7 топ-матчей четверга: рубилово в НБА, «Лада» рвётся в плей-офф, игры «Реала» и «МЮ»

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: исправится ли «Оклахома» за два подряд поражения в регулярке НБА?

В Западной конференции произошли небольшие перестановки после того, как «Оклахома-Сити Тандер» проиграла два последних матча кряду. Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» обошёл в турнирной таблице «молний», занимая на данный момент второе место. Если поражения «Оклахомы» от «Миннесоты» ещё можно было ожидать, то вот ужасная игра с «Детройтом» точно не входила в планы подопечных Марка Дэйгнолта. Мотивация у обоих клубов находится на пределе, так как сейчас один из самых важных моментов в борьбе за посев в плей-офф. Проявит ли себя «Оклахома» или чемпионы НБА заберут своё?

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: навяжет ли «Даллас» борьбу лидеру Западной конференции без Дончича и Ирвинга в составе?

«Даллас Маверикс» сильно лихорадит в последнее время. Команда из Техаса не может выступать стабильно, и связано это в большинстве своём с травмами лидеров. Лука Дончич и Кайри Ирвинг поочередно ломались на протяжении январского отрезка в регулярном чемпионате. Поэтому результаты «Далласа» сошли на нет. Сейчас же две главные звезды коллектива не помогут клубу в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», которая возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, при этом показывая отличную игру в недавних матчах. Сумеют ли гости немного побороться с хозяевами паркета или же матч пройдёт совсем без интриги?

🏀 4:30: «Бруклин Нетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 01 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проявит ли себя Дюрант в матче с бывшей командой?

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после перехода в клуб из Аризоны ни разу не обыгрывал «Бруклин Нетс» – свою бывшую команду в НБА. Правда, «Финикс» и «Бруклин» после перехода Кевина встречались лишь раз, но факт есть факт, тогда «Бруклин» оказался сильнее со счётом 116:112. 27 очков Дюранта не спасли «Санз» от поражения. Сейчас же команда во главе с Кей Ди проиграла лишь дважды за последние 10 матчей. Поэтому у «Финикса» есть все шансы одержать победу в предстоящей встрече регулярного чемпионата НБА.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют уфимцы на домашнем льду, только вернувшись с Дальнего Востока?

Команда Виктора Козлова совершила успешный выезд на Дальний Восток, набрав семь очков в четырёх матчах. Встреча с тольяттинцами станет для уфимского коллектива первой после возвращения на родной лёд. Сумеет ли «Салават» быстро перестроиться на привычные рельсы или «Лада» сможет воспользоваться обратной акклиматизацией соперника?

🎾 20:30*: Анастасия Потапова (Россия, 5) — Сара Эррани (Италия, Q), Линц, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Потапова со второй итальянкой подряд?

Прошлогодняя чемпионка Линца Анастасия Потапова успешно начала защиту титула. Она справилась в первом круге с квалифаером из Италии Сарой Эррани и теперь сразится во втором раунде с ещё одной итальянкой — Элизабеттой Коччаретто. Теннисистки ранее играли дважды и обменялись победами. В Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась Элизабетта, а в Риме-2023 не было равных уже Анастасии. Победительница новой встречи в 1/4 финала пересечётся по сетке с кем-то из пары Юле Нимайер — Екатерина Александрова.

⚽️ 23:00: «Хетафе» — «Реал» Мадрид, Примера, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победная серия «Реала» продолжится?

«Реал» отстаёт от «Жироны» на одно очко в таблице Примеры, однако у мадридцев есть матч в запасе. 1 февраля команда Карло Анчелотти сыграет перенесённую встречу с «Хетафе». «Реал» побеждал в последних пяти матчах. Мадридцы набрали отличную форму, выигрывая даже в не лучшие дни. «Хетафе» же идёт ровно в середине таблицы (10-е место). Получится ли у скромного клуба отнять очки у «Реала» и повлиять на чемпионскую гонку?

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⚽️ 23:15: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 22-й тур

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Интрига: один из последних шансов тен Хага включить «МЮ» в гонку за ЛЧ

Весь футбольный мир знает, что «МЮ» испытывает большие проблемы. Ни о какой стабильности речь не идёт. В последних восьми встречах АПЛ «Юнайтед» одержал лишь две победы. Эрик тен Хаг находится в подвешенном состоянии. Увольнение голландца не исключено, но он ещё может изменить свою судьбу. Если «МЮ» выйдет на победный путь и в итоге отберётся в Лигу чемпионов, то Эрик имеет шансы остаться. Впереди у манкунианцев непростой выезд к «Вулверхэмптону». Но выиграть «Юнайтед» может. Настроит ли тен Хаг на победу своих футболистов?