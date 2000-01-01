Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Центровой «Денвера» Никола Йокич 26 февраля 2024 года в матче регулярного сезона НБА с «Голден Стэйт» оформил очередной трипл-дабл.
Центровой «Денвера» Никола Йокич 26 февраля 2024 года в матче регулярного сезона НБА с «Голден Стэйт» оформил очередной трипл-дабл.
AMP-версия
Примечательно, что этот трипл-дабл стал для сербского центрового 139-м по счёту за профессиональную карьеру в лиге.
Примечательно, что этот трипл-дабл стал для сербского центрового 139-м по счёту за профессиональную карьеру в лиге.
Таким образом, Йокич обошёл Леброна Джеймса и занял четвёртое место в истории плей-офф и регулярок НБА по трипл-даблам.
Таким образом, Йокич обошёл Леброна Джеймса и занял четвёртое место в истории плей-офф и регулярок НБА по трипл-даблам.
В первой тройке находятся Расселл Уэстбрук (210), Оскар Робертсон (189) и Мэджик Джонсон (168).
В первой тройке находятся Расселл Уэстбрук (210), Оскар Робертсон (189) и Мэджик Джонсон (168).
Просто машина по набору трипл-даблов! Никола Йокич обошёл Леброна и устремился за Мэджиком
Читайте также
Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам
Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам
Невероятная статистика Леброна в 21-м сезоне НБА!
Невероятная статистика Леброна в 21-м сезоне НБА!
Таунс — 4-й игрок в истории МВЗ НБА с 50+ очками
Таунс — 4-й игрок в истории МВЗ НБА с 50+ очками
Лиллард провёл продуктивный звёздный уикенд НБА
Лиллард провёл продуктивный звёздный уикенд НБА
Вембаньяма набрал 1000 очков быстрее Джордана
Вембаньяма набрал 1000 очков быстрее Джордана
Космический бросок Карри из тоннеля. Видео
Космический бросок Карри из тоннеля. Видео
Удивительный факт про Коби и Шака на МВЗ НБА
Удивительный факт про Коби и Шака на МВЗ НБА
Кто первым отдал 500 передач в этом сезоне НБА?
Кто первым отдал 500 передач в этом сезоне НБА?
Леброн Джеймс спел песню Майкла Джексона. Видео
Леброн Джеймс спел песню Майкла Джексона. Видео
«Минск» установил антирекорд в Единой лиге ВТБ
«Минск» установил антирекорд в Единой лиге ВТБ
Карри повторил успех Коби после 60 очков в матче
Карри повторил успех Коби после 60 очков в матче
Что за коллекция! Самый преданный фанат звезды НБА
Что за коллекция! Самый преданный фанат звезды НБА
У форварда «Голден Стэйт» уникальная серия в НБА
У форварда «Голден Стэйт» уникальная серия в НБА
Дичайшая статистика Йокича. 56 лет такого не было!
Дичайшая статистика Йокича. 56 лет такого не было!
У Расселла Уэстбрука — 25 000 очков в НБА!
У Расселла Уэстбрука — 25 000 очков в НБА!
Дэмьен Лиллард с фанаткой «Портленда». Милое видео
Дэмьен Лиллард с фанаткой «Портленда». Милое видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android