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Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс: онлайн-трансляция матча НБА, 8 февраля 2024 года, где смотреть, во сколько начало

«Лейкерс» хороши дома — что они предложат действующим чемпионам? Регулярка НБА! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Регулярка НБА! LIVE
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«Денвер» готов побороться за первое место на Западе!

В этом сезоне «Денвер Наггетс» наверняка попробует повторить успех минувшего сезона — стать чемпионами НБА. Однако ребятам Майка Мэлоуна явно не дастся это легко. Учитывая тот факт, что «Лос-Анджелес Лейкерс» отлично играет на своей площадке (17-8), наверняка предстоящий матч для «Денвера» не покажется лёгким.

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В пятницу, 9 февраля, в общей сложности будет сыграно девять матчей. Первая игра состоится в 3:00 мск, заключительная — в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», назначенную на 6:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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