести чушь», — позже отреагировал Джеймс в социальных сетях на доводы по поводу возможного бойкота своего главного тренера. 39-летний форвард просто по профессиональной привычке изобразил запрос тайм-аута — и в этом нет ничего плохого или удивительного, а язык тела Хэма говорит о том, что всё в порядке. Так и было задумано.