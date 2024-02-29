Грустные истории. Пятёрка игроков, чьи карьеры погубили травмы

Травмы — это худшая часть спорта, из-за которой мы теряем часть удовольствия, шоу и интриги. Это нередко лишает нас возможности узнать, кто же на самом деле оказался сильнее, будь все здоровы. Особенно обидно, когда травмы случаются накануне ключевых моментов, которые определяют судьбы множества спортсмен и организаций.

Ещё более трагичными становятся травмы, которые наносят непоправимый ущерб всей карьере атлета. Именно о таких ситуациях и хочется сегодня поговорить. Вспомним пятёрку игроков, которые так и не смогли вернуться на свой былой уровень.

Деррик Роуз

Деррик Роуз Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Статистика сезона-2010/2011 (перед травмой): 25 очка, 4,1 подбора и 7,7 ассиста.

Статистика сезона-2013/2014 (после травмы): 15,9 очка, 3,2 подбора и 4,3 ассиста.

Карьера Роуза является нарицательной в том отношении, что приходит нам в голову первой, когда мы вспоминаем о том, как сильно травмы могут погубить карьеры игроков. Деррик до травмы был особенным игроком, который впечатлял необычайным атлетизмом для своих габаритов… Он показывал то, чего мы раньше не видели. Помимо своей яркости, он также доказал ещё то, что обладает лидерскими качествами не по годам и является эффективным баскетболистом, вокруг которого можно строить чемпионскую команду. Далеко не все яркие гарды в истории лиги могли сочетать элемент шоу с эффективностью так, как делал это Роуз.

Тот самый сезон-2010/2011, 60+ побед «Чикаго» и выигрыш награды MVP. Вне зависимости от того, насколько спорным это решение было, достижение всё равно впечатляет. Фанаты «Буллз» наконец поверили в то, что настанут лучшие года со времён Майкла Джордана. Но затем происходит 28 апреля 2012 года. Концовка уже выигранного матча с «Филадельфией». «Кресты». Один из худших моментов в истории лиги, как впоследствии выяснилось.

Многочисленные попытки возвращения чередовались с новыми травмами… Несколько лет назад Деррик оказался настолько вымотан этим, что всерьёз задумался о завершении карьеры. Но нет, он всё ещё продолжает несмотря на то что, по сути, выполняет больше роль опытного лидера в раздевалке. Больше ничего не произойдёт.

Трэйси Макгрэди

Трэйси Макгрэди Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Статистика сезона-2006/2007 (перед травмой): 24,6 очка, 5,3 подбора и 6,5 ассиста.

Статистика сезона-2008/2009 (после травмы): 15,6 очка, 4,4 подбора и 5 ассистов.

Макгрэди был тем баскетболистом, которого безумно любили болельщики и считали одним из лучших игроков в истории. Его атакующий потенциал поражал, а лучшие игроки той эпохи называли его чуть ли не сложнейшим соперником в лиге. В культуре он больше запомнился игроком «Хьюстона», хотя, без сомнений, его индивидуальный пик пришёлся на «Орландо», где он стал настоящей суперзвездой.

Невзирая на впечатляющую статистику в атаке, Макгрэди не добился значительных командных успехов. С такой репутацией легко можно было попасть в категорию баскетболистов, которые играют на себя, а не на команду. Таких игроков было немало в 2000-е. А вот уже в «Хьюстоне» все надеялись, что он сможет побороться за титул.

Но не случилось. Один провал за другим, во многом вызванный бесчисленными повреждениями. В сезон-2007/2008 произошло особенное разочарование, так как команда отлично выступила в регулярном сезоне и даже имела серию из 22 побед. Первый раунд, та самая серия с «Ютой» и проигрыш. Здоровье Трэйси уже было на пределе, он играл с множеством травм, боль от которых утолял регулярными инъекциями.

Летом 2008 года он прошёл через операцию на плече и колене. Он пропустил начало сезона, но после возвращения выглядел другим игроком, а затем получил ещё одну травму. «Рокетс» сдались и обменяли его в «Никс», где уже можно сказать, что карьера игрока была закончена.

Пенни Хардуэй

Пенни Хардуэй Фото: Andy Lyons/Getty Images

Статистика сезона-1995/1996 (перед травмой): 21,7 очка, 4,3 подбора и 7,1 ассиста.

Статистика сезона-1998/1999 (после травмы): 16,4 очка, 5,1 подбора и 4,7 ассиста.

Несмотря на то что Пенни Хардуэй и Шакил О`Нил провели вместе лишь три года, их дуэт оставил заметный след в памяти фанатов НБА, став одной из самых ярких страниц баскетбола 1990-х, несмотря на единственный выход в финал

Пенни был уникальным разыгрывающим, который сочетал рост в 201 см и великолепную технику игрока задней линии. К сожалению, из-за травм он показал нам свой пик лишь в первые годы своей карьеры. Проблемы с коленями достигли кульминации в сезоне-1996/1997, когда потребовалась операция. Именно после неё он растерял былые возможности из-за необходимости адаптировать свой игровой стиль.

После возвращения Пенни оставался конкурентоспособным игроком, но его карьера довольно быстро шла под откос. Его года в «Финиксе» и «Никс» помнят немногие, и ему ни разу не удалось снова приблизиться к титулу. Можно лишь только воображать, как поменялась бы история лиги, если бы его не беспокоили проблемы со здоровьем.

Брэндон Рой

Брэндон Рой Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Статистика сезона-2008/2009 (перед травмой): 22,6 очка, 4,7 подбора и 5,1 ассиста.

Статистика сезона-2012/2013 (после травмы): 5,8 очка, 2,8 подбора и 4,6 ассиста.

Прямо перед приходом Лилларда в «Портленд» у города уже был свой герой — Брэндон Рой. Со своего первого же года в лиге он всем продемонстрировал свой большой потенциал, а во время второго уже поехал на Матч всех звёзд. Вскоре он столкнулся с серией травм колена, которая вынудила его закончить с баскетболом в 2011 году. Игрок заявил, что его колени дошли до такого состояния, что он просто не мог играть.

Пропустив сезон, он вернулся в баскетбол, чтобы попробовать ещё раз. Произошло это в «Миннесоте Тимбервулвз», где он даже близко не был похож на того игрока, коим являлся ранее. Такой резкий спад практически не имеет аналогов в истории лиги. В этом отношении его история, возможно, самая печальная из всех представленных нами игроков. После того как он сыграл пять матчей в Миннеаполисе, его отчислили из команды. Таким образом, он окончательно убедился в том, что он более не может играть.

Грант Хилл

Грант Хилл Фото: Brian Bahr/Getty Images

Статистика сезона-1999/2000 (перед травмой): 25,8 очка, 6,6 подбора и 5,2 ассиста.

Статистика сезона-2002/2003 (после травмы): 14,5 очка, 7,1 подбора и 4,2 ассиста.

Грант Хилл — один из тех редких игроков, кто с первого же сезона в лиге добился права участия на Матче всех звёзд. Он принимал участие практически во всех играх «Детройта» второй половины 1990-х, а к сезону-1999/2000 превратился в настоящую суперзвезду. Но именно после того сезона он столкнулся с рядом проблем со здоровьем, требовавших несколько операций. В последующие четыре сезона он принял участие всего в 47 играх, о былом уровне не шло и речи.

Но, в отличие от Роя, ему удалось восстановиться и возродить свою карьеру, хоть уже немного в другой роли. За счёт своего понимания игры и отличной игры в обороне ему удалось принять участие ещё в девяти сезонах, а также попасть на Матч всех звёзд 2005 года уже в возрасте 32 лет. Ему не удалось достичь всего, о чём он мечтал. Особенно обидно то, что он не смог выиграть ни одно чемпионство. Но он проявил свой характер и провёл длинную карьеру, которая в итоге позволила ему стать членом Зала славы.