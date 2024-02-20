Сыктывкарский прорыв. Как «НИКА-Лузалес» в урезанном составе две победы одержала

С 12 по 18 февраля в рамках регулярки женской Премьер-лиги прошли шесть матчей. Пять из них завершились 15 февраля, заключительный шестой прошёл 18 февраля. Действующие чемпионы России, команда УГМК на этой неделе не играла, но начнёт эту неделю с матча в Москве с «Динамо».

Первая игра недели между омским «Нефтяником-Титаном» и московской МБА закончилась со счётом 67:47 в пользу гостей. Предыдущие встречи команд также выиграла МБА. Во второй и четвёртой четвертях омской команде всё-таки удалось немного навязать борьбу соперникам и сделать разрывы в счёте за четверть минимальными, но этого не хватило для победы.

Дарья Левченко Фото: vk.com/neftbasket1965

«Нефтяник-Титан» преследовали ошибки на атаке. В одной только последней четверти пятёрка провела «вхолостую» несколько атак и не заработала ни одного очка за шесть минут игры (с 3 минуты 35 секунды до 9 минут 25 секунд), при этом нельзя сказать, что команда сдала позиции в обороне. «Динамо» сделало за это время всего «+7« очков из 21-го возможного. В этой встрече разрыв в счёте наиболее крупный — 20 очков. Ранее в сезоне «Нефтяник-Титан» успевал сгруппировать силы и сохранить разницу в 15 очков и меньше.

Не обошлось без дабл-даблов. Нина Глонти. Воспитанница рязанского баскетбола, сделала третий дабл-дабл за сезон — 17 очков и 11 подборов. На этом приключения МБА в долине Премьер-лиги не закончились — их ждала домашняя игра с «НИКОЙ-Лузалес» (Сыктывкар), которая завершилась обидным поражением для московской команды — 72:77.

При счёте 72:77 МБА не успевает совершить ни одного броска в последней атаке и упускает шанс на победу. По ходу игры нельзя сказать, что одна из команд удерживала преимущество долгое время. Набор очков у обоих соперников шёл равномерно и с постоянным наступанием друг другу на пятки. Счёт по четвертям игроки то и дело пытались повернуть вспять: во втором и четвёртом отрезке сделали сильные перекосы — 28:18 и 13:23. Более агрессивная игра обеих команд привела к серьёзной борьбе.

Нина Глонти Фото: vk.com/pbc_mba

Стоит отметить, что команды недалеко друг от друга в турнирной таблице — МБА третье место, «НИКА-Лузалес» — пятое. По показателю забитых мячей разница всего 10, а вот по коэффициенту полезности «НИКА-Лузалес» серьёзно уступает — 36 против 163 у МБА. Такой расклад событий в какой-то степени определяет более серьёзную и усердную борьбу между командами на каждой игре. Эта борьба явно даёт свои результаты, для команды из Сыктывкара это первая победа над москвичками.

Причем, если обратиться к статистике встреч, то можно проследить постепенно нарастающий уровень прессинга «НИКИ-Лузалес». Если в первой игре сезона разрыв в счете составил 18 очков (61:79), то уже в конце января разрыв сокращён до пять очков (76:81), третья игра — преимущество «+5» очков и красивый результат для команды из Сыктывкара.

Самая результативная среди обеих команд Раиса Мусина с дабл-даблом — 20 очков и 12 подборов. Напомним, что в начале 2022 года Мусина сделала паузу в карьере из-за недолеченной травмы и рождения ребёнка. В августе у баскетболистки родилась дочь, а уже с сентября она вернулась на паркет. В этом сезоне Мусина зарабатывает в среднем 10,3 очка за игру.

Ева Лизек (слева), Криста Бейтс (в центре) Фото: vk.com/bcsamara_women

Сыктывкарский прорыв случился для «НИКИ» еще в Самаре 15 февраля. Игра с «Самарой» тоже стала победной для «НИКИ-Лузалес» первый раз в сезоне — 72:67. Как итог — в кармане две победы из двух.

Отметим, что в этот раз команда из Сыктывкара была в урезанном составе — без Карины Низамовой и Натальи Горбачёвой, поэтому подопечные Ольги Дорониной отыграли на максимум в составе практически минимум. Также 1 февраля было объявлено, что клуб расторг контракт с Мэри Бенсон, принесшей 228 очков команде.

В игре с «Самарой» всю первую четверть и часть второй самарской команде категорически не удаётся забрать инициативу у соперниц. Наращивать отрыв в счёте сыктывкарская команда начала уже на пятой минуте первой четверти с трехочкового Севары Нуритдиновой. Во второй половине второго отрезка игры «Самара» все-таки ненадолго вышла вперёд, к этому привели два очка Юлии Полуяновой с паса Лиры Маседу. Третья четверть окончательно закрепила преимущество «НИКИ» до конца игры.

Елизавте Балыкова (справа), Екатерина Федоренкова (слева) Фото: vk.com/spartakvidnoje

Это ли не принципиальная победа «рысей»? Это именно она. В предыдущих двух неудачных встречах «НИКА» также вела по счёту, но в какой-то момент упускала мяч и не могла восстановить преимущество.

Показатели обеих команд по итогу игры не во многом разнятся. «Самара» проиграла «НИКЕ» по подборам в нападении, из-за чего команде соперников чаще удавалось переводить мяч в зону атаки, и по передачам 16 — 24. Результативность отдельно взятых игроков у «Самары» в этот раз выше: 17 очков и 12 подборов у Кристы Бэйтс — дабл-дабл. 19 очков у Юлии Полуяновой и 12 у Лиры Меседу. Самый высокий за матч показатель у сыктывкарской команды — 17 очков у Бриа Холмс.

Перемещаемся в Видное, где «Спарта энд К» встретилась с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счётом 63:59 в пользу видновчанок, но как же тяжело им досталась эта победа. Если в первой половине игры «Енисей» безбожно отдавал игру в руки соперника — 24:9, 15:9 — за первые две четверти, то в третьей красноярску ничего не оставалось, кроме как начинать серьезно прессинговать. Тут «Спарта» немного подрастерялась и упустила преимущество в последней четверти — 54:59 в пользу Красноярска горело на табло. Болельщики из Видного уже достали валидол в тот момент, когда Анна Кузнецова выбила победу двумя штрафными и довела финишную прямую до победного конца еще двумя точными бросками.

Торнтон Кайла Боника Фото: vk.com/kurskbasket

Отметим, что вторая половина чемпионата России для подопечных Ольги Шунейкиной складывается удачнее, чем начало сезона, где за первые 17 игр «Спарта» одержала лишь пять побед и бороздила нижнюю часть турнирной таблицы. Сейчас команда на восьмом месте и за последние семь игр на её счету четыре победы.

Самым результативным игроком встречи стала Анна Кузнецова, которая и принесла «Спарте» победу — 17 очков, 8 подборов. Именно она лидер по очкам на данный момент в турнире. Пришедшая под новый год из московской МБА Анастасия Барабанова заработала 9 очков за эту игру. Всего за семь игр на её счету 60 очков.

Оренбургская «Надежда» встретилась с новосибирским «Динамо» также на прошедшей неделе. Оренбурженки одержали победу — 74:65, но баскетболистки из новосибирска заставили понервничать оренбургских болельщиков. Во второй четверти команды шли вровень и «Динамо» забрало преимущество, на перерыв команды ушли с минимальным разрывом в счёте — 35:36. Вернуть себе лидерство у «Надежды» получилось только к концу третьей четверти, благодаря броску Юник Томпсон, действующего лидера по подборам в турнире.

Анна Кузнецова (справа), Екатерины Балыкова (слева) Фото: vk.com/spartakvidnoje

То, что оренбурженкам придётся буквально вырывать победу у динамовок, которые двигаются по сезону с далеко не самыми лучшими результатами на 10-м месте таблицы, не могли предположить, пожалуй, ни игроки, ни болельщики. Однако после непростой, но всё же победы, «Надежда» продолжает двигаться вперёд, сейчас она в шаге от тройки лучших.

Лучшую игру со стороны новосибирской команды показала Александра Елисеева. Ещё совсем молодая баскетболистка в прошлом году играла в Суперлиге, где стала MVP турнира. Сезон в Премьер-лиге начала уверенно и также уверенно движется по нему, делая в среднем. У «Надежды» лучшей по итогу матча признана Виктория Медведева — 16 очков за игру, есть подборы и хороший коэффициент полезности в статистике.

Завершает нашу баскетбольную неделю игра с самым большим разрывом в счёте — 89:65. Ходят слухи, что в турнирной таблице между московским «Динамо» и курским «Динамо» поместится Премьер-лига в полную величину. Сейчас команда из Москвы на последнем 11-м месте, а Курск на первой строчке.

Промис Амукамара (справа), Торнтон Кайла Боника (слева) Фото: vk.com/kurskbasket

Курское «Динамо» начало игру с усыпления бдительности москвичек и возможности идти вровень по счёту. Уже во второй половине четверти динамовки из Курска начали больше давить на соперниц и увеличивать разницу в счёте. Больше москвички не смогли забрать инициативу и лишь старались нагнать по счету.

Для курской команды развитие игры более чем предсказуемое и в очередной раз победное. Минимум три игры подряд у них без поражений, чего не скажешь о команде из Москвы: девять последних игр закончились для команды поражением.

Боника Кайла Тронтон из курского «Динамо» стала лучшей в этом матче, заработав 19 очков. В шаге от дабл-дабла была еще одна нападающая Курска Ангелина Дерюгина — 10 очков и 9 подборов.