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Леброн Джеймс самостоятельно производит замену самого себя во время матча: видео и аналитика

Леброн заменил сам себя во время матча? Была даже версия, что он бойкотирует тренера
Артемий Берстенев
Леброн заменил сам себя во время матча?
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Разбираем интересный момент из встречи «Лейкерс» — «Портленд».

Сегодня, 24 января, «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл очередной матч в рамках регулярного сезона НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором, как ожидаемо, проиграл без участия звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. 39-летний Джеймс, как сообщалось ранее Эдрианом Войнаровски, пропустил встречу из-за повреждения голеностопного сустава. Вместо Леброна сегодня в составе «Лейкерс» блистали Энтони Дэвис, набравший 26 очков и 12 подборов, и Д'Анджело Расселл с 27 очками и 10 результативными передачами в протоколе.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 23, Джордж - 17, Мэнн - 17, Пауэлл - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 9, Тайс - 3, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 27, Дэвис - 26, Вандербилт - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хатимура - 11, Реддиш - 9, Вуд - 6, Льюис - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс

Однако вернёмся к матчу, который был сыгран утром 22 января, между «озёрниками» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Лос-Анджелесе. Игра, в которой непосредственно Леброн Джеймс оформил солидные 28+5+5. Интересный момент произошёл, когда до конца основного времени оставалось шесть минут, а счёт был в пользу «Лос-Анджелеса» — 120:97. Может показаться, что Джеймс берёт тайм-аут вместо Дарвина Хэма после того как нарушил правила, и удаляется спокойно к скамейке запасных отдыхать до конца матча.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Естественно, первое, что может прийти в голову — это вопрос что-то вроде: «А Дарвин Хэм точно главный тренер в команде, учитывая, что вместо него тайм-ауты берёт сам Леброн?» Да, в социальных сетях на это обратили внимание. Вопрос вполне оправданный, если вспомнить, как весной прошлого года Леброн самостоятельно рисовал на планшете будущий розыгрыш пурпурно-золотых. Это не первый случай в карьере Короля, когда он проявляет так называемую тренерскую инициативу. Да и младшему сыну Брайсу тоже достаётся в хорошем смысле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В действиях Леброна нет ничего непривычного — он дирижёр, который, сам того не понимая, может забыть о существовании главного тренера. Например, так было и с Дэвидом Блаттом в «Кливленде» (возможно, там это были намеренные действия). Единственное, что может смутить, так это то, что Джеймс взял тайм-аут во время паузы, когда, согласно правилам, игрок в праве запросить тайм-аут в случае владения командой мячом. Но случай в игре с «Портлендом» явно не подходит под этот критерий — запрос должен исходить от наставника.

«Я не заменял себя и не брал тайм-аут. Дарвин Хэм попросил меня нарушить правила, чтобы взять тайм-аут. Он производил мою замену. Прекращайте нести чушь», — позже отреагировал Джеймс в социальных сетях на доводы по поводу возможного бойкота своего главного тренера. 39-летний форвард просто по профессиональной привычке изобразил запрос тайм-аута — и в этом нет ничего плохого или удивительного, а язык тела Хэма говорит о том, что всё в порядке. Так и было задумано.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 34, Джеймс - 28, Ривз - 15, Дэвис - 14, Реддиш - 10, Хатимура - 9, Худ-Скифино - 4, Вандербилт - 4, Кристи - 4, Хэйс - 4, Каслтон - 4, Вуд - 4, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 23, Саймонс - 19, Грант - 17, Рит - 16, Уокер - 12, Эйтон - 6, Рупер - 6, Камара - 5, Хендерсон - 4, Moore - 2, Тибулл, Мюррэй, Баджи
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