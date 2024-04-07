«Сейчас худшее время для баскетбола». Чемпион НБА сорвался на молодых талантов

Карьера тяжёлого форварда Пи Джей Такера была полна взлётов и падения. Баскетболист после того, как был выбран под 35-м пиком на драфте 2006 года «Торонто Рэпторс» провёл один сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, а затем отправился покорять различные европейские чемпионаты. В 2012 году Такер вернулся в лигу и добился в ней успеха за счёт самоотдачи и великолепных защитных навыков. Американец стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс», а теперь излил душу по поводу молодых баскетболистов, которые только приходят в лигу.

Один из главных ветеранов НБА Такер в интервью известному журналисту Марку Джей Спирсу затронул несколько интересных моментов, связанных с молодым поколением игроков. Пи Джей не понаслышке знает о трудностях, когда ему приходилось пробиваться в лучшую лигу мира из израильского «Хапоэля», украинского «Донецка», греческого «Ариса» и итальянского «Сутора». Поэтому у 38-летнего баскетболиста нашлось пару слов о проблемах нынешней молодёжи.

Пи Джей Такер чемпион НБА, игрок «Лос-Анджелес Клипперс» «Сейчас, когда есть социальные сети и так много информации об игре и некоторых парнях, сейчас худшее время для баскетбола, потому что игроки на самом деле не понимают, как формируется команда и что движет её механизмами, и тех маленьких вещей, которые люди не видят. Этого нет ни в одной статистике. Вот почему сейчас, больше, чем когда-либо, говорят о том, что у парней есть игры, в которых они не забивают ни одного очка, но у них самый высокий показатель «плюс-минус» в игре. Люди понятия не имеют, через что им приходится проходить. Ребята из команды способны оказать серьёзное влияние на игру и на победу команды».

С Такером очень трудно не согласиться, прежде всего ветеран НБА верно рассуждает о том, что молодое поколение, приходя в лигу, вовсе не понимает структуру и устройство игры. В NCAA — главной студенческой лиге США, большинство команд направлены лишь на развитие индивидуальных качеств игроков и только малая часть коллективов строят свою игру, отталкиваясь от действий каждого на паркете. При этом в ассоциации стало все меньше баскетболистов, которые выполняют черновую работу, тем самым внося колоссальный вклад, который в итоге мало заметен кому-либо из-за того, что не видно море заброшенных очков в итоговом протоколе. Затем Такер продолжил свою речь, затронув тему того, насколько сложно попасть в НБА.

«Будучи игроком первой и второй команды All-American в колледже, ты думаешь: «Я собираюсь попасть в НБА, заниматься тем же самым, и это будет же так просто. Чёрт побери, это так не работает, чувак. Это невозможно. Порой не хватает работы и веры в себя. Смирение очень быстро приходит к тебе из-за необходимости иметь с этим дело и действительно понимать, что нужно просто хорошему игроку, чтобы остаться в лиге. Хорошие игроки играют только четыре или пять лет».

Такер считает, что хорошие игроки могут продержаться в лиге четыре-пять лет, а для того, чтобы действительно задержаться в лиге, нужно работать не покладая рук и отдавать всего себя баскетболу. Правильный подход, потому что иначе ничего не получится. Затем игрок «Клипперс» дал небольшой совет всем юным талантам, планирующим когда-либо выступать в НБА.

«Для 90% из вас все будет не так, как вы все думаете. Я знаю, это звучит безумно, но для 90% из вас то, что у вас сейчас в голове, и во что, по вашему мнению, вы ввязываетесь, будет совсем не то, что вы это себе представляете. Так что приготовьтесь прямо сейчас к разочарованию. Но именно в этом разочаровании вы найдёте то, что поможет вам пойти вверх по карьерной лестнице. Разочарование — заставляет вас сделать тот поворот налево или направо. Поворот, который вы делаете на этом перекрёстке, именно от него будет зависеть остальная часть вашей карьеры».

За свои 12 сезонов в НБА Такер в среднем набирает 6,6 очка, 5,4 подбора, 1,4 передачи. Статистика, мягко говоря, не впечатляющая, но баскетболист компенсирует невзрачные цифры своими умениями в защите, черновой работой и умопомрачительной самоотдачей. Пусть молодые таланты прислушаются к словам ветерана, который буквально прошёл огонь, воду и медные трубы.