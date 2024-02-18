Праздник баскетбола! В Москве пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги, а также конкурсы — LIVE
Мотивация должна быть! На кону — 3 млн рублей.
18 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого, впервые в истории МВЗ победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных мероприятий.
Что нас ждёт? Подробнее — в нашем гайде:
18 февраля, воскресенье
- 15:00 — запуск болельщиков на арену
- 16:00 — запуск болельщиков в чашу арены
- 16:20 — начало активностей и развлекательной программы
- 16:50 — представление игроков-участников Матча всех звёзд
- 17:00 — стартовый спорный, начало матча
- 17:25 — конкурс трёхочковых (между первой и второй четвертями)
- 18:10 — конкурс по броскам сверху (в большом перерыве)
- 19:20 — церемония награждения
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