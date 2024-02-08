«Денвер» готов побороться за первое место на Западе!

«Лейкерс» хороши дома — что они предложат действующим чемпионам? Регулярка НБА! LIVE

В этом сезоне «Денвер Наггетс» наверняка попробует повторить успех минувшего сезона — стать чемпионами НБА. Однако ребятам Майка Мэлоуна явно не дастся это легко. Учитывая тот факт, что «Лос-Анджелес Лейкерс» отлично играет на своей площадке (17-8), наверняка предстоящий матч для «Денвера» не покажется лёгким.

В пятницу, 9 февраля, в общей сложности будет сыграно девять матчей. Первая игра состоится в 3:00 мск, заключительная — в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», назначенную на 6:00 мск.

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