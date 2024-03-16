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Единая лига ВТБ, 16 марта 2024 года, обзор матчей: Енисей — УНИКС, ЦСКА — Парма, как сыграли, статистика

ЦСКА и УНИКС разгромили соперников! Ратэн-Мэйс в погоне за рекордом Единой лиги
Никита Бирюков
Итоги игрового дня Единой лиги 16 марта
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Армейцы продолжают погоню за действующим чемпионом лиги.

16 марта в группе «А» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча. Первыми на паркет «Арена-Север» вышли красноярский «Енисей» и казанский УНИКС. В последнем матче игрового дня встречались московский ЦСКА и «Парма». «Чемпионат» расскажет самое интересное об этих противостояниях в Единой лиге.

«Енисей» — УНИКС

Единая лига ВТБ . Группа А
16 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
69 : 93
УНИКС
Казань
Енисей: Ратэн-Мэйс - 28, Бич - 8, Карпенко - 7, Мартин - 6, Хопкинс - 5, Сонько - 5, Балашов - 4, Долинин - 4, Белянков - 2, Топтунов, Лобарев, Загретдинов
УНИКС: Найт - 19, Грин - 16, Димитриевич - 14, Бако - 10, Рейнольдс - 8, Лабери - 8, Одиноков - 8, Зайцев - 6, Стуленков - 4, Колесников, Лазарев, Наумов

Хозяева паркета из Красноярска совсем не могут найти игру во втором этапе регулярного чемпионата. До матча с УНИКСом «Енисей» потерпел четыре поражения и ни разу не одержал победу во втором этапе. Первую половину матча красноярцы во главе с разыгрывающим Ксэвьером Ратэн-Мэйсом держались близко по счёту к действующему чемпиону Единой лиги, уступая с небольшой разницей – 34:39.

Но вот после перерыва «Енисей» буквально расклеился. УНИКС с ходу воспользовался предоставленной возможностью и разгромил соперника в третьей четверти со счётом 26:9. После такого удара хозяева не смогли перевернуть матч и уступили со счётом 69:93.

Самым результативным игроком встречи стал Ратэн-Мэйс, который набрал 28 очков. При этом канадский баскетболист вышел на чистое второе место по очкам, заброшенным за отдельно взятый сезон. Разыгрывающий обошёл Джейлена Бэрфорда, который за 47 матчей в прошлом сезоне набрал 774 очка. Сейчас в активе игрока «Енисея» 795 очков за 31 игру. Рекорд принадлежит Киту Лэнгфорду, который в сезоне-2015/2016, выступая за УНИКС набрал 851 очко в 40 матчах Единой лиги.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

ЦСКА — «Парма»

Единая лига ВТБ . Группа А
16 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 72
Парма
Пермский край
ЦСКА: Хэнлан - 22, Жан-Шарль - 19, М'Бай - 14, Тримбл - 8, Астапкович - 8, Антонов - 7, Курбанов - 5, Джекири - 4, Карданахишвили - 4, Ухов - 3, Клюев - 2, Руженцев
Парма: Платунов - 20, Соломон - 15, Джонсон - 14, Брайс - 6, Риз - 6, Абдулбасиров - 4, Перевалов - 3, Ильницкий - 2, Халтурин - 2, Морозов, Тучков, Чебуркин

Армейцы до сегодняшней встречи с «Пармой» дважды уступили пермской команде в регулярном чемпионате: в первом и втором этапе. При этом лишь раз обыграли соперника в одном из первых матчей регулярного чемпионата с преимуществом в одно очко – 77:76. В общем, для ЦСКА «Парма» – довольно неудобный соперник.

Московский клуб уверенно стартовал в матче – 21:12, но затем сбавил обороты во второй четверти и уступил с разницей в семь очков – 16:23. Главный тренер хозяев паркета Эмил Райкович внёс коррективы в игру своих подопечных, после чего армейцев было уже не остановить. Команда одержала уверенную победу в третьем и четвёртом игровом отрезке – 29:17 и 30:20. ЦСКА выиграл с преимуществом в 24 очка, показав свой настрой на заключительную часть второго этапа.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Оливье Хэнлан, который недавно пополнил состав ЦСКА. Канадец набрал 22 очка. Армейцы после исторических четырёх поражений кряду в регулярном чемпионате одержали вторую победу подряд. Ранее ЦСКА на выезде обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (96:82 ОТ). Московский клуб имеет одинаковый результат с УНИКСом в группе «А» – 24 победы при семи поражениях, но при этом казанцы возглавляют турнирную таблицу из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных очков.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

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