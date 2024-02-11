«После выхода в плей-офф испытал облегчение». Интервью с президентом «Пармы»

По итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стали известны шесть участников плей-офф. В их число попала «Парма», и это точно не случайность. Коллектив Евгения Пашутина играет в очень приятный и, что важно, эффективный баскетбол. Благодаря этому пермяки застолбили за собой место в топ-6, тем самым досрочно обеспечив участие в плей-офф.

«Чемпионат» поговорил с президентом «Пармы» Сергеем Богуславским об итогах первого этапа регулярки.

УДС «Молот» Фото: БК «Парма»

— Команда выполнила задачу, которая ставилась перед стартом сезона. Верили ли вы в это даже после семи поражений в 10 стартовых матчах?

— Действительно, у нас сразу была задача на попадание в топ-6. Мы по потенциалу команды видели, что в принципе это задача достижимая, ну и, конечно, как руководители клуба верили в это и старались сделать всё, чтобы это получилось. Было действительно непросто в начале первого месяца, но потом команда пошла вперёд, выиграла несколько матчей, набрала ход. Появилась «химия» победная, и, мне кажется, это позволило нам попасть в итоге в топ-6.

— Какие эмоции испытали, когда поняли, что это произошло?

— На самом деле, главное чувство, наверное, было облегчение, потому что топ-6 — это была достаточно амбициозная задача для нашего клуба. Я хочу напомнить, что по итогам всех предыдущих сезонов «Парма» попадала в плей-офф, практически вскакивая на подножку поезда одной из последних. И то, что в этом году мы уже в январе-феврале оказались в плей-офф — это очень большое достижение, которое произошло благодаря всем, кто участвовал в процессе.

— «Парма» выиграла 15 матчей, в том числе у команд из топ-4. Какая победа лично для вас была самой ценной?

— Две победы хотелось бы отметить, которые для меня были достаточно знаковыми. Естественно, это победа над московским ЦСКА в Перми. Со времён «Урал-Грейта» пермские команды не побеждали армейцев, и то, что это произошло — огромный успех для нашего клуба. Да, мы на выезде ЦСКА уже побеждали, но дома при своих трибунах — такого не было. И то, что это произошло в переполненном «Молоте», является очень большим подарком для всех болельщиков Пермского края. Поэтому с точки зрения исторической победа над ЦСКА была очень важна. С точки зрения спортивной могу сказать, что меня лично порадовала наша победа в Казахстане в матче с «Астаной», когда мы проигрывали 12-15 очков по ходу второй половины. Команда смогла вернуться в игру, показала характер. Мы добились перевода встречи в овертайм и в дополнительное время уже обыграли соперника. Команда поверила в себя, а после этого был обыгран УНИКС на их площадке. И это те две победы, которые после небольшого спада позволили поверить в то, что мы можем добиться выхода в топ-6. Для меня лично победа в Казахстане была очень важной. Ну и, мне кажется, для команды тоже, потому что удалось показать характер.

— Как показало время, «Парма» попала абсолютно во всех новичков, которые были подписаны в межсезонье. Довольны работой клуба на трансферном рынке?

— Во-первых, большое спасибо за оценку. Иногда, может быть, со стороны даже виднее. От себя хочу сказать, что в этом году мы очень тщательно подошли к вопросу концепции команды, к тому, какой она должна быть в новом сезоне. Мы подбирали игроков, которые будут соответствовать тренерскому почерку главного тренера Евгения Пашутина. Мы очень много сделали выводов из ошибок предыдущего сезона, связанных с комплектованием. И, наверное, поэтому удалось на каждой позиции получить усиление. Я согласен, что все ребята, кто в этом году играет за наш клуб, пришлись ко двору. У нас команда выглядит достаточно сбалансированной. Да, мы довольны работой, но нельзя быть всегда довольными окончательно. Нужно всегда работать дальше, смотреть вперёд. Поэтому эта работа не прекращается никогда. И в этом сезоне, и в следующем точно будем работать над тем, чтобы команда стала лучше.

— Может, кто-то из новичков больше всего превзошёл ваши ожидания или именно такой игры от них и ожидали?

— Можно сказать, что многие сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном. Би Джей Джонсон, конечно, большое открытие, причём не только нашей команды, но, наверное, всего чемпионата. Огромный шаг вперёд сделал Айзея Риз, один из лучших отрезков в карьере показывает Ричард Соломон, Си Джей Брайс дал очень многое нашей команде. Наши опытные российские игроки Александр Платунов и Стас Ильницкий — баскетболисты высокого уровня, и то, что они показывают на площадке, этому уровню соответствует. Руслан Абдулбасиров, перейдя из Суперлиги, не стушевался и показывает хорошее качество баскетбола. Ну и наши молодые ребята, на которых мы в этом году сделали ставку: Дима Халтурин, Дима Чебуркин, Влад Перевалов, Гриша Тучков, Паша Морозов, Иван Егоров, Глеб Фирсов, Лев Свинин — они все сделали определённый шаг вперед и стали важной частью команды, которая не только на скамейке, но и на площадке приносит большую пользу. Все они очень серьёзно участвуют и в тренировочном процессе, и в игре команды. И каждый из них даёт определённый вклад в тот результат, который мы видим.

Это была одна из наших задач. С тренером разговаривали о том, что мы должны давать молодым шанс, и «Парма» очень серьёзно работает с резервом. Это было одной из наших ключевых договорённостей с Евгением Юрьевичем — молодые ребята должны получать игровое время. И очень здорово, что они выходят на площадку. Главное, чтобы они использовали свой шанс с пользой и добивались роста и своего, и команды.

Игроки БК «Парма» Фото: БК «Парма»

— Ваша цитата: «У нас нет позиции удерживать игрока любой ценой. Если поступит хорошее предложение пойти на повышение, то мы всегда отпустим». Интересовались ли какими-то игроками команды на фоне таких результатов?

— Интерес, конечно, есть всегда. Но у игроков действующие контракты, поэтому переход возможен только на определённых условиях, которые устраивали бы оба клуба. Мне кажется, «Парма» завоевала репутацию команды, в которой игрок может вырасти. Это уже имидж нашего клуба. Что касается конкретного интереса к игрокам — реальных предложений не поступало, но я не исключаю, что перед плей-офф или перед началом следующего сезона наши ребята получат серьёзные предложения. Будем смотреть и думать, как с этим быть.

— Приятно, что сразу три игрока «Пармы» примут участие в Матче всех звёзд?

— Это здорово. Хотя я думаю, что на Матч всех звёзд могло бы попасть и больше наших игроков. Есть определённые ограничения, которые Лига соблюдает для того, чтобы все клубы были представлены. Это большая оценка труда, который клуб и ребята сделали в первой половине сезона. Поэтому я думаю, что все они туда попали заслуженно. А те, кто не попал, будут стараться работать ещё больше для того, чтобы это произошло в следующем сезоне.

— На втором этапе «Парма» сыграет с ЦСКА, УНИКСом, «Локомотивом», «Зенитом» и «Енисеем». Важно максимально улучшить результат и подняться в таблице как можно выше или спокойно пройти эту часть и подойти к плей-офф в оптимальных кондициях?

— Конечно никто не планирует проиграть 10 матчей и получить удовольствие от этого. Естественно, что если мы попали в топ-6, то мы попали туда для того, чтобы бороться. На первом этапе мы «Локомотив» дважды обыграли, ЦСКА и УНИКС обыграли по разу. С «Зенитом» зашли в овертайм, и с «Енисеем» у нас 1-1 в сезонной серии. Это означает, что мы можем одержать победу в каждом из предстоящих матчей. Понятно, что сейчас соперники будут относиться к нам максимально серьёзно. Особенно после того, как в первом круге потерпели от нас поражение. Нам надо быть к этому готовыми и не быть мальчиками для битья. Мы должны выглядеть серьёзно и бороться за победу в каждом из матчей. Это возможно, а жизнь покажет, как будет.

— На первом этапе непобедимой командой для «Пармы» из топ-4 стал «Зенит». Исправление этой ситуации является одной из главных задач в рамках второго этапа?

— Нет такой специальной задачи, чтобы обыграть «Зенит» и, допустим, во всех остальных матчах проиграть. «Зенит» для нас — это тоже соперник топового уровня, как и все остальные, поэтому будем сражаться в матчах с «Зенитом», будем стараться добиться победы. Их команду возглавляет опытный тренер, по составу, наверное, это одна из сильнейших команд лиги. Да, с ними играть достаточно тяжело. Посмотрим, что будет. Приложим все силы, чтобы сыграть с «Зенитом» достойно.

— Есть планы по усилению состава перед плей-офф? У команды имеются в распоряжении ещё два легионерских слота.

— Мы всегда смотрим на то, что можно сделать с точки зрения улучшения состава. Главное, чтобы на текущий момент этот игрок или игроки, которых мы можем привлечь, соответствовали уровню команды, уровню топ-6, и в то же время могли вписаться в нашу структуру. Команда показывает хороший результат, имеет отличную «химию», и в таком случае не так просто быстро вписаться новому игроку в сложившийся коллектив. Мы работаем, и, если достойные кандидаты будут, я думаю, что мы сможем усилиться.

— Ставите какую-то цель команде на плей-офф?

— Мы провели собрание внутри команды, договорились о том, какие цели мы для себя видим, соответственно, будем смотреть, как эти цели достигаются. Для всех это будет важный опыт — мы должны понять, насколько мы соответствуем и как команда, и как тренерский штаб, и как клуб уровню топ-6 Единой лиги ВТБ. Я думаю, что по итогам этого сезона мы будем принимать решения, связанные с продлением игроков и с продлением тренерского штаба. Всё будет зависеть от того, как мы выступим на втором этапе чемпионата.