Дедлайн очень близко. У клубов Единой лиги всё меньше времени на усиление

Ровно четыре недели остаётся до крайнего срока возможности дозаявки игрока командами Единой лиги ВТБ. По регламенту клубы могут заявить новичка за 24 часа до последнего матча регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне последний раз в рамках регулярки команды выйдут на паркет 14 апреля, соответственно, последний шанс пополнить свои составы новичками — 13 апреля. «Чемпионат» подготовил материал о том, сколько легионерских слотов осталось у каждой из команд и какой игрок потенциально мог бы усилить тот или иной клуб.

Баскетбольная корзина и мяч Фото: Пресс-служба БК «Парма»

Стоит напомнить, что в 2022 году Единая лига ужесточила лимит на легионеров, сократив его с восьми иностранных игроков до шести. При этом баскетболисты из Беларуси не считаются легионерами. Также есть практика, когда команды, попавшие в плей-офф, усиливаются игроками из клубов, которые не смогли пробиться в постсезон. Яркий пример — Маркос Найт. Весь прошлый регулярный чемпионат он отыграл за «Самару», после чего оказался в УНИКСе, с ходу став чемпионом в составе казанцев.

На данный момент ровно у половины команд Лиги ВТБ заняты все легионерские слоты — у ЦСКА, УНИКСа, «Зенита», «Автодора», «Астаны», «Руны» и «Самары». Это значит, что если они захотят подписать нового иностранного игрока, то будут вынуждены сначала расстаться с кем-то из действующих баскетболистов.

В свою очередь, семь команд лиги ещё имеют свободные слоты, и при необходимости им не нужно будет разрывать контракт со своими иностранными баскетболистами.

Минск

может подписать одного легионера

У белорусской команды было несколько легионерских перестановок по ходу сезона, но это им никак не помогло — 31 поражение в 31 встрече и исторически худший результат. Команда ожидаемо располагается на последней строчке не только в турнирной таблице, но и в рейтинге силы от нашей редакции.

МБА

может подписать шесть легионеров

БК МБА Фото: Пресс-служба БК МБА

Московская команда известна своей принципиальной позицией не подписывать иностранцев и играть только российскими баскетболистами. Генеральный директор команды Игорь Кочарян признавался, что по ходу прошлого сезона были предложения по иностранцам. Особенно в тот момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы с намёком на подписание легионера, но команда перетерпела непростой этап и до сих пор доверяет только российским баскетболистам. Но если всё же на мгновение забыть о философии столичного клуба, то очевидно, что им не помешает легионер в любую линию, особенно в заднюю. Качественный скорер мог бы решить много проблем для коллектива Василия Карасёва.

«Пари Нижний Новгород»

может подписать трёх легионеров

БК «Нижний Новгород» Фото: Пресс-служба БК «Нижний Новгород»

Помимо обилия травм, с начала сезона команду покинули четыре легионера, а Зорану Лукичу нужно было что-то придумывать уже на ходу. Сейчас в ростере волжан три иностранца — ещё столько же потенциально можно подписать до 13 апреля. При этом нельзя сказать, что у «НН» сейчас есть какая-то жёсткая нехватка игроков. Состав достаточно сбалансирован, и новички могут быть с абсолютно любой позицией. Но всё же если и подписывать кого-то, то лучше на позиции третьего-пятого номеров. При этом это могут быть игроки, претендующие не на статус лидера, а ролевики, которые смогут создать глубину ростера.

«Уралмаш»

может подписать одного легионера

БК «Уралмаш» Фото: Пресс-служба БК «Самара»

Екатеринбургская команда является одним из открытий нынешнего сезона, и, безусловно, в этом большая заслуга легионеров. Октавиус Эллис, Гарретт Нэвелс, Стэнли Уиттакер, Тайрелл Нэльсон и Джавонте Даглас возглавляют список результативности команды, помимо этого, Эллис является вторым по подборам и блок-шотам по всей лиге. Сейчас уральцы во второй восьмёрке борются за попадание в плей-офф и имеют на это неплохие шансы. Но если руководство посчитает, что нужно усиливаться, то коллективу Ростислава Вергуна не помешает баскетболист на позицию второго-третьего номера.

«Енисей»

может подписать двух легионеров

БК «Енисей» Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

Красноярцы ударно поработали в межсезонье на трансферном рынке. Очевидно, что клуб «попал» в легионеров, подписав Ксэвьера Ратэн-Мэйса, Джеремайю Мартина, Микаэля Хопкинса и Бо Бича. Сербский специалист Йовица Арсич сколотил серьёзную банду, которая по итогам первого этапа регулярного чемпионата гарантировала себе место в первой шестёрке и автоматический выход в плей-офф. Однако на втором этапе у сибиряков пока дела идут не очень — пять поражений в пяти встречах. Но впереди ещё пять матчей и шанс всё исправить, чтобы подойти к постсезонным играм с положительными эмоциями. «Енисею» подошёл бы как разыгрывающий, который сможет организовывать атаки, так и игрок, который может играть на третьей-четвёртой позиции.

«Парма»

может подписать двух легионеров

БК «Парма» Фото: Пресс-служба БК «Парма»

Пермяки повторили путь «Енисея»: подписали очень хороших легионеров, прекрасно провели первый этап регулярки и попали в плей-офф. Однако во второй части регулярного чемпионата у подопечных Евгения Пашутина ситуация лучше — три победы в пяти встречах. На самом деле складывается такое ощущение, что «Парма» настолько сбалансирована, что новые игроки могут только нарушить тот дзен, который образовался в команде. У пермяков все знают свои роли и не перетягивают одеяло, поэтому если и усиливаться, то очень аккуратно и точечно, и, скорее всего, ролевиками, которые потенциально смогут разгрузить основных баскетболистов.

«Локомотив-Кубань»

может подписать одного легионера

БК «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань»

Прошлогодний финалист точно не намерен сдавать позиций и готов попытаться превзойти свой результат. Краснодарцы сохранили костяк команды, сделав лишь точечные подписания. Не обошлось и без отчислений: в декабре команду покинул американский форвард Джордан Морган, однако на смену ему пришёл Морис Ндур. Уже по ходу второго этапа регулярного чемпионата краснодарцы подписали опытного защитника Патрика Миллера. Сейчас в распоряжении красно-зелёных ещё одно легионерское место в составе. Команде вполне не помешает игрок на позицию второго-третьего номера, при этом ему не обязательно быть калибра стартовой пятёрки.