Шак не считает Руди Гобера хорошим защитником. Но его доводы совершенно ничего не значат

«Я никогда не считал Руди Гобера хорошим игроком защиты. Видите ли, дело в том, что не так много центровых заставляют его играть в обороне. Например, он не делает этого против Николы Йокича. Конечно, при его росте в 228 см он будет блокировать лэй-апы. Но защита для меня — это опекать парня и выключить его из игры. Хотите произвести на меня впечатление? Сдержите Джокера до 15 очков. Все эти блоки бросков со слабой стороны — это круто. Но против таких парней, как я, Джокер или Джоэл Эмбиид, это не сработает».

Такую цитату легендарный Шакил О’Нил выдал на днях на подкасте Entirely Basketball. Забавно, как он сумел приплести своё имя к комментарию на совершенно стороннюю тему. Может, это подразумевалось вовсе не как критика Гобера, а как комплимент самому себе в виде сравнения с Йокичем? Кто знает. Но факт остаётся фактом — Шак не считает трёхкратного обладателя награды DPOY хорошим защитником. Давайте разбираться, в чём же он неправ.

Начнём с того, что планка, установленная им для определения хорошего защитника, ну очень уж специфическая. В 55 матчах, где Йокич отыграл не менее 29 минут, он набирал 15 или менее очков всего трижды. Дважды это произошло в матче с «Сакраменто» и один раз — в игре с «Майами». Выходит, Домантас Сабонис выполнил условие О’Нила? Видимо, да. Вот только в первой встрече с «Кингз» «Денвер» так и так победил, а сам Никола сделал трипл-дабл с 15 очками.

Шак забывает, что доминировать Йокичу позволяет не только умение атаковать кольцо. Он специализируется исключительно на скоринге и является талантливым подбирающим, пасующим и плеймейкером. Сдержите Николу хоть до 15, хоть до пяти очков, и он всё равно найдёт способ принести пользу своей команде. В январском матче с «Пистонс» сербский центровой бросил с игры всего три раза и набрал четыре очка, зато сделал 16 передач и пять блоков. Тогда «Денвер» победил «+17».

В других 11 встречах нынешнего сезона, где Йокич не сумел преодолеть отметку в 20 очков, он в среднем оформлял по 9,8 подбора и 7,1 передачи. И это самые простые статистические метрики, которые довольно поверхностно отражают его общий вклад в игру. Что не менее важно, только три из этих встреч завершились для «Наггетс» поражением — как, например, и игра с «Миннесотой», в которой Никола набрал 25 очков. Дорогой Шакил О’Нил, неужели не очевидно, что результативность тут не играет совершенно никакой роли?

Никола Йокич, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

И раз уж на то пошло, в матчах с «Вулвз» персонально против Йокича защищается вообще не Гобер, а Карл-Энтони Таунс. Руди обычно берёт на себя Аарона Гордона. Однако в прошлом плей-офф именно в матче с «Тимбервулвз» серб набрал меньше всего очков — «всего» 26,2 в среднем. С «Лейкерс» у него было под 28 очков, с «Финиксом» — за 34, а с «Майами» — 30. Это что же получается, Таунс — лучший защитник в лиге? Конечно, нет. Ни Энтони Дэвис, ни Бэм Адебайо, ни уж тем более Деандре Эйтон не смогли остановить Николу. И это причина, по которой он является двукратным MVP и действующим чемпионом НБА — просто взять и выключить его из игры не может никто.

Сам Шак по праву считается одним из самых доминирующих игроков в истории баскетбола. Он был на удивление атлетичным, техничным и быстрым для своих внушительных размеров, что позволяло ему с лёгкостью набирать очки из «краски». Можно поспорить, что тренд на габаритных «больших» в нулевые отчасти существовал именно из-за него — командам нужен был кто-то, кто физически способен остановить О’Нила. Но с Йокичем всё по-другому. Он не отличается атлетизмом или скоростью (и даже уступает большинству звёзд в этом компоненте), не является надёжным защитником или даже рим-протектором, но его видение площадки и умение вести за собой нападение делают его одним из лучших бигменов в лиге.

Вот и Гобер располагает куда более широким набором навыков, нежели просто умением защищаться один на один против других центровых. Благодаря высокому баскетбольному IQ он обладает уникальной способностью менять ход атакующей игры соперника. Когда француз находится на площадке, оппоненты реже пытаются пройти под кольцо и чаще выбирают для себя более сложные броски с отдалённой дистанции. Когда Руди на паркете нет, всё происходит ровно наоборот. И именно вокруг этого сейчас выстраивается оборонительная система «Тимбервулвз». Они отрабатывают на периметре и загоняют противника внутрь, не оставляя ему выбора, кроме как поспешно атаковать кольцо со средней или попытаться пройти через Гобера в «краске», что зачастую не оканчивается успехом.

Найти соответствующую статистику и подробнее почитать о ситуации вокруг DPOY можно в большом аналитическом материале «Чемпионата».

В своём высказывании О’Нил также сетовал на то, что Гобер умеет только блокировать лэй-апы. И якобы при росте в 228 см это должно даваться ему без особого труда. Вот только блок-шоты не являются прямо-таки главным оружием в арсенале Руди, а на деле его рост составляет лишь 216 см. Закрадывается мысль — а не путает ли Шак его и Виктора Вембаньяму? Ну а что: оба из Франции, оба центровые, оба высокие. Кто этих европейцев разберёт… Помните, как Шакил не единожды, а дважды пытался поговорить с Йокичем на русском языке вместо сербского? Ладно, если серьёзно, то его претензия просто не совсем понятна. В том, чтобы блокировать несложные броски, которые игроки обычно реализуют с отличительно высоким процентом, нет ничего плохого.

И кому, как не Шаку, знать об этом! Единственным аспектом игры в обороне, в котором он превосходствовал в своё время, был рим-протектинг. Он делал блоки и впитывал контакт, если кто-то и решался пойти в него против игрока весом в 150 кг. В остальном «большой» был довольно средним защитником, который также совершенно не умел противостоять пик-н-роллам. Со временем он также стал куда менее подвижным и перестал выкладываться на своей половине так, как на старте карьеры.

А вот Гобер полезен в любой ситуации. При пик-н-роллах, при изоляциях, при спот-апах, на периметре, да и вообще на любой дистанции. В нынешнем сезоне он имеет 19,1 в графе Defended Field Goals Attempted (DFGA). Это означает, что Руди оказывает сопротивление 19 броскам в среднем за игру. И примерно четыре из них — трёхочковые. При этом реализованными оказываются только 43% из всех попыток, то есть всего 8,2. Это лучший результат в лиге среди тех, у кого DFGA превышает 15 — это, например, Энтони Дэвис или Брук Лопес.

Руди Гобер, сезон-2023/2024 Фото: Harry How/Getty Images

Неудивительно, что в нынешнем сезоне француз является главным претендентом на награду лучшему игроку защиты. А вот причина, по которой Шак так его недолюбливает, по-прежнему остаётся загадкой. Это уже не первый, не второй и даже не третий раз, когда он публично делает выпад в адрес Гобера. Однако во всех его высказываниях, как правило, не присутствует ничего толкового — только ненавязчивые комплименты самому себе и необоснованный хейт в сторону современной НБА.

Да, О’Нил доминировал над любым соперником ­— прямо как это делает Йокич. Ведь в баскетболе хорошее нападение всегда бьёт хорошую защиту. Так уж обстоит ситуация в игре, где победу команде приносят точные попадания в противоположное кольцо. А лучший игрок на то и лучший, что никто не может его остановить. Что теперь, вообще не выбирать DPOY? По такой логике во времена Шака ни Бен Уоллес, ни Алонзо Моурнинг не заслужили бы своих статуэток. В общем, О’Нилу пора завязывать с бестолковой критикой — хотя бы во имя собственной репутации.