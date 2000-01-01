Ровно 15 лет назад Шакил О'Нил и Коби Брайант, в то время выступавшие за «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно, были признаны лучшими игроками Матча всех звёзд НБА — 2009.
Примечательно, что позже Шакил поблагодарил Коби за то, что позволил передать награду Шарифу Абдул-Рахиму, который в 2008 году из-за травмы колена завершил профессиональную карьеру.
Шакил и Коби вместе провели 461 игру за «Лейкерс», одержав в общей сложности 336 побед при 125 поражениях. Партнёры по команде три раза подряд становились чемпионами НБА — в 2000, 2001 и 2002 годах.
Удивительный факт! Ровно 15 лет назад Шакил и Коби были признаны лучшими игроками МВЗ НБА
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