Бенефис Кулагина помог УНИКСу переломить матч с ЦСКА. Казанцы взяли реванш у армейцев

Казанский УНИКС на выезде переиграл московский ЦСКА в матче недели Единой лиги ВТБ. Действующий чемпион не оставил шансов армейцам — 83:73. Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин, который набрал 27 очков, реализовав шесть трёхочковых. «Чемпионат» подготовил материал по итогам главного противостояния российского баскетбола.

Предисловие

ЭМИЛ РАЙКОВИЧ И ВЕЛИМИР ПЕРАСОВИЧ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Несмотря на то что обе команды гарантировали себе участие в плей-офф, главная игра недели, как и все встречи второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, не потеряла в интересе и, главное, в важности.

Очевидно, что все команды будут стараться улучшить и укрепить свои позиции перед сериями навылет, поэтому ни в коем случае нельзя к таким матчам относиться пренебрежительно. Было понятно, что игра между лидерами будет принципиальной для обоих коллективов, но всё же казалось, что чуть больше для УНИКСа. Казанцы точно помнили обидное поражение в матче первого круга на своём паркете от армейцев, которые толком не позволили ничего сделать действующим чемпионам.

Главный тренер армейцев Эмил Райкович перед матчем отмечал, что предстоящая игра важна для турнирного расклада. Он напоминал, что встречи ЦСКА и УНИКСа всегда интересно смотреть, и выразил веру, что команды обеспечат ещё одно зрелище, но в то же время и упорную борьбу, которые доставят болельщикам удовольствие. Армейцы подходили к предстоящей встрече с серией из четырёх побед. Казанцы же реабилитировались после двух поражений на старте 2024 года от «Енисея» и «Пармы», и укрепились на второй строчке турнирной таблицы.

Воспитанник ЦСКА охладил пыл армейцев

Дмитрий Кулагин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Райкович верил в упорную борьбу — так оно и получилось. Первая четверть протекла более-менее ровно, у армейцев только было небольшое преимущество на щитах. Также хозяева пытались играть первым номером, в то время как у казанцев не всё получалось в нападении. Во второй четверти тенденция продолжилась — небольшое доминирование ЦСКА на подборах, лучший процент попадания и как итог — восьмиочковое преимущество после первой половины. Лидеры казанцев Маркос Найт и Ненад Димитриевич не слишком удачно вкатились в матч: были передержки мяча, потери и ненужные фолы. Если Димитриевич хотя бы набрал 10 очков, то к Найту, очевидно, у Перасовича было больше вопросов.

Третья 10-минутка началась под диктовку УНИКСа. Французский форвард Луи Лабери за 30 секунд набрал пять очков подряд, а спустя несколько минут начался бенефис российского защитника казанцев Дмитрия Кулагина. Воспитанник ЦСКА за четыре с половиной минуты положил бывшей команде пять трёхочковых и не только сравнял счёт, но и вывел УНИКС вперёд.

В четвертой четверти армейцы стали чаще раскрываться в защите, чем начали пользоваться казанцы. В защите же у «зелёных» активизировались «большие», которые были не так эффективны в первой половине. Это очень осложнило жизнь ЦСКА. В свою очередь, Димитриевич перестал тянуть одеяло на себя и сконцентрировался на передах, которые очень удачно доходили до своих адресатов. Кулагин, кстати, продолжил удачно атаковать кольцо ЦСКА и помог казанцам довести дело до победы, набрав в этом матче 27 очков.

После матча главный тренер армейцев Эмил Райкович сетовал на то, что его команда рано расслабилась и после первой половины подумала, что победа уже гарантирована.

Эмил Райкович главный тренер ЦСКА «В первой половине мы показывали хороший баскетбол, агрессивно оборонялись и контролировали подбор. В третьей четверти сразу совершили пару потерь и показывали уже не тот уровень старания. Наверное, подумали, что победа у нас в кармане. А УНИКС так не думал, особенно Кулагин, который попадал сложные мячи. Пропустили 28 очков в третьей четверти, должны были отреагировать, лучше двигать мяч, сыграть командой, а вместо этого передерживали мяч, скатились на индивидуальные действия, и это привело к такому результату. Поздравляю УНИКС, во второй половине они были лучше и заслужили эту победу».

Перасович был менее разговорчив и лишь отметил, что это была очень важная победа.

Таким образом, казанцы взяли реванш за обидное поражение в ноябре, когда ЦСКА толком не оставил шансов действующему чемпиону. Теперь в сезонной серии счёт равный — 1-1, а накал в противостоянии становится только выше. Команды ещё дважды встретятся в рамках второго этапа регулярного чемпионата, а потом, кто знает, могут сойтись и в плей-офф.

ЦСКА и УНИКС остаются лидерами чемпионата, являясь единственными командами, которые одержали 20 и более побед в рамках первого этапа. Во второй части регулярки будет очень важно не сбавить оборотов и не потерять позицию в турнирной таблице. В обеих группах ожидаются огненные матчи, а противостояние ЦСКА и УНИКСа, впрочем, как и всегда, стоит особняком.