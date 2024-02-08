НБА возрождает традиции! Всё, что нужно знать о предстоящем Звёздном уикенде и Матче звёзд

Звёздный уикенд — одно из главных развлекательных событий сезона в НБА. Он ежегодно проходит в феврале, в середине регулярного чемпионата, и состоит из нескольких шоу-матчей, а также различных конкурсов и других мероприятий. «Чемпионат» составил подробное руководство, в котором можно найти всю необходимую информацию об этом большом баскетбольном событии.

Где и когда

Матч звёзд НБА 2024 года пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, впервые с 1985 года. Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус». Полное расписание Звёздного уикенда ниже.

16 февраля, пятница

Тренировка перед турниром восходящих звёзд — 20:30 мск.

17 февраля, суббота

Пресс-конференция, на которой объявят финальных кандидатов на включение в баскетбольный Зал славы — 1:30 мск.

Матч знаменитостей — 3:00 мск.

Турнир восходящих звёзд НБА — 5:00 мск.

Тренировка перед Матчем всех звёзд НБА — 19:00 мск.

HBCU Classic (университет Вирджиния Юнион против университета Уинстон-Сейлем Стэйт) — 22:00 мск.

18 февраля, воскресенье

Пресс-конференция комиссионера НБА Адама Сильвера — 3:00 мск.

Программа субботней ночи (конкурс мастерства, конкурс трёхочковых, «Стефен против Сабрины», конкурс слэм-данков) — 4:00 мск.

Награждение легенд НБА — 19:30 мск.

Матч всех звёзд Лиги развития НБА — 21:30 мск.

19 февраля, понедельник

Матч всех звёзд НБА — 4:00 мск.

Формат Матча звёзд НБА

В 2024 году Матч звёзд НБА пройдёт в классическом формате «Запад против Востока», который не использовался на мероприятии с 2017 года. На игру также вернётся традиционная система подсчёта очков, а победителя определят четыре четверти по 12 минут.

Для сравнения, в 2023 году на Звёздном уикенде соревновались команды двух капитанов — Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо. На драфте, прошедшем прямо перед матчем, они самостоятельно выбирали стартëров и запасных из заранее сформированного состава участников. Сама игра состояла из трёх четвертей по 12 минут и одной неограниченной по времени. Победителем заключительного отрезка и всего матча должна была стать команда, которая первой наберёт 24 очка.

Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо на МВЗ-2023 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Состав участников Матча звёзд НБА

Игроки, удостоившиеся выхода в стартовой пятёрке Матча звёзд НБА, были выбраны путём голосования болельщиков (вес — 50%), других баскетболистов (25%) и журналистов (25%). А вот резервистов определяли голоса всех 30 тренеров, каждому из которых нужно было номинировать двух защитников и трёх игроков передней линии, а также выдать две уайлд-кард. Замены тем, кто не смог принять участие в игре из-за травм, были выбраны лично комиссионером Адамом Сильвером.

Восточная конференция

Стартовый состав

Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — капитан;

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — травмирован и был заменён;

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»);

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

Передняя линия запасных: Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс») — травмирован и был заменён, Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).

Задняя линия запасных: Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Заменяющие травмированных: Скотти Барнс («Торонто Рэпторз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»).

Западная конференция

Стартовый состав

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — капитан;

Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

Кевин Дюрант («Финикс Санз»);

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

Передняя линия запасных: Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Задняя линия запасных: Девин Букер («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).

Турнир восходящих звёзд НБА

Турнир восходящих звёзд НБА пройдёт в формате, представленном в 2022-м. В состязании будут сражаться четыре команды, которые в этом году возглавят легендарные Пау Газоль, Тамика Кэтчингс, Джейлен Роуз и Детлеф Шремпф. В ходе драфта, состоявшегося 6 февраля, каждый из них выбрал семерых участников своего коллектива. Шремпфу досталась команда из семи представителей G-лиги. Остальными участниками стали 11 новичков НБА и ещё 10 игроков, которые проводят свой второй сезон.

Команда Пау: Виктор Вембаньяма («Спёрс»), Брэндон Миллер («Хорнетс»), Брэндин Подзиемски («Уорриорз»), Джейми Жакез-младший («Хит»), Джабари Смит II («Рокетс»), Кейсон Уоллас («Тандер»), Билаль Кулибали («Уизардс»).

Команда Тамики: Паоло Банкеро («Мэджик»), Джейден Айви («Пистонс»), Джейлен Дюрен («Пистонс»), Киган Мюррей («Кингз»), Скут Хендерсон («Блэйзерс»), Кейонте Джордж («Джаз»), Дайсон Дэниэлс («Пеликанс»).

Команда Джейлена: Чет Холмгрен («Тандер»), Джейлен Уильямс («Тандер»), Беннедикт Матурин («Пэйсерс»), Шэйдон Шарп («Блэйзерс»), Дерек Лайвли («Маверикс»), Джордан Хоукинс («Пеликанс»), Уокер Кесслер («Джаз»).

Команда Детлефа: Изан Альманса («Игнайт»), Матас Бузелис («Игнайт»), Рон Холланд («Игнайт»), Мэк Маккланг («Осеола Мэджик»), Тайлер Смит («Игнайт»), Оскар Чибве («Индиана Мэд Энтс»), Алондес Уильямс («Су-Фолс Скайфорс»).

Эти четыре команды проведут между собой два полуфинальных матча, после чего сильнейшие поборются за чемпионство в решающей встрече. Победу в каждой из игр одержит тот коллектив, который первым преодолеет установленную отметку по очкам: 40 — в полуфиналах и 25 — в финале.

Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер Фото: Candice Ward/Getty Images

Матч знаменитостей

Матч знаменитостей на Звёздном уикенде станет состязанием между двумя командами из 10 известных личностей, которые возглавят ещё по трое селебрити. В этот раз главными тренерами были назначены аналитик ESPN Стивен Эй Смит и член Зала славы американского футбола Шэннон Шарп. Помогать первому будут двукратная чемпионка WNBA Эйжа Уилсон и рэпер Lil Wayne, а второму — ещё один член Зала славы НФЛ Пэйтон Мэннинг и рэпер 50 Cent.

Команда Стивена Эй Смита: Дженнифер Хадсон (актриса и певица), Тристан Джасс (баскетбольный блогер), Джек Райан (стритболист), Метта Уорлд Пис (чемпион НБА), Эй Джей Маклин (участник музыкальной группы Backstreet Boys), Куаме Онвуачи (шеф-повар), Наташа Клауд (чемпионка WNBA), Адам Блэкстоун (музыкальный исполнитель), Джанмарко Тамбери (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту), Си Джей Страуд (суперзвезда НФЛ).

Команда Шэннона Шарпа: Майка Парсонс (суперзвезда НФЛ), Куинси Айзея (актёр), Конор Дэли (гонщик IndyCar), Джуэл Лойд (двукратная чемпионка WNBA), Кай Сенат (стример), Дилан Вэнг (актёр), Лилли Сингх (ютубер), SiR, Уокер Хейз, Anuel AA (все — музыкальные исполнители).

Конкурс мастерства

На Звёздном уикенде у игроков будет возможность посоревноваться в ведении мяча, броске и передачах в рамках Конкурса мастерства. Формат его проведения ещё не был официально раскрыт, однако в прошлом году участие в состязании принимали три команды по три человека в каждой (трио новичков, трио «Юты» и трио братьев Адетокунбо).

Состав участников Конкурса мастерства — 2024 на данный момент также остаётся загадкой. Однако инсайдеры утверждают, что он будет выглядеть следующим образом.

Команда первых номеров драфта: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).

Команда «Индианы»: Майлз Тёрнер, Беннедикт Матурин, Тайриз Халибёртон.

Третья команда:?

Конкурс трёхочковых

Конкурс трёхочковых — ежегодное состязание, в котором баскетболисты пробуют реализовать как можно больше бросков из-за дуги за 70 секунд.

Они начинают атаковать кольцо из угла и передвигаются от стойки к стойке, пока не окажутся в противоположном углу. На каждой стойке находится по пять мячей, каждый из которых имеет разную ценность: в один или два балла. Дополнительная стойка, расположенная примерно в девяти метрах от корзины, вмещает ещё два «звёздных» мяча, за которые полагается по три балла. Максимально возможное количество набранных очков — 40.

Конкурс проходит в два раунда, и второй является финальным. Туда выходят три игрока, которые показали лучший результат по итогам первой стадии. В случае ничьей спортсменам дают дополнительное время на выявление победителя.

Официальный список участников пока не был объявлен, но, по сообщениям авторитетных инсайдеров, в конкурсе трёхочковых примут участие следующие игроки:

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — действующий победитель;

Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»);

Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);

Малик Бизли («Милуоки Бакс»);

Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

Лаури Маркканен («Юта Джаз»);

Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Дэмьен Лиллард Фото: Alex Goodlett/Getty Images

«Стефен против Сабрины»

Частью субботней программы Звёздного уикенда — 2024 станет уникальное состязание. Стефен Карри, лучший исполнитель дальних бросков в истории НБА, проверит свои силы против Сабрины Ионеску, которая в прошлом году побила его рекорд на конкурсе трёхочковых. Подробнее почитать об этом челлендже и формате его проведения можно в другом материале «Чемпионата»:

Конкурс слэм-данков

В ежегодном конкурсе слэм-данков за звание самого эффектного финишёра поборются четверо участников. У каждого из них будет по две попытки в первых двух раундах. Двое игроков, которые наберут наибольшее количество очков, выйдут в решающую стадию, где должны будут сделать ещё два данка на победу.

В прошлом году невероятный Мэк Маккланг фактически возродил интерес к этому соревнованию. И вот впервые с 2017 года выступить на нём планирует участник Матча звёзд — Джейлен Браун.

Список конкурсантов пока не был оглашён официально. По слухам, готовность принять участие выразили эти четверо баскетболистов: