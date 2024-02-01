На пути к плей-офф. «Нижний» готов перевернуть сезон

Одним из главных сюрпризов со знаком минус в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ стал «Нижний Новгород». Команда Зорана Лукича начала чемпионат с трёх побед подряд, и казалось, что она вновь готова побороться за самые высокие места. Но после этого нижегородцы потерпели 17 поражений в 19 встречах и опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Однако с января ситуация начала налаживаться: уверенно были обыграны «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а от победы над ЦСКА на выезде отделяли те самые шесть секунд. «Чемпионат» подготовил материал о нынешней обстановке в «Нижнем Новгороде» и перспективе волжан попасть в плей-офф.

Что было с командой?

Зоран Лукич Фото: БК «Зенит»

По большей части причина неудач нижегородцев крылась не в каких-то игровых проблемах, а банально в огромной череде травм. В какой-то момент сразу четыре игрока стартового состава не могли принимать участия в матчах — Драган Апич, Иван Стребков, Дмитрий Хвостов и Андрей Воронцевич. На регулярной основе на паркет начал выходить 20-летний Сергей Зоткин, который ранее никогда не играл в Единой лиге ВТБ, а на подмогу был подписан 37-летний ветеран Антон Понкрашов, остававшийся без команды с конца прошлого чемпионата. Спустя два сезона в клуб также вернулся Кейси Шеферд, а из ЦСКА был арендован Филипп Гафуров.

Однако ситуация не исправлялась, и пришлось пойти на крайние меры. В матче с «Самарой» Зоран Лукич отдал бразды правления командой своему ассистенту — Сергею Козину. Но и это не помогло — нижегородцы проиграли, так ещё исполняющего обязанности главного тренера обматерил защитник Брайон Аллен. После этого клуб расстался с ним.

Зоран Лукич главный тренер «Нижнего Новгорода» «Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому. Сейчас в «НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга».

Параллельно в этот же период времени команду покинули ещё два легионера — Драган Апич и Гленн Коузи, а в строй после травм вернулись Иван Стребков, Андрей Воронцевич и Дмитрий Хвостов. Тогда-то всё и заработало.

У «Нижнего» есть шансы на плей-офф?

Игроки БК «Нижний Новгород» Фото: БК «Нижний Новгород»

Многие могли подумать, что после 17 поражений в 19 встречах нижегородцы лишились шансов на плей-офф, но это не так! Более того, если оценивать картину в целом, то у них даже есть неплохие шансы на это. Как такое возможно?

С нынешнего сезона Лига ввела плей-ин: команды, занявшие с седьмого по 10-е место по итогам второго этапа, сыграют мини-турнир, в котором разыграют две путёвки в плей-офф.

Схема плей-ин Единой лиги ВТБ Фото: vtb-league.com

Во втором этапе нижняя восьмёрка проведёт 14 матчей — по две встречи друг с другом. После первой стадии «Нижний Новгород» отстаёт от заветного 10-го места всего лишь на три победы. Поэтому, вся борьба за попадание в плей-офф у коллектива Лукича только впереди.

И если в таблице нижегородцы располагаются на 13-й строчке, то по игре после возвращения основных игроков выглядят одной из лучших команд второй части таблицы, в то время как у прямых конкурентов образовались проблемы. У МБА три поражения подряд, у «Автодора» — пять, у «Астаны» — два. «Нижний» же параллельно выиграл у «Локомотива» и «Зенита», а также, очевидно, должен был обыгрывать и ЦСКА.

Конечно, победа над армейцами пригодилась бы в копилке «НН» в борьбе за попадание в плей-офф, но для Зорана Лукича было куда важнее, что его команда нашла свою игру.

Зоран Лукич главный тренер «Нижнего Новгорода» «В ЦСКА сейчас все, конечно, рады. Не ожидали от нас такого сопротивления. Слава богу, сейчас наши парни возвращаются после травм, и мы будем чаще так хорошо играть. Сегодня получился качественный подарок для ЦСКА к Новому году, лучше не бывает».

В последней игре первого этапа у «Нижнего» не получилось на выезде с «Уралмашем». Но, несмотря на это, «НН», кажется, начинает обретать себя.

Безусловно, это связано с возвращением крайне важных для Лукича баскетболистов. Дмитрий Хвостов моментально преобразил атаку команды, особенно позиционную. Клуб вновь обрёл созидателя, которого так не хватало. Без Хвостова эту работу пытался выполнять Шеферд, но он всё же про набор очков, чем сейчас благополучно и занимается. Андрей Воронцевич, как и всегда, отрабатывает на обеих сторонах площадки, оставляя всего себя. И это в 36 лет!

Конечно, язык не повернётся сказать, что 17 поражений в 19 матчах пошли команде на пользу, но за этот период произошли очень важные вещи. Молодые игроки получали много игровых минут, благодаря чему набивали шишки и обрастали мясом. И сейчас, выходя со скамейки, они уже не тушуются, а чётко знают, что нужно делать. Конечно, они и до этого знали об этом, но теория и практика — это совершенно разные вещи.

Антона Понкрашова продлили до конца сезона, и он за свои 12 минут в среднем за игру со скамейки отрабатывает по полной. Филипп Гафуров после не очень удачной командировки в «Самару» в прошлом чемпионате получил второй шанс и точно пришёлся «Нижнему» ко двору. В этом сезоне также раскрылись Александр Ганькевич с Михаилом Беленицким. В прошлом розыгрыше они тоже неплохо выступали, но череда травм этого сезона заставила их становиться ещё лучше. Если складывать всё это, получается, что «Нижний» из статуса одной из худших команд лиги буквально в течение месяца превратился в одну из самых глубоких и перспективных команд как минимум второй восьмёрки. И это нижегородцы не подписали легионера на усиление, которого, очевидно, ищут.

Конечно, у команды ещё не всё гладко, но сейчас она входит во второй этап сезона точно на подъёме, в первую очередь моральном. Чего нельзя сказать о прямых конкурентах. И если ещё месяц назад трудно было представить, что «НН» даже будет думать о плей-офф, то сейчас команда имеет всё, чтобы как минимум достойно побороться за участие в нём. Это гарантированно станет одной из главных интриг второй части сезона.