Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана
Виктор Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА. Центровой «Сан-Антонио Спёрс» стал четвёртым по скорости баскетболистом, добравшимся до этой отметки. Вембаньяма даже обошёл Джордана!
Крутое достижение
Вембаньяма набрал 1000 очков за 1377 минут, легендарному Майклу Джордану потребовалось на это на 71 минуту больше — 1448 минут.
Рекордсмены
Быстрее Виктора, как сообщает Crazy Stats в своих соцсетях, этой отметки достигали лишь три игрока: Зайон Уильямсон (1298 минут), Уилт Чемберлен (1289 минут) и Джоэл Эмбиид (1271 минута).
Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана! Крутое достижение Виктора
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