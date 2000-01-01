Вембаньяма оставил забавное послание на майке для Спайка Ли. Фото

Вембаньяма оставил забавное послание для Спайка Ли

Виктор Вембаньяма подарил свою майку режиссёру Спайку Ли, заядлому фанату НБА и «Нью-Йорк Никс». На джерси центровой «Сан-Антонио Спёрс» оставил особое послание для Ли.