Один точный бросок — и ты выиграл! «Виртус» приближается ко второму месту в Евролиге

Ночью завершился очередной матч в рамках 25-го тура Евролиги, в котором «Виртус» из итальянской Болоньи принимал гостей из Сербии — «Партизан». Перед игрой ребят Желько Обрадовича неожиданно встряхнула новость о молодом форварде Уроша Трифуновича, который не находится с командой после случая во время перелёта — 23-летнему баскетболисту плохо чувствовал себя, а в аэропорту его ждала даже карета скорой помощи. Как ранее сдержанно отметил Обрадович, игрок просто приболел. Так или иначе, это поражение стало 13-м по счёту для белградского коллектива.

«Виртус», как это полагается для принимающей стороны, чувствовал себя прекрасно по ходу встречи, имея в третьей четверти серию 10-очковых преимуществ, но затем «Партизан» всё же сумел отыграться и навязать борьбу. В заключительной четверти зрители вообще наблюдали за тем, как четыре раза менялся лидер! Помимо этого, было пять ничьих и в целом великолепная игра со стороны обоих коллективов и в нападении, и в защите. Однако самое примечательно и интересное произошло, когда играть клубам оставалось менее одной минуты.

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Так, при счёте 81:79 в пользу гостей защитник хозяев Габриэль Лундберг в индивидуальном порядке попал трёхочковый бросок, который и вывел его команду вперёд. Чуть позже форвард Авуду Абасс увеличил разницу в счёте до «+3» после исполнения штрафных бросков — 84:81. Тем не менее белградцы за девять секунд до конца могли разыграть комбинацию после ввода мяча и сравнять счёт теоретическим попаданием из-за дуги, но Пи Джей Дозьер совершил обидную потерю, после которой всё тот же Абасс набрал лёгкие два очка в быстром отрыве. А дальше — формальные мелочи.

И что больше всего удивляет, так это 11-я победа подряд «Виртуса» на своей площадке. Игроки Луки Банки находятся на третьем месте турнирной таблицы с 64% побед (16-9) и подбираются всё ближе и ближе к испанской «Барселоне», у которой 68% побед — 16-9. В рамках следующего тура Евролиги «Виртус» проведёт домашнюю встречу с «Монако» 9 февраля, 22:30 мск. «Партизан», в свою очередь, вернётся в Белград и примет немецкую «Баварию» 8 февраля, 22:30 мск.