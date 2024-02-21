Серия поражений «Детройта» — и акции ресторана фастфуда выросли на 80%. Как это возможно?

Мы приближаемся к заключительному отрезку регулярного сезона. Уже точно можно сказать, что он прошёл необычно и ярко. Одним из наиболее запомнившихся моментов стала беспрецедентная серия поражений «Детройта». Команда проиграла 28 матчей подряд в период с 31 октября по конец декабря. Это событие поразило особенно в свете того, что мы живём в эпоху, где заниматься настолько серьёзным «танкингом» из-за недавних реформ стало бессмысленно. Тут же ситуация обстояла таким образом, что, даже когда игроки старались выйти из чёрной полосы, у них ничего не получалось.

Здесь мы не будем глубоко уходить в эту тему, а расскажем о том, как повлияла эта серия поражений на мир бизнеса. Команды НБА часто имеют рекламные соглашения с разнообразными американскими ресторанами фастфуда. Думаю, многие знают, что в США подобных заведений бесчисленное количество. Каковы обычные условия такого договора? Заведение предлагает акцию болельщикам команды в зависимости от результата на паркете. В случае с «Пистонс» были установлены следующие правила: когда команда побеждает, то у болельщиков есть возможность получить пять бесплатных крылышек Wingstop.

Джейлен Роуз у трака Wingstop Фото: Daniel Boczarski/Getty Images for Wingstop

Что за Wingstop? Это заведение, специализирующееся на жареной курице. Для понимания можно назвать это чем-то похожим на «Ростикс». Этот ресторан занимал далеко не самые передовые позиции в плане популярности и оборота даже среди других «куриных» мест — Chick-fil-A, Popeyes и KFC куда крупнее. Но именно благодаря «Детройту» Wingstop сильно вырос в последние месяцы. Как же это произошло?

Болельщики, за много лет привыкшие к подобным акциям, довольно спокойно к ним относятся. Лишь малая часть фанатов действительно на регулярной основе пользуется выгодным предложением. Это вполне понятно. То, что доступно почти всегда, не может вызывать бешеный спрос. Но такая длинная серия поражений всё поменяла.

Двухмесячное ожидание сильно увеличило аппетиты фанатов. Болельщики начали делать мемы про то, как они ждут, чтобы наконец отведать ту самую бесплатную курочку. Кто-то же шутил про то, как Wingstop намеренно продвинул именно такие условия акции, поскольку осознавал, что команда вряд ли одержит много побед и им не придется раздавать огромное количество своей еды бесплатно. Wingstop также подхватил эту волну мемов и, когда «Детройт» наконец победил, выложил пост в социальных сетях с подписью «Да будут крылышки свободны!» (игра слов на английском — свободны/бесплатны).

Очередь в Wingstop Фото: Daniel Boczarski/Getty Images for Wingstop

Финансовые отчёты компании поражают. В течение двух месяцев, пока шла серия поражений, акции Wingstop успели вырасти на 40%. В ноябре руководители сети ресторанов сообщили о росте квартальной выручки на 26,4%, а также о росте чистой прибыли на 46%. Нужно отметить, что заведение сотрудничает далеко не только с «Детройтом», но и с командами НФЛ и звёздами шоу-бизнеса, такими как Хейли Бибер и рэпер Lil Nas X. Президент Wingstop Майкл Скипорт следующим образом прокомментировал политику компании.

«У нас большой объём инвестиций уходит в рекламный фонд, который растёт в соответствии с ростом продаж. Это позволяет нам появляться во всё большем количестве спортивных трансляций. Мы уже широко представлены в НФЛ, а теперь начинаем развивать НБА-направление», — заявил Скипорт в интервью журналистам.

Стремительный рост продолжился и после того, как «Детройт» наконец выиграл. По сравнению с сентябрём минувшего года стоимость акций компании выросла на 80%. «Пистонс» — ультимативные неудачники нынешнего сезона, но именно они создали главных победителей, правда, уже в другой сфере. Баланс жизни во всей красе.