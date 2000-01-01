Центровой «Денвера» Никола Йокич 26 февраля 2024 года в матче регулярного сезона НБА с «Голден Стэйт» оформил очередной трипл-дабл.
Примечательно, что этот трипл-дабл стал для сербского центрового 139-м по счёту за профессиональную карьеру в лиге.
Таким образом, Йокич обошёл Леброна Джеймса и занял четвёртое место в истории плей-офф и регулярок НБА по трипл-даблам.
В первой тройке находятся Расселл Уэстбрук (210), Оскар Робертсон (189) и Мэджик Джонсон (168).
Просто машина по набору трипл-даблов! Никола Йокич обошёл Леброна и устремился за Мэджиком
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