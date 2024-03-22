«Лейкерс» подписали трёх бывших игроков «Майами» на сумму в $ 110 млн. Все они провалились

«Лейкерс» — популярная команда, каждый шаг которой широко обсуждается в интернете и на телевидении. Одна из основных тем дискуссий — действия руководства по формированию состава. Фанаты «озёрников» очень требовательны, а история франшизы не позволяет ей спокойно уйти в перестройку на несколько лет. «Лос-Анджелес» всегда должен находиться в топе и бороться за титул.

Под этим давлением менеджмент калифорнийской команды не раз совершал ошибки. Крупные просчёты руководства часто связаны с заключением значительных контрактов с игроками «Майами Хит». Здесь хочется выделить трёх персонажей: Луол Денг, Кендрик Нанн и Гэйб Винсент. Общая стоимость выданных им контрактов составляет порядка $ 110 млн. За трёх игроков. Давайте вспомним про каждого из этих баскетболистов и поймём, что же пошло не так.

Луол Денг Фото: Gene Sweeney Jr/Getty Images

Пойдём по хронологии и начнём, возможно, с одного из худших контрактов в истории лиги. В период с 2014 по 2016 год Луол Денг показал хорошую игру за «Майами», являясь своеобразной заменой ушедшему Леброну Джеймсу. О тех «Хит» в первые пару лет после Леброна вспоминают немногие, но команда оставалась очень качественной, хоть и довольно консервативной по стилю игры. Если бы не тяжёлые проблемы со здоровьем у Криса Боша, флоридский коллектив ещё мог бы серьёзно пошуметь в плей-офф, даже находясь в таком декадентском состоянии.

Настало лето 2016 года, где произошло, возможно, самое сумасшедшее межсезонье за последние годы. Произошло это из-за резкого увеличения места «под кепкой», что спровоцировало заключение целого ряда безумных соглашений по всей лиге. Одной из таких сделок стало приглашение Денга в «Лейкерс». 30-летний баскетболист получил контракт на четыре года общей суммой в $ 72 млн. Даже сейчас такой контракт кажется серьёзным, а тогда такие деньги заслуживали только звёзды НБА. Луол получил эти деньги после сезона, где в среднем набирал 12,3 очка. Но в первый же сезон в новой команде Денг выступил гораздо хуже.

В сезон-2016/2017 Луол набирал в среднем 7,5 очка (38% попаданий с игры) и 5,2 подбора. Он успел сыграть 57 игр, прежде чем полностью выпасть из ротации. В следующем сезоне он вообще сыграл только одну игру, дожидаясь своего отчисления. Произошло это в сентябре 2018-го, после чего он попробовал себя в «Миннесоте» и завершил карьеру.

Кендрик Нанн Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Переход Нанна в «Лейкерс» случился совсем недавно — летом 2021 года. «Озёрники» не смогли даже приблизиться к повторению успеха в «пузыре», а ситуация с зарплатами оставляла мало пространства для действий. Тем не менее нашлись деньги на контракт Нанну. Он получил соглашение на два года с зарплатой в $ 5 млн в год. Для Нанна это стало наибольшим доходом в его карьере.

История Кендрика похожа на биографию многих игроков, которые смогли раскрыться в «Майами». Несколько лет в колледже, затем статус незадрафтованного, G-лига и прочие тернии на пути к НБА. Нанн дебютировал в лучшей лиге мира лишь в возрасте 24 лёт. В первом же сезоне он зажёг и набирал в среднем более 15 очков за матч, попав во вторую сборную новичков.

После успешного сезона Нанн подписал контракт с «Лос-Анджелесом», однако серьёзная травма вывела его из игры на год. В сезоне-2022/2023 ему удалось-таки дебютировать за «озёрников»: 39 игр и 6,7 очка в среднем за игру. Совсем не то, что ожидалось. Он не добился важного места в ротации и зимой 2023 года был обменян в «Вашингтон Уизардс», где он доиграл сезон и, возможно, завершил свою карьеру в НБА. Сейчас Нанн выступает за «Панатинаикос», где радует своим атакующим талантом в Евролиге.

Гэйб Винсент Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Переходим к тому, что произошло минувшим летом, а именно подписание защитника Гэйба Винсента. Мы не можем до конца судить, как сложится его история в «Лейкерс», но первый сезон пока проходит куда ниже ожиданий. История с Винсентом схожа с Нанном, разве что Гэйб сумел продемонстрировать свой талант ещё и в важнейших играх плей-офф. Он выделился как ключевой игрок в пути «Майами» к финалу. Особенно он радовал в играх, которые из-за повреждений пропускал Джимми Батлер, — Винсент буквально становился одним из лидеров команды.

Баскетболист, который никогда не зарабатывал свыше $ 2 млн, получил от «Лейкерс» контракт на три года общей суммой в $ 33 млн. Что же вышло? Пять игр в регулярном сезоне и тяжёлая травма, которая выбила его на несколько месяцев. Но даже в тех самых пяти играх Винсент выглядел как бледная тень себя самого. Защитник казался неуместным в игровой системе «Лейкерс».

Строгие суждения преждевременны, учитывая, что пять матчей – это недостаточно для полной адаптации баскетболиста. Винсент очень близок к своему возвращению, и у него будет шанс помочь «Лейкерс» выйти в плей-офф. Как он себя продемонстрирует? Станет ли он неожиданным спасителем сезона для «озёрников»? Увидим в ближайшее время.

Эрик Споэльстра Фото: Justin Casterline/Getty Images

Общее для этих трёх игроков — они заключили свои контракты после выступления под руководством Эрика Споэльстры. Все эти истории — ещё одно косвенное доказательство того, что Споэльстра — один из лучших тренеров в истории. Его система игры и то, как он умеет выжимать максимум из скромного материала, не сравнится ни с чем в лиге. Игроки, ранее не востребованные в лиге, под руководством Эрика через некоторое время заключают выгодные контракты. Но у многих не получается сохранить свой былой уровень, поскольку они сияли именно в системе Споэльстры.

Недальновидные руководители легко попадаются на ловушку переоценки игроков из отличных системных команд. Такое происходит не только в баскетболе, но и в других видах спорта. Напрашивается сравнение с футбольным «Брайтоном», который из года в год успешно продаёт своих игроков за баснословные деньги в топы. В итоге эти футболисты разочаровывают, фанаты критикуют клуб за неудачный трансфер, а «Брайтон» продолжает находить алмазы там, где никто не смотрит. Уверен, и «Майами» в ближайшие годы выпустит нескольких ребят, которые на радостях получат хороший контракт в другой команде, но не оправдают сполна надежды болельщиков.