У Леброна отняли вечное достижение в НБА? Как Короля «прокатили» с первым Матчем звёзд

Что у нас всплывает в голове, когда мы слышим имя Леброна Джеймса? Невероятный атлет, лучший баскетболист современности, легенда НБА, пример долголетия и развития в спорте? Всё это так или иначе связано с Королём. Леброн проводит свой 21-й сезон в лиге и уже является живой легендой ассоциации. Джеймс обладает кучей индивидуальных и командных наград в НБА, но у него буквально отняли один из вечных рекордов. Так в чём же дело? «Чемпионат» расскажет.

39-летний Леброн участвовал во всех Матчах всех звёзд за исключением одного — в сезоне-2003/2004, когда был новичком. Долговечность и постоянство — это про карьеру Короля. Недавно он побил рекорд по количеству участий в Звёздном уикенде (20), по количеству сыгранных Матчей всех звёзд подряд (20), количеству набранных очков (434). Но в первом сезоне его откровенно «прокатили» с попаданием на игру лучших баскетболистов НБА. Притом что по итогам сезона Леброн был лучшим новичком сезона и вообще показывал не по годам уверенную игру.

Леброн попал в лигу в возрасте 18 лет и с ходу тащил свой полумёртвый «Кливленд», который в прошлом сезоне выдал регулярку с 17 победами при 65 поражениях. До паузы на Матч всех звёзд НБА «Кливленд» шёл 11-м в Восточной конференции с результатом в 20 побед при 33 поражениях, а Джеймс набирал в среднем 20,4 очка, 5,8 результативной передачи, 5,7 подбора и 1,5 перехвата. Просто великолепные цифры для новичка в лиге, когда ещё защита имела место быть.

Однако Джеймса, несмотря на шикарные статистические показатели и поднятие «Кливленда» на новый уровень (на 18 побед больше, чем в прошлом сезоне), не взяли на Матч звёзд. С чем это может быть связано? Вероятно, с лучшими результатами у команд, игроков которых взяли на МВЗ. Стартовая пятёрка Восточной конференции выглядела так: Аллен Айверсон, Трэйси Макгрэди, Винс Картер, Джермейн О’Нил, Бен Уоллес. Вряд ли к кому-либо из этой пятёрки можно придраться. Все были на ведущих ролях в своих клубах и демонстрировали лучшую игру.

При этом с резервистами возникают вопросы. Майкл Редд, Рон Артест, Пол Пирс и Кеньон Мартин. Именно на места этих игроков мог претендовать Леброн. Например, Редд показывал примерно такую же, как Джеймс, статистику, но его «Милуоки» шёл с лучшим результатом на тот момент (27-24). Артест показывал великолепную игру за «Индиану» как в регулярке, так и в плей-офф. Став в том году лучшим оборонительным игроком, Пол Пирс уже превратился в главную звезду «Бостона» и тащил «кельтов» как мог. Мартин был значительно слабее Леброна по всем статистическим метрикам, кроме подборов.

Получается, что Короля могли выбрать на Матч всех звёзд, но предпочли более опытных и, как всем казалось, мастеровитых игроков, наподобие Редда и Мартина. Удручает тот факт, что за Брона голосовали болельщики (седьмой в голосовании), но этого всё равно оказалось недостаточно, так как тренеры не выбрали Леброна в окончательный состав участников Матча звёзд. В дальнейшем Джеймс доказал свою состоятельность в лиге и уже ни разу не пропускал встречи лучших баскетболистов конференций. Вот так Леброн прокомментировал своё отсутствие на МВЗ в сезоне-2003/2004.

Достижения и долговечность Леброна просто поражают. 39-летний Брон продолжает свой поход за пятым чемпионством в карьере вместе с «Лейкерс». На данный момент «озёрники» идут девятыми на очень плотном по результатам Западе с 30 победами при 26 поражениях. При этом команда во главе с Джеймсом в последнее время демонстрирует отличную игру и выиграла шесть из семи последних матчей в регулярном чемпионате.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» «Несмотря на то что я играл [в матче новичков с второгодниками], я думаю, что играл достаточно хорошо, чтобы войти в топ-12 Восточной конференции. Но, знаете, когда из этого ничего не вышло, я просто подумал об этом и сказал: «Я буду усердно работать и, надеюсь, буду там [на Матче всех звёзд НБА] в следующем году».



Даже несмотря на то, что Леброна «прокатили» с Матчем всех звёзд в начале карьеры и он мог стать единственным игроком в истории лиги, который попадал на этот конкурс каждый год своей карьеры, это вообще не умаляет его заслуг. Король для любителей баскетбола всё равно останется одним из величайших в истории НБА на долгие годы вперёд.