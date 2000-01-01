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Как долго Леброн набирал 40 тысяч очков?
Как долго Леброн набирал 40 тысяч очков?
Леброн Джеймс набрал исторические 40 тысяч очков в НБА. Удивительно, но на каждые 10 тысяч очков форвард тратил в среднем по 360 матчей! Поразительная статистика.
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Невероятная стабильность
Невероятная стабильность
Первые 10 тысяч очков Леброн набрал за 368 матчей, следующие — за 358 матчей. Чтобы добраться с отметки 20 тысяч очков до 30 тысяч, Джеймсу потребовался 381 матч. Последние 10 тысяч форвард наколотил за 368 игр.
Удивительная статистика Леброна на пути к 40 тысячам очков
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