Вембаньяма оставил забавное послание для Спайка Ли
Виктор Вембаньяма подарил свою майку режиссёру Спайку Ли, заядлому фанату НБА и «Нью-Йорк Никс». На джерси центровой «Сан-Антонио Спёрс» оставил особое послание для Ли.
Забавный рисунок
На майке Виктор нарисовал миниатюрного Спайка, изобразив его известный образ с большими очками и головным убором.
Вембаньяма оставил забавное послание на майке для Спайка Ли. Фото
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