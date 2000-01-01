Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла сыграл один на один против тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса. А ведь разница в росте составляет 30 см! Видео с тренировочного процесса.
Тренер «Бостона» отыграл в защите против 218-сантиметрового Порзингиса. Видео с тренировки
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