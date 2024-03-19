Почему люди обвиняют суперзвёзд в допинге? Разбираем общественный феномен

Недавно в социальных сетях вспыхнул скандал после заявления бывшего бойца ММА Чейла Соннена. На подкасте вместе с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом Соннен заявил, что использует одного и того же дилера с Леброном Джеймсом по приобретению эритропоэтина (ЭПО). Это вещество классифицируется как допинг и привело к наказанию многих спортсменов.

Хотя заявление не подтверждалось доказательствами, значительная часть аудитории поверила Чейлу. Что объединяет всех этих людей? Склонность к подтверждению собственной точки зрения — так называемая confirmation bias. Это разновидность когнитивного искажения, где человек предпочитает ту информацию, которая подтверждает его восприятие, сформированное заранее, нежели ту, которая оспаривает его взгляды.

В русскоязычном интернете распространено мнение, что многие спортивные звёзды регулярно используют допинг. Такие утверждения часто высказываются с полной уверенностью, но без весомых аргументов. В чём же секрет? Откуда столько людей с таким восприятием вещей? Давайте попробуем разобраться в причинах.

Выдающиеся достижения и скептицизм

Леброн набирает 40-тысячное очко в карьере Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

В первых абзацах я не упомянул ещё о том, что очередному обвинению в употреблении допинга подвергся Майкл Джордан. На этот раз высказался Гилберт Аренас, а защищать легенду пришлось Кваме Брауну. Что объединяет Леброна и Джордана? Что общего между Леброном и Джорданом? В первую очередь их выдающиеся достижения и рекорды, вызывающие восхищение. Многим даже не верится, что такое возможно, а значит, легче попытаться найти стороннюю, скрытую от нас причину, почему им это удалось, а другим нет. Учитывая всю историю спорта и сколько было допинг-скандалов, любое доминирование в спорте тут же подвергается подозрению со стороны общества.

Повышенное внимание к звёздам спорта

Чаще всего объектами общественных обвинений становятся известные личности. Высказывания о них всегда собирают множество кликов и просмотров, чем пользуются журналисты и так называемые эксперты. Высказываясь о популярных спортсменах, они привлекают внимание к себе и своим проектам. А если сами мнения являются ещё и провокационными, как слова Соннена и Аренаса, то эффект ещё сильнее. Вот даже сейчас мы их упоминаем в этой статье в свете их заявлений.

Нельзя и забывать про то, что за звёздами очень пристально следят, отмечая любое изменение физической формы и внешности. А чем можно объяснить перемены в спортсмене? В том числе и тем, что он начал применять запрещённые в спорте вещества.

Непонимание возможностей человеческого тела и медицины

Леброн Джеймс на тренировке Фото: Harry How/Getty Images

Многие не учитывают или забывают, что выдающиеся спортсмены часто имеют уникальные генетические предпосылки. Подобные условия вкупе с упорными тренировками, специальными диетами и налаженной системой отдыха позволяют атлетам добиваться успеха и оставаться в спорте продолжительное время. Когда касается дело суперзвёзд, то их окружают выдающие специалисты по тренировкам, медицине, массажу и прочим физиологическим областям.

Широко известно, что Леброн Джеймс ежегодно тратит около $ 2 млн на поддержание формы. Все видели его в криогенных камерах, на антигравитационных беговых дорожках и прочих футуристических аппаратах. Его распорядок дня заранее определён и высчитан лучшими аналитиками. Буквально каждое действие Леброна во время сезона так или иначе направлено на поддержание собственных физических возможностей и восстановление после нагрузок.

Медицина развивается стремительным образом, и во многих видах спорта мы видим, что всё больше атлетов могут дольше сохранять свою форму и куда позже заканчивают свои карьеры, чем было со звёздами ранее.

История использования допинга в мировом спорте и в России

Лэнс Армстронг Фото: Mike Powell/Getty Images

Никто не говорит, что допинг — какая-то невероятно редкая вещь. Отнюдь, история использования запрещённых веществ в спорте обширна. Ещё со времён Лэнса Армстронга в обществе укрепилось мнение о повсеместном использовании допинга в спорте.

В России тема допинга чувствительна. В XXI веке самым крупным скандалом в этой сфере стало разбирательство с российскими атлетами на Олимпиаде. Множество медалей, которые были выиграны нашими спортсменами, были отменены, что вызвало обиду и разочарование нас всех. Чувства абсолютно понятные. Кажется, будто весь мир сговорился против нас. Мы что, единственные такие, кто чем-то таким балуется? Да все поголовно обколоты с ног до головы, а нас подставляют, потому что они против России, не хотят видеть наш успех.

Таким образом, множество спортивных достижений иностранцев в последние годы были встречены безосновательными обвинениями от наших болельщиков. Но разве должны мы приветствовать друг в друге поддержание обиды и ресентимента на весь остальной мир? Такой путь ведёт в тупик.

Психология зрителя

Глубже погружаясь в психологию, нельзя игнорировать такой фактор, как зависть. Многим трудно смириться с мыслью, что кто-то значительно превосходит остальных благодаря своим природным данным и трудолюбию. Жизнь полна несправедливости, и усилия не всегда ведут к желаемому результату. Сложно наблюдать за чужим успехом, поэтому проще обесценить достижения, обвинив спортсменов в использовании допинга.

Майкл Джордан со своим первым титулом НБА Фото: Richard Mackson/Getty Images

Понять подозрительность публики легко: допинговые скандалы случались и будут случаться регулярно. Нет никаких оснований не полагать, что раньше или прямо сейчас происходят подобные истории, которые просто хорошо сокрыты от нас или от проверяющих органов. Однако это не оправдывает безосновательные обвинения. Очень важно помнить о презумпции невиновности, иначе начнётся анархия и беззаконие. Предлагаю опираться на факты и ценить карьеры выдающихся спортсменов, достигших успеха благодаря своему таланту и упорству.