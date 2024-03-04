«Она — Карри женского баскетбола». Кто побила вечный рекорд NCAA и была отмечена Леброном?

Пару недель назад мы уже рассказывали о великолепной Кэйтлин Кларк, которая представляет университет Айовы. Недавно она побила рекорд по набранным очкам в женской NCAA, а теперь превзошла достижение самого Пита Маравича практически 50-летней давности — легенды студенческого баскетбола и НБА. Как 22-летняя баскетболиста вписала своё имя в историю и что её ждёт в будущем? Разбираемся вместе на «Чемпионате».

В последнем для Айовы матче команда во главе с Кларк встречалась с одним из лидеров конференции Big-10 Огайо. Кэйтлин необходимо было набрать 18 очков, чтобы побить рекорд результативности во всей NCAA без привязки к мужской и женской лигам. Кларк потребовалось всего половина матча, чтобы обойти великого Пита Маравича! На счету Пистол Пита за три сезона в студенческом баскетболе было 3667 очков. 22-летняя девушка обошла великого игрока, выступавшего за университет Луизианы, а затем запомнившегося всем по карьере за «Юту Джаз» в НБА.

Вы только вдумайтесь… Кларк потребовалось 2582 броска, чтобы достигнуть результата в 3668 очков, а у Маравича было 3166 попыток, чтобы достичь своих цифр. Понятное дело, что тогда не было трёхочковой линии, но это всё равно умопомрачительные для девушки показатели.

Кэйтлин Кларк самый результативный игрок в истории NCAA «Думать об этом действительно безумно. Честно говоря, если бы кто-то сказал мне это до начала моей карьеры в колледже, я бы рассмеялась и сказала: «Нет, ты сумасшедший». Я всегда умела бросать мяч, но не думаю, что люди действительно понимают, сколько потрясающих игроков было до меня и также могло забрасывать мяч, причём с невероятно высокой скоростью, в командах, которые действительно очень хороши».

На её последнем матче было множество легенд женского и не только баскетбола. О ней сейчас говорят из каждого утюга на американском спортивном телевидении. Один из авторитетных экспертов в мире баскетбола Стивен Эй Смит заявил: «Она будет притягивать к себе всё. Люди будут бросать в её сторону тонну критики и скептицизма, несмотря на то что она этого не заслуживает. Она — Стефен Карри в женском баскетболе. Она стрелок, снайпер. У неё есть навыки в обращении с мячом, есть навыки отдать отличную передачу и уже есть свой репертуар, мне это нравится».

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Не мог не высказаться и тот, кто недавно первым в истории НБА преодолел отметку в 40 000 набранных очков. Речь, конечно же, о Леброне Джеймсе. Король на своей странице в социальной сети написал следующее: «Поздравляю Кэйтлин Кларк с тем, что она стала самым результативным игроком в истории». Личная похвала от самого Короля уже дорогого стоит. Теперь о девушке узнает ещё больше людей, которые смогут по достоинству оценить игру и вклад в женский баскетбол Кэйтлин.

35 очков в матче с Огайо добили результат Кларк до 3685 очков за карьеру в студенческом баскетболе. Она уже первая в истории NCAA, теперь молодую девушку ждут новые задачи и цели в карьере. Ей уже пророчат первый выбор на следующем драфте WNBA, к слову, оно и немудрено с такой невероятной игрой. Каждый, кто хотя бы раз видел игру Кэйтлин вживую или по ТВ, вряд ли останется разочарованным, так как она действительно творит магию на паркете, как уже отмечали немало критиков и легенд женского и мужского баскетбола. Скоро в WNBA появится ещё одна звезда!