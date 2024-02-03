Лилларда не должно быть в старте, а из «Миннесоты» взяли не ту звезду.

У «Лейкерс» два игрока, а у «Кингз» — 0? Что не так с выбором на Матч звёзд НБА

В НБА наконец-то огласили список запасных на предстоящий Матча звёзд – 2024, который состоится 18 февраля. В заявке оказалось довольно много очевидных кандидатов, но были и несколько моментов, которые вызвали удивление среди любителей баскетбола. В этом материале «Чемпионат» расскажет, что не так со списком участников предстоящего Матча звёзд НБА. Но для начала вспомним, как выглядят итоговые составы.

Восточная конференция

Стартовый состав : Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»). Передняя линия запасных: Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).

Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»). Задняя линия запасных: Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Западная конференция

Теперь вернёмся к неоднозначным номинациям. Не стоит забывать, что за всех игроков, о которых пойдёт речь в этой статье, голосовали болельщики, тренеры и их коллеги. Поэтому их попадание на Матч звёзд не является совершенно неоправданным. Скорее, просто неожиданным.

Пол Джордж

Пол Джордж, сезон-2023/2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

При всём уважении к Полу Джорджу, в этом году его место в списке форвардов Запада должно было достаться… Домантасу Сабонису.

Итоги тренерского голосования подтверждают, что победы играют большую роль в вопросе выбора на Матч звёзд. Поэтому, например, вне заявки Востока остался Трей Янг из «Атланты», которая идёт с отрицательным балансом. И с результатами у «Клипперс» всё в порядке — они занимают уверенное третье место в конференции с 67% выигранных матчей. Но заслуживает ли «Лос-Анджелес» второго представителя на Звёздном уикенде больше, чем «Сакраменто» заслуживает хотя бы одного?

«Кингз» идут пятыми с 59% побед, в то время как Сабонис — седьмой в гонке за награду MVP. Он является лидером лиги по подборам и дабл-даблам, а ещё набирает чуть ли не трипл-дабл в среднем за сезон, где не пропустил ни одного матча. А что Пол Джордж?

Да, он на удивление здоров, показывает лучшую в карьере реализацию (46%/41%/90%) и выиграл «Лос-Анджелесу» несколько матчей, оставаясь надёжной «кэтч-энд-шут» опцией и качественным защитником. Но Пи Джи всё равно далёк от собственного пика. Если путёвку на МВЗ ему выдали за былые заслуги, популярность и командные достижения, то вторым «Клиппером» с таким же успехом могли сделать и Джеймса Хардена.

Конечно, в целом форвард является более признанным, опытным, да и вообще лучшим игроком, нежели условный Сабонис. Но в рамках конкретно взятого сезона-2023/2024 именно выбор Джорджа стал одним из главных сюрпризов в заявке на Матч звёзд.

Карл-Энтони Таунс

Карл-Энтони Таунс, сезон-2023/2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Ещё один товарищ, чьё место в составе могло совершенно справедливо отойти к Сабонису — это Карл-Энтони Таунс. Но про Домантаса всё было сказано в предыдущем подпункте, поэтому звезду «Миннесоты» мы будем сравнивать с другим игроком, которого он «обокрал» по итогам голосования. Это его одноклубник Руди Гобер.

Как и в случае «Клипперс», «Тимбервулвз», которые на протяжении долгого времени удерживают первое место на Западе, получили право отправить на Матч звёзд двух игроков. Энтони Эдвардс — это железный выбор. А вот второй опцией, конечно, должен был стать французский центровой. Он является лучшим защитным игроком лиги и главным претендентом на награду DPOY. И раз уж успех «Миннесоты» можно во многом объяснить именно превосходством в обороне, то Гобер, который в этом плане значительно опережает остальных напарников, и должен поехать на МВЗ.

«Тимбервулвз» имеют лучший защитный рейтинг в лиге, будучи единственной командой, которая допускает менее 110 очков на 100 владений (108,6). При этом они идут только 19-ми по атакующему рейтингу. Да, Таунс является неотъемлемой частью и без того страдающего нападения «Миннесоты», но его центральной фигурой всё же остаётся Эдвардс, который заслуженно едет на Матч звёзд.

Конечно, Таунс прибавил по сравнению с предыдущим сезоном, а на днях набрал 62 очка (правда, в проигранной встрече с «Хорнетс»). Но достаточно ли этого, чтобы обделить Гобера со всеми его заслугами?

Два игрока от «Лейкерс»

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Как уже можно было заметить, двух представителей на Матче звёзд будут иметь сильнейшие команды из обеих конференций: «Бостон», «Милуоки», «Миннесота», «Клипперс», «Нью-Йорк»… Но, помимо тех, кто входит в тройку лучших на Западе и Востоке, есть ещё три коллектива, удостоившиеся такого шанса.

Первый — это «Финикс». Там Девин Букер и вернувшийся на Западное побережье Кевин Дюрант показывают такие цифры, что оставить их вне Матча звёзд было просто нельзя. Второй — это «Филадельфия». Там связка Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси работает слишком хорошо, чтобы не заслужить номинации. Тем временем «Санз» идут шестыми в конференции с 58% побед, находясь в зоне плей-офф, а «Сиксерс» — пятыми с 64%. А вот третья команда, от которой на Звёздный уикенд поедут два представителя — это «Лейкерс». Те самые «Лейкерс», которые болтаются на девятом месте на Западе с ровно 50% побед (25-25). Два игрока от коллектива из зоны плей-ин. Не слишком?

Понятно, что Леброн — это самый популярный баскетболист на планете, и место на Матче звёзд ему гарантировано по дефолту. При этом Энтони Дэвиса обделять тоже не хочется. Он вообще должен выходить в старте вместо Джеймса, раз уж на то пошло. Но тут вопрос возникает скорее к критериям отбора игроков. Как уже было упомянуто, количество побед играет в нём роль — причём довольно весомую. Так почему это не распространяется на «Лейкерс»?

Что вообще такое Матч звёзд — соревнование по популярности? Или соревнование среди игроков побеждающих команд? Почему требование по победам применимо к одним, но не к другим? Леброн — единственное исключение из правил или нет? В общем, вопросов много, но ответа на них в существующей системе нет. В отрыве от клубной принадлежности оба игрока заслуживают поездки на МВЗ. Вот только «Лос-Анджелес» не заслуживает двух представителей как команда.

Лиллард в стартовой пятёрке Востока

Дэмьен Лиллард, сезон-2023/2024 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Есть ощущение, что Дэмьену Лилларду отдали место в стартовой пятёрке Востока просто потому, что он годами не мог пробиться туда на Западе. Тут причиной, опять же, была не только конкуренция, но и стабильно неудовлетворительное выступление его «Портленда». Однако теперь, когда Дэйм играет во второй лучшей команде конференции, его наконец-то можно поставить в старт без зазрения совести. Да, Лиллард является одним из лучших игроков последних лет, участником юбилейной сборной 75-летия НБА, однако проводит довольно средний по собственным меркам сезон. И раз уж до этого он ни разу не попадал в стартовую пятёрку, то и в этом году не должен. Видимо, Леброн — всё-таки не единственное исключение из правил.

Куда лучшим кандидатом на место защитника был бы, например Джейлен Брансон, который наконец получил заслуженное признание и поедет на свой первый Матч звёзд. Его «Нью-Йорк» идёт третьим в конференции, выиграв девять последних матчей подряд, а также имеет 21-0 против команд с менее чем 50% побед. Сам Брансон был особенно хорош в январе, набирая под 30 очков и восемь передач в среднем. Ему уже четырежды покорилась отметка в 40 очков, и это включая «50» в матче с «Финиксом».

Донован Митчелл, который выходил в старте в прошлом году, в нынешнем сезоне также имеет лучший кейс (и статистику), нежели Дэйм. Когда «Кливленд» остался без Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли, он в одиночку удерживал команду в четвёртке лучших. Митчелл также прибавил по сравнению с предыдущим сезоном, особенно в обороне, и теперь делает по два перехвата за игру (вдобавок к 28 очкам, шести передачам и пяти подборам). «Я чувствовал, что меня должны были назвать стартером. Мне казалось, что с учётом того, что мы сделали как коллектив, так должно было быть. Но в итоге этого не произошло. Иногда нужно просто выходить на площадку и выкладываться каждый вечер. Иногда тебя обделяют. Может быть, мне нужно немного громче заявить о себе».