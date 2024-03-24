У кого самая длинная серия по дабл-даблам в НБА? Домантас Сабонис на пороге рекорда

В истории Национальной баскетбольной ассоциации было немало бигменов, которые умело набирали дабл-даблы. Просто некоторые поставили это на поток и стали одними из лучших в своём деле. Кто является рекордсменом в НБА с самой длинной серией дабл-даблов подряд? Действующих лиц данной истории на самом деле не так уж и много.

Прежде всего, что из себя представляет дабл-дабл? Это результат, при котором игрок набирает двузначную сумму в двух из пяти статистических показателей — очки, подборы, передачи, перехваты и блок-шоты — за игру. В большинстве своём именно благодаря очкам и подборам набираются дабл-даблы в НБА.

С этим вопросом разобрались. Так кому же принадлежит самая длинная серия дабл-даблов подряд в истории лиги? Ответ совершенно прост: Уилту Чемберлену, что, возможно, не удивляет. В своё время легендарный центровой превосходил многих игроков лиги как по антропометрии, так и по умениям, благодаря чему забрасывал много очков и при этом собирал нескончаемое количество подборов. В период с 1964 по 1967 год Чемберлен оформил 227 дабл-даблов подряд. При этом Голиафу принадлежат вторая и третья по продолжительности серии – 220 и 133 дабл-дабла кряду.

Рекорд был установлен до слияния АБА (Американская баскетбольная ассоциация) и НБА в одну лигу, которую все знают по сей день. Примечательно, что с того момента никому и близко не удалось подобраться к достижению Уилта. Однако в новейшей истории НБА рекорд по количеству дабл-даблов подряд принадлежит Кевину Лаву, который во времена выступления за «Миннесоту Тимбервулвз» набрал 53 дабл-дабла.

Теперь же рекорд Лава на грани падения, потому что Домантас Сабонис, который является сыном советской легенды Арвидаса Сабониса, повторил достижение Кевина. В матче с «Орландо Мэджик» один из лидеров «Сакраменто Кингз» набрал 21 очко и сделал 14 подборов, тем самым сравнялся с Лавом по количеству дабл-даблов подряд.

Не мог не высказаться на этот счёт главный тренер «Сакраменто» Майк Браун, который после матча с «Орландо заявил следующее: «Очевидно, что это большое, очень большое достижение Домантаса. Но у него всё как по маслу: 14 подборов и 21 очко».

Если Сабонису удастся оформить дабл-дабл в матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоится 26 марта, то он станет единоличным рекордсменом по этому показателю после слияния АБА с НБА. При этом Домантас в среднем набирает практически трипл-дабл в этом регулярном чемпионате – 20,0 очка, 13,7 подбора и 8,3 результативной передачи.

Вклад литовского баскетболиста в игру «Сакраменто» виден невооружённым взглядом, а статистика лишь подтверждает это. Что уж говорить, если «короли» в прошлом сезоне впервые с 2006 года вышли в плей-офф, этот факт уже многое значит. Понятное дело, что Сабонис играет вместе с очень качественным разыгрывающим ДеАароном Фоксом, на пару с которым генерирует огромное количество очков и свободных бросков для своих напарников по команде. В общем, ждём 26 марта и падения рекорда Лава.