Драка и море удалений! В женском баскетболе бывает и такое

Март в студенческом баскетболе – особенная пора, когда проходят турниры в конференциях и особняком стоит самое сложное соревнование, которое называется «Мартовское безумие». В женской NCAA сегодня ночью прошёл матч, который по накалу страстей точно не уступает мужской лиге. Что же произошло и за что тренеру одной из команд пришлось извиняться после победы на турнире Юго-Восточной конференции? «Чемпионат» всё расскажет и покажет.

В финале турнира встречались команда из Луизианы и Южной Каролины. В нынешнем сезоне южане не проиграли ни одного матча в сезоне, имея в своём активе 31 победу кряду до решающей встречи. Соперницы из Луизианы тоже далеко не промах – 28 побед при пяти поражениях. Вот с такими вводными начался финальный матч за звание лучшего клуба в Юго-Восточной конференции.

Как подобает лидеру и фавориту, Южная Каролина лидировала по ходу всего матча и перед финальными двумя минутами встречи имела преимущество в семь очков. В одной из атак баскетболистка Луизианы Флаудже Джонсон потеряла мяч, и ей пришлось двумя руками останавливать Малишу Фулвайли, которая уже изо всех сил направлялась забросить в свободное кольцо. Это действие Джонсон спровоцировало скамейку соперниц и всю стартовую пятёрку. Не смогла сдержать себя Камилла Кардосо, которая прибежала в потасовку и двумя руками толкнула на паркет Флаудже. Впоследствии на видео было видно, что у Кардосо разбита губа.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Баскетболистки обеих команд продолжили толкаться и пытаться урегулировать конфликт. При этом один из зрителей перепрыгнул через стол с сотрудниками арены и пытался добраться до кого-то из игроков. Позднее стало известно, что этим зрителем был брат Джонсон, который, видимо, пытался вступиться за поваленную на паркет сестру, но его быстро перехватил сотрудник полиции, выпрыгнувший на площадку вслед за ним.

Тренерам, охранникам и персоналу арены всё же удалось охладить пыл баскетболисток. После чего судьям пришлось взять долгую паузу, чтобы разобраться с виновниками этого «торжества» баскетбола. В итоге Джонсон получила преднамеренный фол, Кардосо была удалена, а также судьям пришлось удалить всех тех, кто выбежал со скамейки запасных: трёх девушек из Южной Каролины и двух – у Луизианы. Команда, которая проигрывала в матче, осталась на последних минутах встречи впятером.

Матч доиграли, и он закономерно завершился победой Южной Каролины со счётом 79:72. Команда немного отпраздновала победу в турнире, а по окончании игры пришлось высказаться сперва главному тренеру команды Дон Стейли, а затем и Кардосо.

«Я просто хочу извиниться перед баскетбольным сообществом. Когда ты играешь в таких матчах чемпионата, как этот, обстановка накаляется. Без дурных намерений. Их эмоции были на пределе, и иногда такое случается. Поэтому я хочу извиниться за то, что мы сыграли в этом свою роль, потому что это не то, кто мы есть, и не то, чем мы занимаемся», – сказала Стейли.

«Я хотела бы принести свои самые искренние извинения за свои действия во время сегодняшней игры. Моё поведение не соответствовало тому, кем я являюсь как личность, и я глубоко сожалею о любом дискомфорте или неудобстве, которые это могло вызвать. Я беру на себя полную ответственность за своё поведение», – извинялась Кардосо.

Самое обидное в этой ситуации то, что руководство лиги с большой долей вероятности дисквалифицирует Кардосо на следующий матч, который будет первым в турнире NCAA. Скорее всего, Южная Каролина не ощутит проблем с любым соперником из топ-16. При этом потеря Кардосо, которая является лучшей подбирающей команды, может сильно ударить по игре команды даже в матче с не самым сильным оппонентом.

В нынешнем сезоне НБА и NCAA происходит слишком много конфликтных ситуаций, которые порой перетекают в массовые конфликты с рукоприкладством. В контактном виде спорта без этого никуда, но надеемся, что люди будут больше держать себя в руках и думать о последствиях, которые могут стоить намного больше, чем сиюминутное проявление какого-либо чувства. Продолжайте следить за студенческим баскетболом, там бывает очень много интересного.