Одноклубник Майкла Джордана и чемпион НБА был убит в 2002-м. Его смерть остаётся загадкой

Когда речь заходит о чемпионском «Чикаго» эпохи 90-х, на ум сразу приходят несколько известных имён. Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Деннис Родман, Хорас Грант, Тони Кукоч… Но есть и те, о ком спустя три десятилетия вспоминают довольно редко. Одним из таких игроков был бы Бизон Деле — центровой, который завоевал трофей с «Буллз» в 1997 году.

Он присоединился к франшизе за девять матчей до окончания регулярного чемпионата. Из-за завышенных финансовых запросов игрок покинул «Клипперс» и не смог найти новую команду на старте сезона, зато в плей-офф он превратился в важного ролевика для действующих чемпионов, заменив травмированного Билла Веннингтона. Тогда Деле ещё носил имя Брайан Уильямс, которое сменил в 1998-м, чтобы почтить своё индейское и африканское происхождение.

Центровой принял участие во всех 19 матчах постсезона-1997, в среднем набирая 6,1 очка, 3,7 подбора и 1,0 перехвата за игру за 17,7 минуты на площадке. И к тому, чтобы вернуться в форму после нескольких пропущенных месяцев, его подтолкнул Майкл Джордан. Уильямс был быстрым и атлетичным, обладал неплохим броском, а также являлся качественным подбирающим и защитником. Однако в «Чикаго» он играл за минимальную зарплату — приблизительно $ 30 тыс., и из-за существовавших финансовых правил там не смогли предложить ему новый существенный контракт.

В итоге баскетболист принял предложение от «Детройта», где он должен был задержаться на семь лет и заработать примерно $ 50 млн. Правда, Деле заявил о завершении своей карьеры уже в 1999-м — в возрасте всего 30 лет. На тот момент ему оставалось получить ещё $ 36 млн по контракту с «Пистонс», но деньги никогда не были для него чем-то особо важным. Бизон регулярно делился частью своего заработка с болбоями и другими сотрудниками персонала, с которыми зачастую ладил лучше, чем с собственными напарниками по команде.

То же самое произошло в «Детройте» — по слухам, отношения между Деле и его одноклубниками складывались довольно непросто. К тому же на поведение игрока во многом влияла клиническая депрессия, которая была диагностирована у него ещё в начале карьеры в НБА. Из-за проблем с ментальным здоровьем Бизон даже пытался покончить с собой. В ходе другого инцидента, произошедшего в 1999-м, он собирался открыть аварийную дверь самолёта, на котором «Пистонс» возвращались с выездного матча.

Бизон Деле, 2002 год Фото: Getty Images

При этом Деле всё же был стартовым центровым команды, регулярно выходил на площадку и отлично выполнял свою работу, в среднем набирая по 14 очков, 7,6 подбора и 1,3 передачи за матч. Он произвёл впечатление на тренера Дага Коллинза — в первую очередь как личность, а не как баскетболист. Однако те, кто были знакомы со спортсменом, отмечали, что он никогда не «горел» баскетболом. Он не хотел продолжать играть и потому так легко отошёл от дел в 1999-м.

Если Бизон захотел бы вернуться в НБА, то в «Пистонс» его приняли бы с распростёртыми объятиями. Однако вновь выйти на площадку ему было не суждено. В 2002 году с Деле приключилась трагедия, в результате которой он и ещё двое человек преждевременно ушли из жизни.

После ухода из НБА баскетболист решил заняться тем, к чему всегда лежала его душа — путешествиями. Он провёл много времени в Средиземноморье и Австралии, после чего потратил $ 650 тыс. на 18-метровый катамаран (под забавным названием «Акуна Матата») и отправился исследовать южную часть Тихого Океана вместе с подругой Сереной Карлан и капитаном судна Бертрандом Сальдо. Позже к ним присоединился старший брат Деле, Майлз Даборд — урождённый Кевин Уильямс. Он был единственным, кто вернулся из плавания и не был объявлен пропавшим без вести 8 июля 2002 года.

Бизон Деле, 1994 год Фото: Roxanne McCann/Getty Images

Именно в тот день находившиеся на катамаране в последний раз выходили на связь. Деле и его избранница регулярно контактировали со своими семьями и банком, и их внезапное исчезновение начало вызывать резонные опасения. Береговая охрана, пытавшаяся расследовать произошедшее у берегов Таити, поначалу не нашла никаких улик. Но Даборд выдал себя, когда 5 сентября того же года представился своим братом и попытался купить золото на сумму в $ 152 тыс. в Финиксе, штат Аризона.

Он подделал подпись Деле и использовал его паспорт, чтобы подтвердить личность. За два дня до этого катамаран «Акуна Матата», зарегистрированный в Таити под другим названием, был найден у острова со снятой именной табличкой и повреждённым корпусом: предполагалось, что на нём были заделаны пулевые отверстия. К тому моменту заявления о пропаже Деле уже были поданы в полицию в штатах Колорадо и Мичиган.

После того как Даборд был допрошен правоохранителями Финикса по делу о краже личности, он бежал в Мексику, где скрывался в одном из отелей Тихуаны. Тогда ФБР уже открыло расследование по делу об исчезновении его брата, и Майлз считался в нём главным подозреваемым. На протяжении некоторого времени о его местоположении ничего не было известно, и единственной зацепкой оставались телефонные звонки, о которых рассказала мать Уильямсов.

Мама Бизона Деле, 2002 год Фото: Wally Skalij/Getty Images

«Кевин сказал: «Мама, мне нужно, чтобы ты мне поверила. Я бы не причинил вреда своему брату. Мне нужно знать, что ты любишь меня, прежде чем я умру. Я не могу попасть в тюрьму. Ты знаешь, что с моим характером я не смогу выжить в тюрьме. Никто не поверит в мою историю», — говорила она.

Но уже 15 сентября 2002 года Даборд был найден и арестован в одной из больниц штата Калифорния. Друзья доставили его туда из соседней Тихуаны, намеренно скрыв имя, однако анализ отпечатков пальцев подтвердил, что пациентом в коматозном состоянии был именно Кевин Уильямс. Не приходя в сознание, он скончался спустя две недели. Причиной смерти была названа передозировка инсулином, из-за которой 35-летний Майлз перенёс серьёзное повреждение головного мозга.

В то время у берегов Таити дайверы продолжали искать следы Деле, его спутницы и капитана судна. В ходе расследования, к которому подключились французские власти, выяснилось, что в ходе рокового путешествия Даборд приобрёл тяжёлые гантели, в дальнейшем якобы использованные для того, чтобы скрыть тела погибших под водой. Учитывая это и другие найденные доказательства, Майлз уже посмертно был обвинён в преднамеренном убийстве, а передозировка инсулином была расценена правоохранителями как суицид. Легально допросить Уияльмса, конечно же, не получилось. Но перед тем как покончить с собой, он успел озвучить собственную версию произошедшего своей девушке.

Бизон Деле, 1997 год Фото: Getty Images

Отношения между братьями Уильямсами всегда были довольно напряжёнными. По слухам, Кевин завидовал Брайану ещё со времён колледжа, когда тот стал пользоваться популярностью. Он пытался построить карьеру в спорте, в том числе в баскетболе, но из-за астмы так и не смог добиться больших успехов. Из-за этого между парнями существовал продолжительный конфликт, который достиг точки кипения в ходе того злополучного путешествия вокруг Таити. Несмотря ни на что, Деле поддерживал старшего брата финансово — оплатил обучение, купил машину. Но, по слухам, именно летом 2002 года Бизон сообщил своему другу и менеджеру, что хочет прекратить помогать Даборду с деньгами из-за его «расточительства и безответственных финансовых авантюр».

«Майлз всегда оставался в тени. Он всегда чувствовал, что его не ценят и не любят так, [как его младшего брата]. Я уверена, что это сыграло свою роль в том, что происходило в последние шесть месяцев на яхте», — рассказывала мать Уильямсов Патрисия.

Так что у Майлза вроде как был мотив. Однако, по его словам, произошедшее на катамаране всё-таки не было убийством. Даборд рассказал, что в тот день между ним и Бизоном произошла очередная стычка. Подруга экс-баскетболиста Серена попыталась вмешаться и разнять братьев, однако неудачно упала и ударилась головой. И так как капитан лодки намеревался сообщить о её смерти властям, Деле решил убить его. После этого ссора между ним и Дабордом продолжилась, и в результате потасовки Майлз убил Бизона в целях самозащиты. Затем он привязал тела к тем самым гантелям и сбросил в воду. Останки никогда не были и вряд ли будут найдены.

«Чикаго Буллз», 1997 год Фото: John W. McDonough/Getty Images

Что произошло на самом деле, остаётся загадкой по сей день. Следствие не нашло никаких улик, чтобы подтвердить версию Даборда. Зачем он купил гантели, почему сбросил тела в воду, зачем пытался представиться своим братом и почему в итоге совершил самоубийство — все эти вопросы по сей день остаются без ответа. Церемония прощания с братьями Уильямсами прошла в октябре 2002 года.

Вот так завершилась история талантливого Брайана Уильямса, чемпиона-1997 и одноклубника Майкла Джордана. О нём не было упоминания в «Последнем танце», его имя малоизвестно среди большинства поклонников баскетбола. Обстоятельства его смерти никогда не будут раскрыты. Тем не менее он навсегда останется частью «Чикаго Буллз», НБА и её чемпионской летописи.