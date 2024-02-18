Мотивация должна быть! На кону — 3 млн рублей.

Праздник баскетбола! В Москве пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги, а также конкурсы — LIVE

18 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого, впервые в истории МВЗ победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных мероприятий.

18 февраля, воскресенье

15:00 — запуск болельщиков на арену

16:00 — запуск болельщиков в чашу арены

16:20 — начало активностей и развлекательной программы

16:50 — представление игроков-участников Матча всех звёзд

17:00 — стартовый спорный, начало матча

17:25 — конкурс трёхочковых (между первой и второй четвертями)

18:10 — конкурс по броскам сверху (в большом перерыве)

19:20 — церемония награждения

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.