Повторение финала. «Локо» и УНИКС проведут последний очный матч в регулярке Единой лиги

26 марта в Краснодаре в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете казанский УНИКС. Несмотря на то что оба коллектива досрочно гарантировали себе участие в плей-офф, они продолжают биться за лучшее место в турнирной таблице группы А. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Противостояние «Локомотива» и УНИКСа уже долгое время приковывает внимание болельщиков, но в этом сезоне оно является ещё более значимым. Это связано с тем, что именно краснодарцы и казанцы встречались в последнем финале Единой лиги.

Эти же команды встречались и в матче-открытии сезона-2023/2024, в котором победу одержал действующий чемпион — УНИКС. Всего в нынешнем чемпионате клубы встречались трижды, и сейчас казанцы ведут в сезонной серии со счётом 2-1. Вторая игра в рамках первого этапа регулярного чемпионата осталась за «Локо», а вот первая встреча второго этапа — вновь за «зелёными». Причём последняя встреча прошла меньше месяца назад — 2 марта. Всего в рамках Единой лиги «Локомотив-Кубань» и УНИКС провели 48 игр, 26 из которых остались за казанцами.

Арена Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Если на первом этапе «Локомотив» стал самой настоящей грозой команд топ-4, выиграв у представителей «большой четвёрки» пять матчей из шести, то во второй части регулярки у краснодарцев не всё идёт так гладко. Второй этап регулярного чемпионата начался для коллектива Александра Секулича с разгромного поражения от «Зенита» с разницей в 39 очков. Также красно-зелёные на своём паркете уступили УНИКСу, а затем — ЦСКА. Да, были обыграны «Енисей» и «Парма», но команды из топ-4 во второй части для «Локо» пока неприступны.

УНИКС же подходит к предстоящей встрече в куда более комфортном положении. Команда Перасовича выиграла пять матчей из шести в рамках второго этапа, уступив лишь «Парме» в гостях в сумасшедшей концовке. Также во второй части сезона казанцы смогли стать единоличными лидерами группы А. Это стало возможным в том числе и благодаря тому, что ЦСКА с начала февраля по начало марта потерпел четыре поражения подряд.

Безусловно, нельзя не сказать и про то, что для некоторых игроков этот матч может стать особенным. Есть четыре баскетболиста, которые за свою карьеру успели поиграть за обе команды. Дмитрий Кулагин, выступающий за УНИКС, провёл за кубанцев три сезона. В свою очередь, Окаро Уайт, Морис Ндур и Дмитрий Узинский, защищающие сейчас цвета «Локо», в разное время поиграли за УНИКС.

Правда, Дмитрий Кулагин, как и Артём Комолов, не сможет помочь казанской команде в предстоящей игре, у «Локо» же, наоборот, может дебютировать новичок Патрик Миллер.

Главный тренер краснодарцев Александр Секулич перед игрой заявил, что его команду ждёт непростой матч, он также отметил, что у казанцев опытная команда, которая играет в хороший баскетбол. При этом словенец указал, что «Локо» хорошо знает соперника, но, несмотря на это, они получили дополнительную информацию после последней встречи УНИКСа, в которой казанцы переиграли «Зенит». Ещё Секулич высоко оценил способности новичка «Локо» Патрика Миллера и отметил, что у него большие надежды на игрока.

Предполагаемые стартовые пятёрки

УНИКС

Ненад Димитриевич

Луи Лабери

Маркос Найт

Исмаэль Бако

Владислав Одиноков.

«Локомотив-Кубань»

Девон Акун-Пёрселл

Окаро Уайт

Владислав Емченко

Морис Ндур

Андрей Мартюк.