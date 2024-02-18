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Звёздный уикенд Единой лиги ВТБ 2024 года — онлайн-трансляция 18 февраля: конкурсы и Матч всех звёзд, расписание

Праздник баскетбола! В Москве пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги, а также конкурсы — LIVE
Андрей Антсон
В Москве пройдёт Матч всех звёзд ЕЛ ВТБ — LIVE
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Мотивация должна быть! На кону — 3 млн рублей.

18 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого, впервые в истории МВЗ победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных мероприятий.

Что нас ждёт? Подробнее — в нашем гайде:
Время топов. Всё, что нужно знать о предстоящем Матче звёзд Единой лиги
Время топов. Всё, что нужно знать о предстоящем Матче звёзд Единой лиги

18 февраля, воскресенье

  • 15:00 — запуск болельщиков на арену
  • 16:00 — запуск болельщиков в чашу арены
  • 16:20 — начало активностей и развлекательной программы
  • 16:50 — представление игроков-участников Матча всех звёзд
  • 17:00 — стартовый спорный, начало матча
  • 17:25 — конкурс трёхочковых (между первой и второй четвертями)
  • 18:10 — конкурс по броскам сверху (в большом перерыве)
  • 19:20 — церемония награждения

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

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