Леброн — главный ветеран НБА. 7 активных тренеров, успевших поиграть против Джеймса

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс официально стал самым возрастным игроком лиги. Этому поспособствовали уходы Андре Игуодалы и Юдониса Хаслема. Тем не менее Леброн до сих пор играет на звёздном уровне, наглядно показывая, как спортсмен может сохранять высочайший класс с возрастом. Ещё больше восхищения вызывает то, что семь нынешних тренеров команд НБА когда-то играли против форварда «Лос-Анджелес Лейкерс». Если бы мы писали этот текст несколько недель назад, то упомянули бы о восьми наставниках, но увольнение Эдриана Гриффина из «Милуоки Бакс» подсократило список. Что же это за наставники?

Дарвин Хэм («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Дарвин Хэм и Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

Дарвин Хэм имел далеко не самую простую игровую карьеру. Всё началось с того, что его вообще не задрафтовали в 1996 году. Ему приходилось переходить из команды в команду и бороться за место в составе. Он пробовал себя так же в Испании и на Филиппинах. Однако ему удалось завоевать чемпионство в составе «Детройт Пистонс» в 2004 году. В составе этой команды он играл против Леброна в его дебютном сезоне. Затем ему удалось добиться титула в качестве ассистента в «Милуоки Бакс». Сможет ли он достичь подобного как главный тренер? Время покажет.

Уилли Грин («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Уилли Грин и Леброн Джеймс Фото: Jason Miller/Getty Images

Уилли Грин попал в лигу через драфт 2003 года, как и Леброн Джеймс. Грин провёл солидную карьеру, будучи неплохим ролевым игроком, и смог задержаться в НБА на 12 лет. Почти сразу после завершения своей игровой карьеры Грин стал ассистентом в «Голден Стэйт Уорриорз», где смог помочь команде выиграть два чемпионства в 2017 и 2018 годах. Уилли тренирует команду из Луизианы с 2021 года.

Жак Вон («Бруклин Нетс»)

Жак Вон и Леброн Джеймс Фото: Manny Millan/Getty Images

Жак Вон отличается от большинства представителей этого списка тем, что имеет опыт игры против Леброна в финале НБА. Произошло это уже на закате карьеры юркого разыгрывающего в 2007 году. Ещё очень молодому Леброн Джеймсу удалось вывести далеко не самый звёздный состав «Кливленд Кавальерс» в финал, а Вон, в свою очередь, выступал за «Сан-Антонио Спёрс». Техасский коллектив подчистую обыграл «Кливленд», а Жак принял участие во всех матчах серии, проводя на паркете в среднем около 10 минут. В 2010 году Вон решил перейти на другую роль и стал ассистентом Грега Поповича, а уже в 2012-м пошёл на повышение в «Орландо Мэджик». В «Бруклине» Жак работает уже восемь лет, успев побывать и ассистентом, и главным тренером.

Име Удока («Хьюстон Рокетс»)

Име Удока и Леброн Джеймс Фото: Gina Ferazzi/Getty Images

Игровая карьера Удоки скорее похожа на путь Дарвина Хэма. Не задрафтован, множество команд, вояжи за границу и борьба за каждую минуту. Но вот уже под конец карьеры Име оказывается в «Спёрс», где пересекается с Жаком Воном. На финал с Леброном Удока не успел, так как перешёл в техасский коллектив перед сезоном-2007/2008. Уже в 2012 году Име стал ассистентом Поповича. Впервые пост главного тренера Удока занял в 2021 году и смог сразу вывести «Бостон Селтикс» в финал. Из-за скандала личного характера был вынужден покинуть команду, а с нынешнего сезона тренирует «Хьюстон Рокетс».

Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс»)

Леброн Джеймс и Тайрон Лю Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тайрон Лю в своей игровой карьере особенно прославился своим периодом в великом «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом. Благодаря этому Лю смог завоевать два чемпионства в 2000 и 2001 годах. А уж тем более он запомнился фанатам из-за того самого эпизода с Алленом Айверсоном в финальной серии. После этапа в калифорнийском коллективе Тайрон поиграл за ряд команд НБА и завершил карьеру в 2009 году.

Но всё же по-настоящему его связь с Леброном сложилась во время тренерской карьеры. Именно Лю был главным тренером того самого «Кливленда», который несколько раз выходил в финал в НБА. Джеймс до сих пор имеет большое уважение к этому специалисту, который мог воссоединиться с легендарным игроком в «Лейкерс», но не согласился на предложенные по контракту условия.

Чонси Биллапс («Детройт Пистонс»)

Леброн Джеймс и Чонси Биллапс Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Биллапс является одной из двух настоящих звёзд этого списка. Чемпион НБА 2004 года, MVP финальной серии и пятикратный участник Матча всех звёзд. Выступая за «Детройт Пистонс», он дважды участвовал в сериях плей-офф против молодого Леброна. В 2006 году у мичиганской команды получилось пройти «Кавальерс» в семи играх, но уже в 2007 году сильнее оказался коллектив из Огайо. Биллапс выдержал многолетнюю паузу после завершения карьеры, прежде чем войти в тренерскую профессию. Благодаря своему статусу ему оказалось достаточно поработать один год ассистентом в «Клипперс», чтобы затем получить предложение возглавить «Портленд», который он тренирует с 2021 года.

Джейсон Кидд («Даллас Маверикс»)

Леброн Джеймс и Джейсон Кидд Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Самой статусной и легендарной персоной в этом списке, без сомнения, является Джейсон Кидд. Своё единственное чемпионство он смог выиграть в серии как раз против Леброна Джеймса в 2011 году, когда тот образовал «Большое трио» в Майами. До сих пор тот финал считается многими самым провальным эпизодом в карьере Леброна. Благодаря тому, какой игровой интеллект Кидд показывал на паркете, ему сразу же по завершении карьеры предложили пост главного тренера в «Бруклине».

Затем он приложил руку к становлению Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс». Тем не менее особых успехов Джейсону достичь не удалось — и он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» на роль ассистента. Именно там он и помог Леброну достичь своего четвёртого титула в карьере в 2020 году. Благодаря отличной работе Кидд получил ещё один шанс в «Даллас Маверикс», где работает и по сей день.