Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана! Крутое достижение Виктора

Рекордсмены

Быстрее Виктора, как сообщает Crazy Stats в своих соцсетях, этой отметки достигали лишь три игрока: Зайон Уильямсон (1298 минут), Уилт Чемберлен (1289 минут) и Джоэл Эмбиид (1271 минута).