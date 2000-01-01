Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Вембаньяма оставил забавное послание для Спайка Ли
Вембаньяма оставил забавное послание для Спайка Ли
Виктор Вембаньяма подарил свою майку режиссёру Спайку Ли, заядлому фанату НБА и «Нью-Йорк Никс». На джерси центровой «Сан-Антонио Спёрс» оставил особое послание для Ли.
AMP-версия
Забавный рисунок
Забавный рисунок
На майке Виктор нарисовал миниатюрного Спайка, изобразив его известный образ с большими очками и головным убором.
Вембаньяма оставил забавное послание на майке для Спайка Ли. Фото
Читайте также
Почему Джордан круче Леброна и Брайанта?
Почему Джордан круче Леброна и Брайанта?
Звезда НБА дерзко ответил фанату «Лейкерс». Видео
Звезда НБА дерзко ответил фанату «Лейкерс». Видео
Управленец клуба НБА повздорил с фанатом. Видео
Управленец клуба НБА повздорил с фанатом. Видео
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Уникальная серия Луки Дончича просто впечатляет
Уникальная серия Луки Дончича просто впечатляет
Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги
Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги
Результативность и стабильность Леброна поражают!
Результативность и стабильность Леброна поражают!
Леброн — на шестом месте по сыгранным матчам в НБА
Леброн — на шестом месте по сыгранным матчам в НБА
Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото
Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото
Дончич идёт по пятам Абдул-Джаббара и Чемберлена
Дончич идёт по пятам Абдул-Джаббара и Чемберлена
Как долго Леброн набирал 40 тысяч очков?
Как долго Леброн набирал 40 тысяч очков?
Хабиб встретился со Стефеном Карри. Крутейшее фото
Хабиб встретился со Стефеном Карри. Крутейшее фото
Дикое попадание Дончича с первой попытки. Видео
Дикое попадание Дончича с первой попытки. Видео
Вот это да! Йокич обошёл Леброна по трипл-даблам
Вот это да! Йокич обошёл Леброна по трипл-даблам
Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам
Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам
Невероятная статистика Леброна в 21-м сезоне НБА!
Невероятная статистика Леброна в 21-м сезоне НБА!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android