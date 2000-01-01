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Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана
Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана
Виктор Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА. Центровой «Сан-Антонио Спёрс» стал четвёртым по скорости баскетболистом, добравшимся до этой отметки. Вембаньяма даже обошёл Джордана!
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Крутое достижение
Крутое достижение
Вембаньяма набрал 1000 очков за 1377 минут, легендарному Майклу Джордану потребовалось на это на 71 минуту больше — 1448 минут.
Рекордсмены
Рекордсмены
Быстрее Виктора, как сообщает Crazy Stats в своих соцсетях, этой отметки достигали лишь три игрока: Зайон Уильямсон (1298 минут), Уилт Чемберлен (1289 минут) и Джоэл Эмбиид (1271 минута).
Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана! Крутое достижение Виктора
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